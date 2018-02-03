Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye 'PKK' eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Bitlis İl Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah Afrin'e gitmek gerektiği anda beraber gideceğiz. Ne diyoruz yürüyeceksin millet arkandan yürüyecek. Beşer planında biz güne kadar kimsenin önünde eğilmedik. Rabbimizin huzurunda eğildik.

"DAVA BÜYÜK OLUNCA SORUNLAR DA BÜYÜK OLUYOR"



Bitlis'i Türkiye'nin en huzurlu şehri yapmaya hazır mıyız? Alimlerin şehri Bitlis'i yeniden ilmin merkezi haline getirmeye var mıyız? Bitlis'ten yükselen bu ses inanın Türkiye için karınlarında 40 tilki dolaşan ellerinin altında ihanet çetesi oluşturanları paramparça ediyor. Ülkemize kurulan tüm kumpasları başlarına yıkacağız. Ortak değerleriniz yoksa millet olamazsınız. Biz milletiz öyle bir milletiz ki yıllarca tüm insanlığa sevgi saygı nedir medeniyet nasıl inşaa edilir onu göstermiş bir milletiz. Davanız büyük olunca karşınıza çıkan sorunlar da büyük oluyor.

"ONLAR HER GÜN ÖLECEKLER"



Sizi o inlerinizde yok ederiz demiştik. O kurdukları mahkemeler şimdi nerede? O sahte mezarlar şimdi nerede? Korkaklar zafer anıtı dikemez. Öleceksek bir kere öleceğiz ama onlar her gün ölecekler.