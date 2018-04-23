Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 98. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 CHP'li milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili olarak, "Güneş Motel olayından daha beter bir durum. Demokrasi nezaketi bu anlayışla olmaz" dedi. Erdoğan, İYİ parti için de "sözde İYİ Parti dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'na Abdullah Gül'ün aday olacağına ilişkin iddialara ise, "Bunu ona sorun" yanıtını verdi.
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