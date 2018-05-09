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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hakkında ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2018 10:25 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararı hakkında ilk kez konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hakkında ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin İran ile nükleer anlaşmasından çekilmesi ile ilgili olarak, "Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz" açıklamasında bulundu.

"BÖYLE BİR ŞEY OLMAZ"

Erdoğan, "Uluslararası anlaşmalar, böyle istediğiniz zaman bozun, istediğiniz zaman yapın. Böyle bir şey olmaz" diye konuştu.


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Recep Tayyip Erdoğan ABD Son dakika

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Rabbim seni basimizdan eksik etmesin...
dolar 4.35
O ne güzel istediğin zaman nükleer üretiyor diye yaptırımlar uygula santralleri denetime açmıyor de düşman ilan et, istediğin zaman anlaşmayı tek taraflı olarak boz
ŞİMDİ DÜŞÜNELİM BİR ÜLKE ÇIKIYOR DÜNYANIN KELEKKESENİ GİBİ BEN ŞU ÜLKEYE AMBARGO KOYDUM BU ÜLKEDEN KİMSE ALIŞ VERİŞ YAPMAYACAK DİYOR. BEYLER DÜNYA ABD NİN DEĞİL TEK SAHİBİ YÜCE ALLAHTIR. BAKINIZ ORTADOĞUDA ABD HEP TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE ÜLKELERİ ÇÖKERTTİ VE BOYUNLARINA BİNDİ. EN SONDA SADDMI DEVRİME PARASI 850 MİLYAR DOLARLIK BORCA SOKTU IRAĞI VE TÜM PETROLÜNÜ 100 YILLIK ANLAŞMA İLE VARİLİ 35 DOLARDAN ELİNDEN GASP ETTİ.İRAN İSLAM CUMHURİYETİ DERKİ ÜLKENİZİN ZENGİNLİKLERİNİ SÖMÜRTMEYİN BUNLARA. SAYIN ERDOĞANIN AÇIKLAMALRI DOĞRUDUR,ULUSLAR ARASI HUKUK ABD NİN ALEYHİN DÖNDÜ ŞU AN. NOKTA
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