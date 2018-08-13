Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle; Ülkemizin gücüne güç katmak için çaba sarf ediyoruz. 60 devlet başkanını ülkemizde misafir ettik. Pek çok üst düzey toplantıya ülkemizde ev sahipliği yaptık. Türkiye Özal'dan Erbakan'a Demirel'e kadar iz bırakmış bir çok siyaset adamının hayalin kurduğu bir yönetim modelini demokratik yöntemlerle hayata geçirmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'ye en uygun modeldir. Milletimiz bir daha sistemden kaynaklı istikrarsızlıklarla boğuşmayacaktır. Millet sandığa giderek hem yürütmeyi hem de yasama organını belirlemiştir. Dünyanın bir çok bölgesinde kanlı çatışmalara sebep olabilecek tarihi değişim Türkiye 'de demokrasi şöleni havasına gerçekleşmiştir. Demokrasimiz 16 yılda atlattığı badirelerle olgunlaşmış tüm dünyada parmakla gösterilecek bir konuma gelmiştir. "YENİ YÖNETİMİN BAŞARI ÇITASINI İNSAN BELİRLEYECEK"



Sistem ne kadar mükemmel olursa olsun başarıyı ya da başarısızlığı belirleyecek olan insandır. Yeni yönetim sistemimizin başarı çıtasını insan belirleyecektir. Herkes tam bir koordinasyon içinde büyük Türkiye içinde çalışma mücadele etmek zorundadır. Vakit kayıplarına asla tahammülümüz yoktur. Amir ne kadar önemliyse personeller de o derece önemlidir. Statüsü konumu ünvanı ne olursa olsun devlet teşkilatımızın tüm kadrolarının aynı adanmışlıkla meseleye eğilmesi gerekiyor. Kimsenin sistemi tıkamasına müsaade edemeyiz. Yeni dönemde üst kademe yöneticilerimizin omuzlarına çok daha büyük sorumluluklar düşüyor.

Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği uluslararası zaferlerde siz büyükelçilerimizin de çok önemli payı bulunuyor. Bu kadroyu yeteri kadar etkin kullanamadığımıza inanıyorum. İnşallah yeni dönemde sizlerden daha büyük sonuçlar bekliyoruz. "EKONOMİK BİR KUŞATMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"



Son bir kaç haftadır yaşadığımız hadiseler hepimize şu gerçeği gösterdi; Türkiye ekonomide de bir kuşatmayla karşı karşıyadır. Gezi ile başlayan 17/25 Aralık'la devam eden 15 Temmuz'daki hain saldırıların bir müddet daha süreceği açıktır. Göreve geldiğimiz andan beri milletin emanetini namus bilip üzerine gölge düşürmedik. Terör örgütleri üzerinden kurulan oyunları kısa sürede deşifre edip önüne geçtik. Suriye'de terör koridoruna rıza göstermedik. Dünyada bir Dünya Ticaret Örgütü var. Atılan adımlara baktığınızda Dünya Ticaret Örgütü'nün umdeleriyle alakası var mı? İstediğin kadar Başkan ol 'Ben yaptım oldu' diyemezsin. Bir taraftan stratejik ortak olacaksın öbür taraftan ortağının ayağına kurşun sıkacaksın. Böyle bir şey kabullenilebilir mi? Bunlara eyvallah etmemiz mümkün değil. Bugün yaşadığımız hadisenin ne 2001, ne 2007 kriziyle alakası yoktur. Başka bir durumla karşı karşıyayız. Hazine Bakanlığımız ile gereken adımları atıyoruz.

'ÇEŞİTLİ PLANLARIMIZ VAR'



Ülkeler bütün hesabını bunun üzerine kurdu. Buna göre adımlarını atıyor. Uluslar arasında güven diye bir şey kalır mı? Bir taraftan stratejik ortak olacaksın, diğer taraftan stratejik ortağının ayaklarına kurşun sıkacaksın. NATO'da beraber olacaksın, stratejik ortağını sırtından vurmaya yöneleceksin. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Bütün yaşadığımız hadisenin ne 1994, ne 2001, ne 2007 krizi ile ilgili yoktur. Bambaşka bir durum ile karşı karşıyayız. Bu saldırı karşısında gereken adımları atıyoruz, atmaya devam edeceğiz. Çeşitli planlarımız var. Bunun geldiği yerin ekonomik izahı olmadığı gibi biz, 'kur şöyle oldu, böyle oldu' demek suretiyle 'battık, bittik' böyle bir şey yok. Makul seviyesi neyse en kısa zamanda oraya da oturacaktır kur seviyesi. 'BU SALDIRILARDAN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKACAĞIZ'



NATO müttefiki ödemiş bir devlete karşı böylesine düşmanca tavır içine girilmesinin hiçbir gerekçesi yoktur. Burada amaç Türkiye'nin iddialarından hedeflerinden hak ve arayışlarından vazgeçirmektir. Operasyonun gerçek hedefi budur. Bu saldırılarıdan milletimizin desteği ve birlik beraberliğiyle çıkmamız mümkün. Devletimize atılan itirafları boşa çıkartacağız. Bu doğrultuda seferberlik ruhuyla Büyükelçilerimizi çalışmaya davet ediyorum. Her zaferimizin ardında milletimizin alın teri, kanı ve canı vardır.