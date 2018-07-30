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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Adnan Oktar' yorumu: Ahlaksız bir adamdı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2018 14:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda tutuklanan Adnan Oktar için "Üsküdar'da oturduğumda komşumdu. Şahsen tanımam. Ahlaksız bir adamdı. Edebi yerinde değil" ifadelerini kullandı.

Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar'la ilgili açıklamalarda bulundu.

"AHLAKSIZ ADAM" OLARAK NİTELENDİRDİ

Adnan Oktar'ı isim vermeden "Ahlaksız adam" olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile Adnan Oktar örgütü arasındaki benzerliklere dikkat çekti.

İşte Erdoğan'ın Afrika ziyaretinde verdiği röportajdaki ilgili kısım;

"İstanbul Üsküdar Burhaniye'de oturduğum dönemde komşum ama şahsen tanımam. Ahlaksız bir adamdı. Edebi yerinde değil. Çok ahlaksız bir tipti. Ahlaki yönden zaafları olan bir tip.

"SİZİN TESLİM ETTİĞİNİZ GENÇLERİ ALIP..."

Sizin ona teslim ettiğiniz çocukları, gençleri alıyor, onları kendi istedikleri gibi yetiştirip ondan sonra da sistemin içine sokup buraları ele geçirme operasyonları yapıyorlar."

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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan adnan oktar Afrika FETÖ

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Hadi ya öyle miydi neden şu zamana kadar bisey yapmadınız madem ahlak bekçileri
Yürü be reis.....
ilk kez aynı fikirdeyiz
16 yıldır şimdi aklınıza geldi ahlaksız olduğu zaten. Paranız kalmadı artık parası olanları medyaniz ile şirketlere kayum atayip el atacaksınız
feto ismail aga adnan oktar süleymancılar bütün tarikatlar ve sen hepiniz aynı kaptan yalamiyormusunuz hepinizin işi aynı cahillerin dini duygularını sömürmek
Devlet bey ülkeyi cemaat ele geçiriyor dediğinde, buna kargalar bile güler diyenler nerede hani?
Bu ve benzeri cemaat adi altında her tür pisliği çeviren tüm oluşumların üzerine gitmenizi bekliyoruz..bu oluşumlar gün geliyor ülkeye de kişilere de bir nokta da bela oluyor olmaya devam edecektirde
Vayy demek saraya yakınmış evi. Adam yıllarca televizyonda (kendi kanalında) bangır bangır dinimizi aşağılıyor yeni mi uyanırdınız yoksa menfaatleriniz mi tükendi ?
Bencede ahlaksizin teki
sayın başkanım 16 yıldır reklamınızı yapıyordu Adnan Oktar a9 ve bu bu ahlaksız insan 16 dır vardı şimdiye kadar niçin müdahale etmediniz merak ediyorum
fetoyu bilmem ama oktar herkezin gözü önünde yaşıyordu sapkınlıklarını bu arada devletimizde mi seyrediyordu kedicikleri neden şimdi
yav he he
Sizde sizden olmayanlara her türlü dışlamayı yapiyosunuz neyse
Hadi ya Gerçekten mi
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