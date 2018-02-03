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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye 'PKK' eleştirisi

POLİTİKA HABERLERİ | 03.02.2018 14:21 | Son Güncelleme

Bitlis'te konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nda boyunlarına PKK renkleriyle toplantıya katılanlara sert tepki gösterdi. Erdoğan, konuya ilişkin "Daha çok ağlayacaksınız çok. Oradan o paçavraları boynunuza takmakla hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Onlar, bizim kararımızı hiçbir zaman değiştirmeyecek." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Bitlis İl Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah Afrin'e gitmek gerektiği anda beraber gideceğiz. Ne diyoruz yürüyeceksin millet arkandan yürüyecek. Beşer planında biz güne kadar kimsenin önünde eğilmedik. Rabbimizin huzurunda eğildik.

"DAVA BÜYÜK OLUNCA SORUNLAR DA BÜYÜK OLUYOR"

Bitlis'i Türkiye'nin en huzurlu şehri yapmaya hazır mıyız? Alimlerin şehri Bitlis'i yeniden ilmin merkezi haline getirmeye var mıyız? Bitlis'ten yükselen bu ses inanın Türkiye için karınlarında 40 tilki dolaşan ellerinin altında ihanet çetesi oluşturanları paramparça ediyor. Ülkemize kurulan tüm kumpasları başlarına yıkacağız. Ortak değerleriniz yoksa millet olamazsınız. Biz milletiz öyle bir milletiz ki yıllarca tüm insanlığa sevgi saygı nedir medeniyet nasıl inşaa edilir onu göstermiş bir milletiz. Davanız büyük olunca karşınıza çıkan sorunlar da büyük oluyor.

"ONLAR HER GÜN ÖLECEKLER"

Sizi o inlerinizde yok ederiz demiştik. O kurdukları mahkemeler şimdi nerede? O sahte mezarlar şimdi nerede? Korkaklar zafer anıtı dikemez. Öleceksek bir kere öleceğiz ama onlar her gün ölecekler.

"MİLLETİMİZ ONLARIN ARKASINDAKİLERİ GÖRÜYOR"

(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı kast ederek) Milletimiz sadece devletine kendisine savaş açanları görmekle kalmıyor onların arkasındakileri de görüyor. Bu ülkede ne hesap uzmanı Kemaller ne de muhasebeci Kenanlar eksik olur.

"AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA BAZI KENDİNİ BİLMEZLER... "

Avrupa Parlamentosunda bazı kendini bilmezler, istikametini kaybetmiş olanlar paçavraları boynuna takarak, PKK'yı terör örgütü olarak tanıdıkları halde, terör örgütünün paçavralarıyla parlamento binasının içinde ağlıyorlardı. Daha çok ağlayacaksınız çok. Oradan o paçavraları boynunuza takmakla hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Onlar, bizim kararımızı hiçbir zaman değiştirmeyecek. Avrupa teröre karşı gereğini yapmazsa Türkiye uyarılarını sürdürecek.

"AÇIKLA BAY KEMAL"

Anamuhalefetin başındaki zata sesleniyorum. Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. Söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. PKK terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. YPG terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. Ama açıklayamayacaksın. Çünkü sen onların Meclis'teki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin.

"NASIL SÜRÜNGENE DÖNDÜKLERİNİ GÖRÜYORSUNUZ"

Aslanların sahaya çıktığı yerde çakallara kuyruğunu kıstırıp kaçmak düşer. Daha düne kadar sırtlarını dayadıkları güce güvenerek bu millete meydan okuyan teröristlerin, inleri başlarına geçince nasıl sürüngene döndüklerini görüyorsunuz."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alman Federal Meclisi bugünkü oturumunda Yeşiller Partisi'nin isteği üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki PYD/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin DalıHarekatı ele alındı. Türkiye'nin harekata bir an önce son vermesini isteyen Alman vekiller boyunlarındaki PKK renkleri eşarplar ile oturuma katıldı.

ASDF

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
AHHH ŞU KOYUNLARR AH...ONLAR OLMASA BİR HİÇSİNİZZZ...
bu adama nasıl inaniyorlar daha hala anlamıi değilim ya.sen değil miydin pyd davul zurnayla suriye ye ülkemizden geçmesine izin veren sen değil miydin fetöyle bu yolda beraber yürüyen sen değilmiydin bop eşbaşakanlığı alan ben anlamadım bu işi vallahi
ya bırakın bu kahve muhabbetlerini .biz de chp liyiz.bizim partimizde teröriste terörist demeyen barınamaz..ayaklarını kırarız...bu pislik pkk nın pyd nin burnunu havalandıran sizlersiniz...oslo yuda habur uda biliyoruz.bırakın bu boş muhabbetleri.
Pkk ile görüşen apoyla muhabbet eden diyarbakırda mengri mengri diyen, operasyon yapılmasın diyen, süleyman şahın türbesini pyd ile türkiye ye taşıyan , peşmergeyi sınırlarımızdan geçirip pyd ye yardım gönderen sanki kendi değilmiş gibi , fettoşla yıllarca birlikte yürüyen hasret bitsin gel diye yakaran da bu değil miydi. Şimdi alay edercesine konuşup duruyor. Sanki tüm bunları chp yaptı iktidarda chp vardı. Milleti bu kadar salak yerine de konmaz yahu. Yukarıda allah var gören bilen. Bu nasıl iman bunların ki..
Nato, Türkiye'deki ABD. Üsleri, Vize konuları gözden geçirilmeli. Kısasa kısas politikaları devreye girmeli. Sadece vize uygulaması bile utanç verici. Sustuğumuz sürece her şeyi yapacaklardır.
ALMAN VEKİLLERİ KUTLUYORUM.Akp nin içinde yer alan devşirme Kürtlere örnek olsun.R.T.E seninde sonun geldiği için sesin yüksek çıkmaya başladı SADDAM gibi
Tayyip hep yanlış politikalarla ülkeyi çıkmaza sokar, asker , polis o yanlışları düzeltmek için canını verir. Halk da evladını, Malını verir, vergisini verir, her kanalda nutkunu dinler, sonra altın varaklı sarayına gider, askerlik yapmayan oğulları, kızları damatları ile gemileri, şirketleri, milyonlarca eurolarla mutlu mesut yaşar, millete de atar tutar. Herkes bedel öder, bu adam ve akp asla bedel ödemez. Bu nasıl bir iman, inanç, allahtan korku kuldan utanma nerde. Asker savaşta bu oy peşinde, chp ye atıp tutmakta durmadan. Yahu iktidar kimdi 16 yıldır bu hale getiren kimdi.
Olan hep oradaki yaşamamını sürdürmek zorunda olan soydaşlarımıza oluyor hepppp.
ABD VE AVRUPA SOYSUZLARI HAÇLI ZİHNİYE Tİ BUNLAR MÜSLÜMAN VE GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İSTEME DE İÇİMİZDEKİ HAİN AHLAKIZ KARAKDERSİZ ŞEREFSİZ SATILMIŞ UŞAKLARI ANLAMAK ZOR KÖPEK GİBİ KULLANILMAYA VE PEÇETE GİBİ KIÇ BEZİ KULLANILIP ATILMAYA RAZI OLANLARI ANLAMAK ZOR
sihalar köylüleri vuruyor diye iftira atarak pkkyı kollamaya çalışan sezgin. pydye terörist diyemeyeiz diyen selin sayek böke, iranla savaşsak iran tarafında savaşırım diyen eren erdem, bunlar hangi partide acaba daha sayamadıklarım var ama bu kadarıyla yetinin
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