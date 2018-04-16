Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, burada önemli açıklamalrda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Habib ile Kabil'den bu yana kardeş kavgası her ne kadar istenmesede insan hayatının malesef bir parçası olmuştur. Bir mümin içinde yaşadığı toplumdan kendini tecrit edemez. Mümin aktif olmakla, kardeşleri, arkadaşları ve komşuları arasında çözüm aramakla mükelliftir. İslam barış dinidir. İslam'da kardeşlik hukuku, sıkıntılara müdahil olmayı gerektirir.

'DÖRT GÖZLE BU FIRSATI BEKLİYORLAR'



Kimyasal silahlarla Ortadoğu'da bin kişi ölmüşse, konvansiyonel silahlarla yüzbinler öldürüldü. Katikl sürülerinin terör eylemleri bize zarar vermesinin yanı sıra, İslam karşıtı çevrelere dört gözle bekledikleri fırsatı veriyor.

'BANA AKIL VERMEYE KALKIYOR'



Bİrisine daha önce kendisine de söyledim. Siz Cezayir'de 5 milyon insanı katlettiniz bunun hesabını vermeden bana Suriye ile ilgili akıl vermeye kalkıyorsun. Batı dünyası İslam karşıtlığı üzerinden kendi ideolojisini, kendi yaşam biçimini tahkim etmek istiyor.

'HANİ SEN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİYDİN'



Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa Müslümanlara yönelik saldırılarına devam ediyor. Bugün başörtüsü takan müslümanlar Fransa'da tacize uğruyor. Hani sen Avrupa Birliği üyesiydin. Bizim dinimizde ayrım yok, biz bunların hiçbirini yapmadık. Müslüman çocukların batıda hiç olmadık bahanelerle eğitim hakları elinden alınıyor.