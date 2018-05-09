Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hakkında ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmasından çekilmesi ile ilgili olarak, "Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" açıklamasında bulundu.

"BÖYLE BİR ŞEY OLMAZ"



Erdoğan, "Uluslararası anlaşmalar, böyle istediğiniz zaman bozun, istediğiniz zaman yapın. Böyle bir şey olmaz" diye konuştu.



