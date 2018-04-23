HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 20:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 CHP'li vekilin İYİ Parti desteğine ilişkin, "Güneş motel olayından daha beter bir durum." dedi. Meclis'te yaşanan gergin oturuma ilişkin Erdoğan, "Aşağıda olsaydım CHP'li Özel'e ağzının payını verirdim" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 98. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili olarak, "Güneş Motel olayından daha beter bir durum. Demokrasi nezaketi bu anlayışla olmaz" dedi. Erdoğan, İYİ parti için de "sözde İYİ Parti dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'na Abdullah Gül'ün aday olacağına ilişkin iddialara ise, "Bunu ona sorun" yanıtını verdi.

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepkiHükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki
CHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakıCHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakı
İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdiİYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan CHP İYİ parti erken seçim 24 haziran seçim 2018

En Çok Okunan Haberler

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Okuyucu Yorumları 84 yorum
ilk defa tirtir titriyor rte.
inşallah seni sandığa gömeceğiz rte
Dikkat et de sen gömülme...
Sanırım CB Yusuf Yusuf ????
he he öyledir zaten
bişe dedin..
ne oldu zorunamı gitti. sen bahçeli ile iş tutarken ülkeyi parsel satarken iyiydi başkaları iş tutarken güneş motel olyor.
HABURDA KURULAN MAHKEMELERDEN DOLMABAHÇEDE YAPILAN MUTABAKLARDAN OSLODA ÜLKEYİ KARIŞ KARIŞ BÖLENLERLE PAZARLIK YAPMANIZDAN DAHA BETER BİRŞEY OLAMAZ.
BEN ESNAFIM TÜKENDİK ARTIK TÜKENDİK BİTTİK
ülkeyi ayrıştırıyorsun , Türk milleti böyle ağzı bozuk cumhur görmedi
reizzz keşke sen demeseydin bunu bahçeliyle küfürleşirken birden kanka oldunuz size hakaret edenleri partinize doldurdunuz daha çok sayarızda burda okunmaz
sayın erdoğan sen akp yi kurduğunda meclise girmek için 58 millet vekili aldınmı almadınmı size gelince mübahda başkalarına günahmı tarih tekerrürden ibarettir
demokrasi diyorsan hayirli olsun diyebilmeli bence
ha ha haa haa hiç güleceğim yoktu. sanane. sen küçük enişte ile mutlu mesut değilmisin.
bence tam 90'a gitti.
Birbirinize onca çirkef laf sarf ettiğiniz bahçeliyle olan münasebetiniz kadar beter olamaz.
akp nin yaptıkları mübah bunlarınki günah öylemi
Bu sefer İYİler kazanacak entrikalarınızın sonu geliyor.
1 yıldır taşeron firma mhp himayende sorun olmuyor başka partiler birleşince güneş motel oluyor
cumhurbaşkanı neye kızıyorsa onu kendi yapmıştır.????
Güldürmeyin Allah aşkına aylardır Mhp ile işbirliği yapıyorsunuz , mecliste tek parti gibi yasaları birlikte onaylıyorsunuz . Sizin dışınızda müttefiklik kuranları eleştri yağmuruna tutuyorsunuz bi gidin de rahatlayalım artık milleti iyice aptal yerine koydunuz
boşver reis. biz bekliyoruz ve diyoruzbu topunuz gelin
Rahmetli Erbakan olsa “hadi oradan” derdi
çok bozuldum ama reis dogru söyle tedirginlik başladı yapıcak bişey yok ..
inşallah gideceksin bu sefer. zaten bir kez kaybetsen yolsuzluklarla sonunuzu getirecez inşaallah
siirt milletvekilliği nasıl yasalara uygun idi ise bu olayda yasalar çerçevesinde o kadar legal ve uygun....zamanla hazmedersiniz....
napacaklar sayin tayyip. herkes otursun kaderine mi razi olsun
Tiz vakit kumpaslar başlasın
Kusura bakmayın sn cumhurbaşkanım bence tutuştunuz son 2 ayınız inşallah Sizi uzun bir süre ekranlarda görmemek umuduyla inşallah kaybedeceksiniz
senin en ciddi rakibin bedava kontörle %7 oy topalayan cem uzandı 17 sene sonra karşında ciddi bir rakip var hadi hodri meydan görelim ustalığını sayın cumhurbaşkanı. ayırca iyi partinin adını telaffuz etmemek zorunda kalacaksın artık bugüne kadar çok direndiniz ama kader işte...
Topunuz gelin
Bozuldu galiba
chp cumhurbaskaninin dengesini bozmus iyi parti reisede iyi gelecek!!
güneş motelde çok kalmış demekki
Güle güle birdaha görüşmemek üzere...
"her evden bir kişi HDP ye Oy versin" diyenler , işi bukez bi adım ileri taşıdı Vekillerinide verdiler))) Rezilliğin adı Demokrasi aşkı oldu )) Lan TROLOĞLU TROLLER! Biz burda bunu aylardır yazarken demediğinizi bırakmamıştınız CHP HDP PKK İYİParti Saadet FETÖ Hepsi birleşti Birde bu birlikteliğin ne kadar güzel ve doğru birşey olduğunu anlatmaya başladınız)) peşinede "Ne Mutlu Türküm diyene" dedinmi sorun kalmıyor zaten.. Bize "koyun " diyen SÜRÜ beğeniyor nasılsa)) zerre sıkıntı yok Allahın izniyle Milli ittifaklar karşısında KİRLİ İttifaklar Kaybetmeye MAHKUMDUR!
CHP li özgür özel denilen it'te birazcık onur, haysiyet, insanlık olsaydı bu anlamlı milli bayramda o makamda küçük bir nüktede olsa, nezaket kurallarına uyardı. saldırgan köpek gibi çemkirmezdi. yazıklar olsun onun insanlığına.
niye ? akp mhp ittifakı gayet doğal olurken, chp-iyi parti mi sorunlu oluyor? bazı kişilerin haklarına saygı göstermeyi ne zaman öğreneceksiniz? bi kere de tebrik edin herşeye karşı çıkıyorsunuz. mesele parti değil hoşgörüdür. insanlık bunu gerektirir. mynet lütfen yayınlar mısın? teşekkürler.
sıfırlamaya çalıştığınız paralarla ömür boyu rahat bi hayat sürersiniz. bu kadar kasıntı yapmanıza gerek yok.
Neden kötü ? Halkın anketlerde bukadar desteklediği bir partinin seçime girmesi veya CHP nin (hiç sevmem) yapmış olduğu centilmenliğin demokrasi budur helal dedirtmesi mi kötü? Sayın CB partilerin seçime girmesi rahatsız etmesin sevinin. Demokrasi bunu gerektirir. Nacizane fikrim saygılar.
Milletin seçtiği Başbakanı ve Belediye Başkanlarını görevden almak nedir. Suçluysalar neden işlem yapılmadı? Suçsuz iseler milletin iradesi ne oldu? iğne ve çuvaldız meselesi tabii. O da siyasette yokk.
Diğer Haberler
İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia

İşte CHP’nin cumhurbaşkanı adayları! Ankara kulislerini sallayan iddia

Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt

Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt

YSK: Taslak seçim takvimi partilere gönderildi

YSK: Taslak seçim takvimi partilere gönderildi

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisi: Bize sormayın

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener tepkisi: Bize sormayın

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

CHP'li vekilden Abdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmünde

CHP'li vekilden Abdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmünde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.