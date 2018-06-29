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Erdoğan mesajı verdi: Önümüzdeki dönemde en büyük mücadelemiz...

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 14:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi cami açılış programında konuştu.

Erdoğan mesajı verdi: Önümüzdeki dönemde en büyük mücadelemiz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalrından öne çıkan satır başları şöyle;

Kim ki bu dünyada bir mescit inşa eder, Allah da cennette onun için bir köşk inşa eder.

1500 kadar öğrencimizin komando eğitimi aldığını öğrendim. Buna da şiddetle çok çok fazlasıyla ihtiyacımız var. Komandolarımızı, özel kuvvetlerimizi ne kadar artırırsak terörle mücadelede başarımız o kadar artacaktır. Nitekim işte son Cerablus Afrin operasyonlarıyla sizlerin başarısını gördük.

TERÖRÜ YOK EDECEĞİZ

Ve bizim önümüzdeki dönemde de en büyük mücadelemiz ülkemizde terör olacak. Terörü ayaklarımızın altına alarak yok edeceğiz ki ülkemizde huzur hakim olsun.

Bizim hem işin fizik noktasında, hem maddi noktasında ama aslolan manevi noktada imani noktada işin temerküz etmesidir. Çünkü bizim büyük bir avantajımız var. Hamd olsun Müslümanız ve Rabbim bizlere şehadet gibi bir makamı lütfediyor. Bu iş bir dinde yok, bizde var. Ve bizde malum Mehmedimiz yürüdüğü zaman şehadete yürür. Onun için de Küçük Muhammed anlamına bizim askerimize ‘mehmetçik’ adı verilmiştir. Dünyanın hiçbir İslam ülkesinde de askerinin adı ‘mehmetçik’ olan yoktur. Sizler Mehmetçikler olarak kınası bol yakılan kınalı kuzularsınız aslında. Onun için de peygamberlere en yakın olan şehadete hep hazır haldesiniz. Allah bu yolculuğumuzu da mübarek kılsın.

Bu kampüsteki mescidimiz inşallah hayırlara vesile olsun diyorum. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Başarılarınız artarak devam etsin diyorum.

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