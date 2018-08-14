HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2018 11:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 17. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Erdoğan, ABD'nin ekonomik saldırısına karşı 'yapabileceğimiz iki şey var' diyerek, bunları ekonomik ve siyasi tavır olarak açıkladı. Erdoğan, 'Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların Iphone'u varsa, öbür tarafta Samsung var, bizde Venüs var, Vestel var' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenen İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu'nda konuştu. Erdoğan, 'Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların Iphone'u varsa, öbür tarafta Samsung var, bizde Venüs var, Vestel var' dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Kuruluşundan bugüne AK Parti sempozyumunun başarılı geçmesini diliyorum. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tüm AK Parti camiası hepiniz hoşgeldiniz.

AK Parti nevzuhur bir siyasi oluşum değil. Biz en başından beri AK Parti'yi milletimizin partisi olarak gördük. AK Parti'nin tarihi milletimizin tarihi kadar eskidir. Burada özellikle vurgulamak istediğim husus, AK Parti'yi anlamak için önce Türkiye'yi ve Türk milletini anlamak gerekir. Coğrafyası ile, tarihi ile, kültürü ile bu milleti anlamayan hiç kimse AK Parti'nin ne olduğunu, nereye gittiğini çözemez.

"YAPABİLECEĞİMİZ İKİ ŞEY VAR"

Türkiye tartışmaların, kodlar, şifreler değil, açık yüreklilikle yapılabildiği bir ülke olmalıdır. Türkiye'ye yönelik açık bir ekonomik saldırı var. Eskiden bu işler daha sofistike, daha örtülü yollardan yapılırdı. Şimdi bodoslama bir şekilde üzerimize geliyorlar. Buna karşı yapabileceğimiz iki şey var. Bunlardan biri ekonomik diğeri siyasi tavır. Ekonominin gerektirdiği tedbirleri aldık, alıyoruz. Gece gündüz çalışıyorlar. Biz de tüm süreci yakından takip ediyoruz.

Yapabileceğimi ikinci ve asıl olan husus siyasi duruşumuzu sağlam tutmak. İşin arkasında başka niyetler vardır. Cari açık, faizler, enflasyon başta olmak üzere çözmemiz gereken bazı sorunlar olduğu gerçeğini gözden ırak tutmuyoruz.

"EKSİKLERİMİZİ DE GAYET İYİ BİLİYORUZ"

Ekonomimiz tıkır tıkır çalışıyor. Dünyada örnek gösterilen turizmde adeta patlama yaşayan bir ülke konumundayız. Biz savaşa mı girdik, işgale mi uğradık, hayır. Kendi topraklarımızda da bölgemizde de huzurun teminatı bir ülke durumundayız. Kendimize güveniyoruz ama eksiklerimizi de gayet iyi biliyoruz.

"NEREYE VARMAK İSTİYORSUNUZ?"

Bunlar sahada bize istediklerini yaptıramayınca, tıpkı askeri güç gibi ekonomiyi de bir silah olarak kullanmaktan çekinmiyorlar. Ekonomi ile ilgili kararlarımızı bu derece soğuk kanlı almamızın sebebi işte bu arka plandır. Biz sizinle stratejik ortak değil miyiz? Biz sizinle Somali'de, Afganistan'da beraber olmadık mı? Kosova'da beraber olmadık mı? Peki, bu yaptığınız nedir? Ne yapmak istiyorsunuz, nereye varmak istiyorsunuz?

Bize bir maliyeti var ama operasyonu gerçekleştirenlere de bir maliyeti olduğu şüphesiz. Türk milleti canıyla malıyla dişiyle turnağıyla tüm varlığını ortaya koyacağını defaatle göstermiştir. 15 Temmuz bunun en somut örneğidir. Bugün de millitimizle birlikte doların, kurun, enflasyonun, faizin karşısında aynı kararlılıkla duracağız. Onlar TL'yi alıp doları bankalarda bozdurduğunu görüyorum. Mesele bu.

"İHRAÇ, İHRAÇ, İHRAÇ"

Daha çok üreteceğiz, depoları kilitlemenin anlamı yok. İhraç, ihraç, ihraç. Üretimi askıya alalım, ciddi yanlış yaparsınız. Üretim, üretim, üretim.

"AMERİKA'NIN ELEKTRONİK ÜRÜNLERİNE BOYKOT UYGULAYACAĞIZ"

Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların Iphone'u varsa, öbür tarafta Samsung var, bizde Venüs var, Vestel var.

Dövize gidersen o zaman teslim olursun. Sakın. Sen Türk'sün.

Biz bir numarayız. Niye? Ya bizim gönlümüz zengin, gönlümüz. GSMH'ya göre devamlı onlar arkamızdan geliyor. Bu millet evelallah batmayacaktır.

Üretimimizle, ihracatımızla, pazarlarımızla, markalarımızla dünyada hakettiğmiz yer aldığımızda, cari açık, enflasyon, faiz diye bir sorunumuz kalmayacak. Savunma sanayiinde hiç kimseye muhtaç olmadan kendi imkanlarımızla dostlarımıza da el uzatacak duruma geldik.

Yurt dışında verdiği emeği, ortaya koyduğu gayreti burada sergileyen herkes ülkemizde çok daha iyi bir hayat seviyesine kavuşacaktır. Bizim mankurtlara ihtiyacımız yok. Bize bu ülkenin kalbi iman dolu, kafası zehir gibi çalışan gençler yeter.


PARTNERÜnlü model sahile inince...Ünlü model sahile inince...
Ali Türkşen'den Hayati Arkaz'a tepki: Kabullenemiyorum!Ali Türkşen'den Hayati Arkaz'a tepki: Kabullenemiyorum!
Meclis Başkanı Yıldırım: Parti ayrımı gözetmeksizin hazırız!Meclis Başkanı Yıldırım: Parti ayrımı gözetmeksizin hazırız!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti ak parti kuruluş

En Çok Okunan Haberler

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor

Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

Deniz Çakır, Oktay Kaynarca'yı takipten çıkardı!

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

Adana'da operasyon! Halkı sokağa dökeceklerdi

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: B ve C planlarımızı devreye sokarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: B ve C planlarımızı devreye sokarız

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Okuyucu Yorumları 249 yorum
yapacağın tek şey var istifa etmen ,
tamam istifa etsin seni kırmayalım. aklında başka bir lider varmı bu bk durumdan bizi çekip çıkaracak onuda söylede istifa ettiğine değsin :) yoksa selo başkanmı doları düşürüp vatanı kurtaracak :)))
@harun1979 sonra snn gibi bi zihniyet gelsin ülkeyi abdye teslim etsin dolar 2 tl olsun boş beyinler mutlu olsun
bütün siyasi partiler erdoğana destek verirken sen istifa istiyorsun senmi yönetecen ülkeyi 3 kuruşluk aklını kendine sakla
ezzikk
Bu tür önemli kararları millete soralım.. Sinei millete dönelim..
Boşver ya bizim Allahımız var.
@harun1979 yerine sen mi yöneteceksin ülkeyi? şu aldığın negatif oylar bile zihniyetinin ne kadar sağlıksız olduğunun kanıtı! senin demek istediğinin diğer adı ABD ye teslim olalım, istediklerini verelim, sesimizi çıkarmayalım... Manda ve himayesini kabul edelim diyorsun sen şuan!!!
@khanxl türkiye 1 den büyüktür
malımızla canımızla yanındayız reis sen ne dersen o öl de ölelim vatan için allah için kuran için
cenesi yorulmayan adam.dunya rekortmeni.azicik susmayi dene.
ABD mallarını boykot konusunda samimi iseler, önce ABD ye sipariş verilen 11 milyar dolarlık uçak anlaşmasını iptal etsinler.
I-iphone 'ları ne zaman piçakliyos..
bak çok güzel bi'soru:)))
àAllah rizasi icin biraz allah korkusu varsa sus biz halkina acı biraz merhamet et..suss
bugun susar ise yarin donunuzu indirin dediginizde donunuzuda indirirsiniz siz. onun icin milli mucadele ye devam bagimsiz turk yargisina kimse mudahale edemez. biz kimsenin emir eri degiliz.
@ebora_1975 sen istedin diyemi susacak.biz ona sussun diyemi oy verdik.gezi parkında susmadı gücünüze gitti.15 temmuz da susmadı gücünüze gitti,sizin gibiler istedi diye şimdi mi susacak.
@ebora_1975 biyerinemi batıyor konuşması o kişi türkiyenin başkanı
@ebora_1975 zamanında atalarımız buğday aşı ve kuru ekmek ile öğün yapıp memleketi kurtardı. en azından bizim atalarımız! senin ataların ne yaptı bilmiyorum ama eğer onlar da aynısını yaptılarsa onlardan utan, vatanına sahip çık. şimdi siyasi farklılıkları tartışmak yerine vatanına sahip çıkma zamanı! ha bu arada bende malum partiyi sevmem, partizanlık falan da yaptığım yok.
Papazı bırakmayın duruşumuzu bozmayın...
Ceza olarak papazı sünnet edelim.
yaw allah rızası için konuşma piyasalar sana guvenmiyor dolar biraz iniyor bu konusuyor çıkıyor biraz ULKE SEVDAN VARSA KONUŞMA.
Konuşmadan önce düşen dolar euro konuşunca yükseliyor acaba neden.
1 Gün Sussa Herşey Eskisine Dönecek.. Dolar Yine 0.50 kuruş arttı..
ne saldırısı yaa yerli milli dediğiniz sadece sizsiniz halkta para kalmadı milli hiçbirşey kalmadı tohum bile yok üretim bitti hayvancılık tarım sürünüyor sanayimiz sizin letli ekmak dolabı kıvamında yabancı yatırımcı güvensizlikten kaçtı kalkmış dolar yükselince doları tl ye çevirme yarışı içimde bunu bile vatanseverlik olarak gösteriyorsunuz kimse sormuyor bu kadar doları neden aldınızda şimdi yükselince bozdurup ver mehteri edasında vatan sever algısı yapıyorsunuz. asıl vatan satansınız yapacağınız hiç birşey yok bu saattwn sonra eğitim programına ağırlık verin imam hatipleri azaltın...
anlaşılmış Abd ile belli
olmaaaazzz...ekonomik tedbir için gece gündüz borç mu aranıyor..üretimi konuşan kimse yok mu?
tamam harika bir fikir sonuba kadar destekliyorum hadi sanatcilar sarkicilar futbolcular zengin is adamlari milletin vekilleri kirin ipone lerinizi alin vestel venusleri hadi bakalim liderlik ATATURK ün yaptiğı gibi olur asker yemeğe başlamadan yemeğini yemez di siz yapin bu halk zaten arkanizdan gelir
Elinizdeki iPhone'ları çöpe atın o zaman kodamanlar.
mültecilere avrupaya gitmelerine yol verirsen belki avrupa da akıllanır.
adam haklı beyler dağılın
ALLAH aşkına bir sus ya.Bilerek mi yapıyorsun sen ne zaman konuşsan borsa düşüp ,döviz fırlıyor.AZ sus ltf.
iyi dikkat edin, konuştukça dolar yükseliyor...
ulen simdi gozume girdin helal olsun sana
üretimmiş..! hani nerde üretim,fabrika yok,çiftçi öldü tarım yok,siz ancak bol bol yalan üretirsiniz,onuda yandaşlarınıza satarsınız.koyunlarda olmasa ne yapardınız acaba?
C.B SEN ÖNCE DIŞ POLİTİKADAKİ KULHANBEYLİGİNİ BIRAKACAKSIN DAHA SONRA ŞU SURİYELİLERİ ÜLKEDEN SIYIRIK ÜLKELERİNE YOLLAYACAKSIN VE DAHA SONRADA ÜRETİM İÇİN DÜGMEYE BASACAKSIN İLK OLARAK TARIM DA TABİKİ..HERŞEY İTHAL EDER OLDUK NASIL BİR ÜLKE OLDUK ...RAHATA ALIŞTIK RAHATA CALIŞMIYOR KİMSE HAYBEDEN PARA BULUYOR HERKES ..
senin hic bir soylemini kabullenmiyorum.bana mantiksiz geliyor.
canımın içi reisim
Rabbim ülkemizi her türlü bela ve sıkıntılardan korusun ve herşeyin hayırlısını bizlere nasip etsin
Üretim diyoruz da ithal tohum almayan çiftçiye kredi vermiyorlar. Üreteceksek yerli üretim şart.
o zamab damat ıle bılale söple ı phone kullanmayı bıraksınlar
Bu Türkiyeye Ekonomik Saldırı Falan Değil. Öyle Gösteriliyor. Burada Hırsız Çok Gelen Giden Hep Çaldılar Sorgu Sual Yok. Kimi Atatürkü Kimi Allahı Kimi de Hayvansever Aayaklarına Ülkeyi Soydular. Türkiye Şu An Bölünmenin Eşiğinde. Ülkeyi Bu Duruma Getirdiler. Zaten Yakında Bu Dediklerimin Hepsi Çıkacak. Herkez Görecek Bunu. Şimdi de Çok Paralı Yabancı Yatırımcılara El Açtılar Ama Nafile.
ipona on basan huawei var. iponenin vergisi yuzde yuz yap
vatandaşı un çuvalı gibi silkelemeyinde tedbirler için tizdukca para çıkar saniyorsunuz
Rahibi serbest bırakacaklar
Siz de yapın boykot mesela incirliği kapatın, abd konsoloslarını yollayın ! Şevrolet aldınız ya hani onları verin, mustang aldınız ya onları da verin ! Biz vatandaş olarak üstümüze düşeni fazlasıyla yaptık ve yapmaya devam ederiz de! Vatan mevzu bahis ise gerisi teferruat ama lütfen sizler özellikle tasarrufa gidin !
Ak parti sadece kendi seçmenini bu Ülkenin vatandaşı olarak gördüğü için. Sayın Cumhurbaşkanı ne kadar iyi lider olursa olsun Fatura ona kesiliyor. Ciddi anlamda Kamuda, bürokraside ciddi sorunlar var. Ekonomi de büyük sorunların nedeni sadece Amerika değil. ALLAH için ekonomi politikalarınızi eleştirin, bu yapıcılığı gösterin. Ciddi anlamda yatırım amacıyla,Merkezî yönetimin gönderdiği paraları, Yerel yönetimler harvurup savurdu.
Bravo! Boykota hazırım. Hep beraber AMERİKAN ÜRÜNLERİNE BOYKOT!!!
görelim ıphonecuları
İŞTE BUDUR.ÜRETEN BİR ÜLKE SONSUZ GÜÇ.ALLAH BİZİMLEDİR.
İyi bari onların ıphone u varsa bizimde afyonumuz var falan dememiş
hadi bakalim akapeliler yaksaniza iphonelarinizi görelim vatan mı para mı?
@nadirkemal777 Niye yakacaklar, satın almamak önemli olan.
Bundan sonra Ailece bir ömür boyu Abd ürünü olan iphone'yi almama kararı aldık
adam yapılması gerekeni anlatıyor millet yok istifa et yok sus beyinsizlikte son nokta yada vatan hainliginde şuan istifa mı etmeli ya zorla insanı akp li yapıyorlar
Çok şakacı Tayyip Bey... O sözünü ettiği telefonların hepsinde Android işletim sistemi var... Adamlar deseki Türkiye'deki tüm adroid telefon kullanıcılarına google play desteğini kesiyoruz. O zaman çırılçıplak kalırsınız...
Cola içmesek yaşayabiliriz. Ariel ile çamaşırlar bembeyaz olacağına Bingo ile beyaz olsun. Colgate ile diş fıçalayacağıma karbonat limon ile kendi diş macunumu yaparım. Sen yeterki boykotda samimi ol ey aziz Türk Milleti. “Bundan sonra önder olarak benim de yerli malı kullanmam gerek. Gardroptaki elbiselerimi getirin. Köşkün önünde yakın” M.K.Atatürk
Diğer Haberler
Lavrov ve Çavuşoğlu'ndan ortak basın toplantısı

Lavrov ve Çavuşoğlu'ndan ortak basın toplantısı

Milletvekili Hayati Arkaz resmen MHP'ye geçti! Devlet Bahçeli imzaladı

Milletvekili Hayati Arkaz resmen MHP'ye geçti! Devlet Bahçeli imzaladı

Ali Türkşen'den Hayati Arkaz'a tepki: Kabullenemiyorum!

Ali Türkşen'den Hayati Arkaz'a tepki: Kabullenemiyorum!

Meclis Başkanı Yıldırım: Parti ayrımı gözetmeksizin hazırız!

Meclis Başkanı Yıldırım: Parti ayrımı gözetmeksizin hazırız!

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Partili Koray Aydın'a: Sümbül Ağa'sı, akışkan, cıvık...

MHP'li Semih Yalçın'dan İYİ Partili Koray Aydın'a: Sümbül Ağa'sı, akışkan, cıvık...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.