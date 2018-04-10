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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrin'i Esad'a bırakın' çağrısına yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2018 13:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Afrin ile ilgili açıklamalarına ilişkin "Afrin'i kime teslim edeceğimizi biz iyi biliriz" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrin'i Esad'a bırakın' çağrısına yanıt

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan Lavrov

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
allahına kurban senin horozz rabbim seninle olsun sen dik dur yeterki
Tamamen iç politikaya yönelik açıklama rusyayı karsısına almaz
Önceden söylemiştir
belli zaten biz biliyoruz :))
arinden çekilellim esat yeniden pkk ya versin
ORASI SURİYENİN TOPRAGI ANCAK SURİYENİN DEDİGİ OLUR RUSYADA BUNU KASDEDİYOR
Suriyede, Rusyanın musade ettiği sınırlar içinde hareket eden büyük lider.
Putinin karşısında 40 takla atarken BOP eş başkanı PAPA dostu ABD esada vuracam deyince yine koştu ağa babalarının yanina esada düşman kim varsa israilin çocuğudur... nokta... ABD beslemesi papanın gayrimeşru çocuğudur
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