Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a jest

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen Zeytin Dağı Barış Ödülleri törenine katıldı.
Eşi Emine Erdoğan ile törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmak için kürsüye çıktı. Kürsüde bulunan zeytin dalını eline alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'a zeytin dalını hediye ederek jest yaptı. Erdoğan'ın bu hareketi salonda bulunanlarca alkışlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından konuşmasına başladı.
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