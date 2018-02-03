Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye 'PKK' eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Bitlis İl Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"İnşallah Afrin'e gitmek gerektiği anda beraber gideceğiz. Ne diyoruz yürüyeceksin millet arkandan yürüyecek. Beşer planında biz güne kadar kimsenin önünde eğilmedik. Rabbimizin huzurunda eğildik.
"DAVA BÜYÜK OLUNCA SORUNLAR DA BÜYÜK OLUYOR"
Bitlis'i Türkiye'nin en huzurlu şehri yapmaya hazır mıyız? Alimlerin şehri Bitlis'i yeniden ilmin merkezi haline getirmeye var mıyız? Bitlis'ten yükselen bu ses inanın Türkiye için karınlarında 40 tilki dolaşan ellerinin altında ihanet çetesi oluşturanları paramparça ediyor. Ülkemize kurulan tüm kumpasları başlarına yıkacağız. Ortak değerleriniz yoksa millet olamazsınız. Biz milletiz öyle bir milletiz ki yıllarca tüm insanlığa sevgi saygı nedir medeniyet nasıl inşaa edilir onu göstermiş bir milletiz. Davanız büyük olunca karşınıza çıkan sorunlar da büyük oluyor.
"ONLAR HER GÜN ÖLECEKLER"
Sizi o inlerinizde yok ederiz demiştik. O kurdukları mahkemeler şimdi nerede? O sahte mezarlar şimdi nerede? Korkaklar zafer anıtı dikemez. Öleceksek bir kere öleceğiz ama onlar her gün ölecekler.
"MİLLETİMİZ ONLARIN ARKASINDAKİLERİ GÖRÜYOR"
(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkanı Öztürk Yılmaz’ı kast ederek) Milletimiz sadece devletine kendisine savaş açanları görmekle kalmıyor onların arkasındakileri de görüyor. Bu ülkede ne hesap uzmanı Kemaller ne de muhasebeci Kenanlar eksik olur.
"AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA BAZI KENDİNİ BİLMEZLER... "
Avrupa Parlamentosunda bazı kendini bilmezler, istikametini kaybetmiş olanlar paçavraları boynuna takarak, PKK'yı terör örgütü olarak tanıdıkları halde, terör örgütünün paçavralarıyla parlamento binasının içinde ağlıyorlardı. Daha çok ağlayacaksınız çok. Oradan o paçavraları boynunuza takmakla hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Onlar, bizim kararımızı hiçbir zaman değiştirmeyecek. Avrupa teröre karşı gereğini yapmazsa Türkiye uyarılarını sürdürecek.
"AÇIKLA BAY KEMAL"
Anamuhalefetin başındaki zata sesleniyorum. Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. Söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. PKK terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. YPG terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. Ama açıklayamayacaksın. Çünkü sen onların Meclis'teki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin.
"NASIL SÜRÜNGENE DÖNDÜKLERİNİ GÖRÜYORSUNUZ"
Aslanların sahaya çıktığı yerde çakallara kuyruğunu kıstırıp kaçmak düşer. Daha düne kadar sırtlarını dayadıkları güce güvenerek bu millete meydan okuyan teröristlerin, inleri başlarına geçince nasıl sürüngene döndüklerini görüyorsunuz."
OLAYIN GEÇMİŞİ
Alman Federal Meclisi bugünkü oturumunda Yeşiller Partisi'nin isteği üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki PYD/PKK ve DEAŞ hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Zeytin DalıHarekatı ele alındı. Türkiye'nin harekata bir an önce son vermesini isteyen Alman vekiller boyunlarındaki PKK renkleri eşarplar ile oturuma katıldı.
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