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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2018 13:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Zeytin Dağı Barış Ödülleri törenine katıldı. Erdoğan, törende konuşmasına başlamadan önce kürsüde bulunan zeytin dalını eşi Emine Erdoğan'a hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen Zeytin Dağı Barış Ödülleri törenine katıldı.

Eşi Emine Erdoğan ile törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmak için kürsüye çıktı. Kürsüde bulunan zeytin dalını eline alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'a zeytin dalını hediye ederek jest yaptı. Erdoğan'ın bu hareketi salonda bulunanlarca alkışlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından konuşmasına başladı.


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