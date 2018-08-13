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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2018 13:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına çok sert tepki gösteren Erdoğan, "Son bir kaç haftadır yaşadığımız hadiseler hepimize şu gerçeği gösterdi; Türkiye ekonomide de bir kuşatmayla karşı karşıyadır. Devletlerin başarısının sırrı şayet barış istiyorlarsa savaşa hazır olmalarıdır. Ve biz hazırız, her şeyi göze aldık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Ülkemizin gücüne güç katmak için çaba sarf ediyoruz. 60 devlet başkanını ülkemizde misafir ettik. Pek çok üst düzey toplantıya ülkemizde ev sahipliği yaptık. Türkiye Özal'dan Erbakan'a Demirel'e kadar iz bırakmış bir çok siyaset adamının hayalin kurduğu bir yönetim modelini demokratik yöntemlerle hayata geçirmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'ye en uygun modeldir. Milletimiz bir daha sistemden kaynaklı istikrarsızlıklarla boğuşmayacaktır. Millet sandığa giderek hem yürütmeyi hem de yasama organını belirlemiştir. Dünyanın bir çok bölgesinde kanlı çatışmalara sebep olabilecek tarihi değişim Türkiye 'de demokrasi şöleni havasına gerçekleşmiştir. Demokrasimiz 16 yılda atlattığı badirelerle olgunlaşmış tüm dünyada parmakla gösterilecek bir konuma gelmiştir.

"YENİ YÖNETİMİN BAŞARI ÇITASINI İNSAN BELİRLEYECEK"

Sistem ne kadar mükemmel olursa olsun başarıyı ya da başarısızlığı belirleyecek olan insandır. Yeni yönetim sistemimizin başarı çıtasını insan belirleyecektir. Herkes tam bir koordinasyon içinde büyük Türkiye içinde çalışma mücadele etmek zorundadır. Vakit kayıplarına asla tahammülümüz yoktur. Amir ne kadar önemliyse personeller de o derece önemlidir. Statüsü konumu ünvanı ne olursa olsun devlet teşkilatımızın tüm kadrolarının aynı adanmışlıkla meseleye eğilmesi gerekiyor. Kimsenin sistemi tıkamasına müsaade edemeyiz. Yeni dönemde üst kademe yöneticilerimizin omuzlarına çok daha büyük sorumluluklar düşüyor.

Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği uluslararası zaferlerde siz büyükelçilerimizin de çok önemli payı bulunuyor. Bu kadroyu yeteri kadar etkin kullanamadığımıza inanıyorum. İnşallah yeni dönemde sizlerden daha büyük sonuçlar bekliyoruz.

"EKONOMİK BİR KUŞATMAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Son bir kaç haftadır yaşadığımız hadiseler hepimize şu gerçeği gösterdi; Türkiye ekonomide de bir kuşatmayla karşı karşıyadır. Gezi ile başlayan 17/25 Aralık'la devam eden 15 Temmuz'daki hain saldırıların bir müddet daha süreceği açıktır. Göreve geldiğimiz andan beri milletin emanetini namus bilip üzerine gölge düşürmedik. Terör örgütleri üzerinden kurulan oyunları kısa sürede deşifre edip önüne geçtik. Suriye'de terör koridoruna rıza göstermedik.

Dünyada bir Dünya Ticaret Örgütü var. Atılan adımlara baktığınızda Dünya Ticaret Örgütü'nün umdeleriyle alakası var mı? İstediğin kadar Başkan ol 'Ben yaptım oldu' diyemezsin. Bir taraftan stratejik ortak olacaksın öbür taraftan ortağının ayağına kurşun sıkacaksın. Böyle bir şey kabullenilebilir mi? Bunlara eyvallah etmemiz mümkün değil. Bugün yaşadığımız hadisenin ne 2001, ne 2007 kriziyle alakası yoktur. Başka bir durumla karşı karşıyayız. Hazine Bakanlığımız ile gereken adımları atıyoruz.

'ÇEŞİTLİ PLANLARIMIZ VAR'

Ülkeler bütün hesabını bunun üzerine kurdu. Buna göre adımlarını atıyor. Uluslar arasında güven diye bir şey kalır mı? Bir taraftan stratejik ortak olacaksın, diğer taraftan stratejik ortağının ayaklarına kurşun sıkacaksın. NATO'da beraber olacaksın, stratejik ortağını sırtından vurmaya yöneleceksin. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Bütün yaşadığımız hadisenin ne 1994, ne 2001, ne 2007 krizi ile ilgili yoktur. Bambaşka bir durum ile karşı karşıyayız. Bu saldırı karşısında gereken adımları atıyoruz, atmaya devam edeceğiz. Çeşitli planlarımız var. Bunun geldiği yerin ekonomik izahı olmadığı gibi biz, 'kur şöyle oldu, böyle oldu' demek suretiyle 'battık, bittik' böyle bir şey yok.

Makul seviyesi neyse en kısa zamanda oraya da oturacaktır kur seviyesi.

'BU SALDIRILARDAN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKACAĞIZ'

NATO müttefiki ödemiş bir devlete karşı böylesine düşmanca tavır içine girilmesinin hiçbir gerekçesi yoktur. Burada amaç Türkiye'nin iddialarından hedeflerinden hak ve arayışlarından vazgeçirmektir. Operasyonun gerçek hedefi budur. Bu saldırılarıdan milletimizin desteği ve birlik beraberliğiyle çıkmamız mümkün. Devletimize atılan itirafları boşa çıkartacağız. Bu doğrultuda seferberlik ruhuyla Büyükelçilerimizi çalışmaya davet ediyorum. Her zaferimizin ardında milletimizin alın teri, kanı ve canı vardır.

'ADLARI, SANLARI, CÜSSELERİ NE OLURSA OLSUN...'

Adları, sanları, cüsseleri, kendilerine biçtikleri rol ne olursa olsun, küresel sistemin kabadayıları, bedeli kanla ödenmiş kazanımlarımıza hoyratça, destursuzca el uzatamaz. Hele hele sözüm ona hukuk namına hukuksuzlukları bize kimse dayatamaz.

'BİZ HAZIRIZ'

Bu oyunu hep beraber bozacağız. Ülkemize yönelik operasyonları hep birlikte hezimete uğratacağız. Küresel sistem kabadayıları bize el uzatamaz. Barışı sağlamanın yolu sözünün dinletmekten geçiyor. Devletlerin başarısının sırrı şayet barış istiyorlarsa savaşa hazır olmalarıdır. Ve Biz hazırız, her şeyi göze aldık. Fırat Kalkanı'nda da Afrin'de de ortaya koyduk. Yarın da ortaya koyarız.

Türkiye büyük ve önemli bir ülkedir. Bu anlayışla bölgesel oluşumlarla işbirliğimizi arttırmaya çalışacağız. 2023 hedeflerimizi için vitesi daha da yükselteceğiz. Özellikle dış ticaretimizin arttırılmasından büyükelçilerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Sizlere güveniyorum.

PARTNERTeknede barfiks şov!Teknede barfiks şov!
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Okuyucu Yorumları 103 yorum
GÖREVİNİZ BOYUNCA AFRİKA ÜLKELERİ HARİÇ HERKESLE KAVGA ETTİN.SIRF EĞİTİMSİZ TABANDAN OY ALMAK İÇİN,ÖN KAPIDAN VAN MÜNÜT,ARKA KAPIDAN YEZ PİLİZ DEYİP ORTAMI GERDİN.BU GELDİĞİMİZ NOKTADA İSRAF EKONOMİSİNİN ESERİDİR.CÜMLETEN HERKEZİN BAŞI SAĞOLSUN.
@nux33 SEN ÇOKMU EĞİTİMLİSİN HANGİ SİRKTE EĞİTİLDİN ACABA
konus konus, anca boyle uyutursun milleti
Konuşuyordur. Dövizin yükselmeye başlamasından anlamıştım.
@bedri_e_1973 EĞER EKONOMİ SAĞLAM OLSAYDI.SARSINTILARA KARŞI DAYANIKLI OLURDU.BAK ABD ,ALMANYA İLE DEVAMLI SÜRTÜŞÜYOR ALMANYAYA BİRŞEY OLMUYOR.TÜRKİYEDE EKONOMİ GEÇEN SENE ALARM ZİLLERİ ÇALMAYA BAŞLAMIŞTI.BUNUN PAPAZLA ALASI YOK.KISACASI BURNUMUZUN DİKİNE VE İSRAFA BAĞLI BİR TÜKENMİŞLİK SENDROMU YAŞIYORUZ.
zaten erken seçim olduğu zaman bunun böyle olacağını biliyordukta kimse bu kadarını tahmin etmiyordu eminim. evet bu bir oyun ama belli ki bu oyun oynamaya bile ekonomimiz kötüye gidiyormuş galiba...
bence erdoğan ağlayarak ajitasyon yapmalı belki dolar düşer
@speady31 bunları EGM ye şikayet edin.
@speady31 Rabiyaya ağladığının yarısı kadar ağlasa doları biraz düşürürüz
Herkez boş konuşuyor, adamın yüzündeki çaresizliği görmüyomusunuz ????? adam bittik diyor
kalkınmak lafla değil, bilimle ,zekayla çalışmakla ,en önemlisi de ahlakla olur..
Tüm çevrelerce (Sağcı, Solcu, Alman, Rus, Arap,ve ABD ve İngiltere vs.vs.) doların yükselişinin spekülatif olduğu belirtilirken birilerinin işi hala hükümete yıkması anlaşılır değil. Yav arkadaş ayı başka kurt başka. Muhalif olmakla hain olmak arasında ki ince çizgiyi kaçırmayın.
Türk lirası yalnizca dolar değil tüm ülke para birimi karşında değer kaybediyor siz halen dış güçlerin oyunu safsatasına inanıp uyuyun üretmezsen tüketilirsin bu kadar basit
tek adamlığın dünyaya sökmedi recep koyunların dinler seni
16 yil gecti be halen koyun diyosun, ne doymayan müptezelmişsin...
insan olan devlet adamı yerine koymaz malların adamı reco
eğer elinizdeki dolarları altınları paralarıyandaşların ve siz ortaya dökerseniz inanın ekonomi yarı yarıya düzelir hadi bizde yastık altı kalmadı sizde ise odaları bile dolduran dolarlarınız var...
NE EDELİM SELALARI OKUTTA MEYDANLARA İNELİM DE YAPACAK BİŞE YOK
Doviz makul seviyeye oturacakmista makul seviye bir türlü ulaşamadı galiba.
keşke lafla peynir gemisi yürüseydi.
Aha reis konuşmaya başladı dolar 7.30 olur artık
ADALET MÜLÜN TEMELİDİR.ADALETİ BOZARSAN DOLAR HAH DÜŞER.ZARRABIN SELAMI VAR.
Sayın Başkan, Sözünüz geçiyor, dolara karşı, bir an önce, milli paralar üzerinden anlaşmalar yapın, bu ülkelerin herbirinin zararına olsa bile kabul görecektir. Milletler, Devletler, Halklar, bunu bekliyor, yapın lütfen. Şu İNSANLIĞA yapılan zulümler son bulsun. İNŞALLAH.
@cic9bzzot3 keşke beyincerrahı olsaydımda senin gibilerin beynini açıp baksaydım nasıl bir beyin olduğunu tam anlardık
Reis konusuyo dolar akşama 7.5 sonra damat konuşursa 8 olur sanırım.Eminede devreye girerse o zaman oturduk şapa.Bilal konuşsun sıkintı yok.pardaon konuşmak yasaktı. Yaşasın kral.....
BENCE HAYIRSEVER İŞADAMI ZARRABDAN YARDIM İSTEMELİSİN.
mılletı ne guzel kandırıyorsunuz kusatma dıyıl yaptıgınız yanlısların bedelını turkıye cumhurıyetı vatandasları cekıyor hep baskalarının uzerıne hatalarınızı atıyorsunuz kılasık hep yabancılar yapıyor ama sızın hıc hatanız yok mıllete koyun olunca ınanıyor
sarayda tasarruf varmı sen onu söyle.
parti yada şahıs yanlısı bir insan değilim ama sayın cumhurbaşkanı bu maçtan bizi galip çıkartırsa daha Türkiyenin belini kimse bükemez. Allah yar yardımcıMIZ olsun.
Erdoğan maf ettin ülkeyi ekonomi bitti herkes aç. Paramizin degeri kalmadi istifa et artik hemen. Yeter git Bu ülkenin bașina gelmiș en kötü lider sin.
Reis Trump'ı Kudüs oylamasında bir kez mağlup etti,ikinci defa da edecek inşallah.
Keşke konuşmasa.Sürekli dik ve uzlaşmaz mesajlar vererek krizin derinleşmesine sebep oluyor. Oysa şu ortamda en olmayacak işler bunlar....
abi sus biraz ülke Sevdan varsa suusssssss
GÜÇLÜ TÜRKİYE icin birlik ve beraberlik.
her ekrana çıktığında dolar yuro yükseliyo.çıkma kardeşim çıkma.
ne trumpın doları..nede 1 dolara satın alınmış çocukları...bu milleti yıldıramaz...bunu herkes görecek..Türk eğilmez..
Allah Türk Milletinin ve Türk devletinin yardımcısı olsun. Hep birlikte içimizdeki abdlilere rağmen bu savaşı da kazanacağız. Türk Milletine kimse boyun eğdiremeyecek...
haysiyetsiz fetö ile türkiyeyi ikiye üçe bölünmüş suriye gibi yapamayanlar dolarla sözümona yapmaya çalışıyorlar reisi eleştiren idraksizleri sadece bir dakika düşünmeye davet ediyorum
İncirlik Kürecik kapatılsın USA askeri cirit atarken bide ekonomik saldırı yapılıyor neyi bekliyor uz? YouTube, Instagram, Facebook, Apple, Google hepsini yasak ediniz..
@mcman_2015 kullandığın android mi windows mu amerikan malıyla amerikayı protesto etmek. suriye lirası da TL ye karşı değer kazandı. Hindista rupisi de. hint Fakirini de boykot edelim mi
Yorumlara bakıyorum da maşallah bir kına yakmadiginiz kalmış.Sizin putlariniz gibi önünde köpek mi olsaydı her dediklerini yapsamiydi.Gerci siz alismissiniz ver Musul u ver Kerkük u ver on iki adayı deyip kucu kucu olmaya
Ya bırak allanı seversen İMF borç bile verebiliriz denilen çekmecelere sığmayan sanal parayı sürsene piyasaya rahatlasın şu sistem bir..!
Tam bir sorumsuzluk örneği konuştukça batıyoruz.
bizi suriyeliler kurtarır.
arkasında durmamız lazım sev yada sevme bu ülkenin cumhurbaşkanı abd den daha mı kötü biri ?
BU BATILILAR VE ABD BİZDEKİ DEMOKRASİYİ KISKANDIĞI İÇİN BİZİM EKONOMİYİ ABLUKAYA ALDILAR.!!!!!!!!!!!!!!!
Malmisiniz la siz
para sıfırlama savaşında bunlar muhteşemler ama diğer konularda sıfırlar
üretim yeni aklına gelmiş herhalde...
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