HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 14:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Dünya Azınlıklar Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, burada önemli açıklamalrda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Habib ile Kabil'den bu yana kardeş kavgası her ne kadar istenmesede insan hayatının malesef bir parçası olmuştur. Bir mümin içinde yaşadığı toplumdan kendini tecrit edemez. Mümin aktif olmakla, kardeşleri, arkadaşları ve komşuları arasında çözüm aramakla mükelliftir. İslam barış dinidir. İslam'da kardeşlik hukuku, sıkıntılara müdahil olmayı gerektirir.

'DÖRT GÖZLE BU FIRSATI BEKLİYORLAR'

Kimyasal silahlarla Ortadoğu'da bin kişi ölmüşse, konvansiyonel silahlarla yüzbinler öldürüldü. Katikl sürülerinin terör eylemleri bize zarar vermesinin yanı sıra, İslam karşıtı çevrelere dört gözle bekledikleri fırsatı veriyor.

'BANA AKIL VERMEYE KALKIYOR'

Bİrisine daha önce kendisine de söyledim. Siz Cezayir'de 5 milyon insanı katlettiniz bunun hesabını vermeden bana Suriye ile ilgili akıl vermeye kalkıyorsun. Batı dünyası İslam karşıtlığı üzerinden kendi ideolojisini, kendi yaşam biçimini tahkim etmek istiyor.

'HANİ SEN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİYDİN'

Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa Müslümanlara yönelik saldırılarına devam ediyor. Bugün başörtüsü takan müslümanlar Fransa'da tacize uğruyor. Hani sen Avrupa Birliği üyesiydin. Bizim dinimizde ayrım yok, biz bunların hiçbirini yapmadık. Müslüman çocukların batıda hiç olmadık bahanelerle eğitim hakları elinden alınıyor.

İzmir'den kahreden haber: 1 şehit!İzmir'den kahreden haber: 1 şehit!
İstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusuİstanbul'da trafik kilitlendi! Hafta sonu kabusu
Cinsel istismar davasında kan donduran açıklama!Cinsel istismar davasında kan donduran açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan istanbul Dünya Azınlıklar Zirvesi

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ege uyarısı: Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ege uyarısı: Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki barış operasyonlarını sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki barış operasyonlarını sürdüreceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'de

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'de

Firari Adil Öksüz'ün iadesinde yeni gelişme! Almanya'dan flaş karar

Firari Adil Öksüz'ün iadesinde yeni gelişme! Almanya'dan flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.