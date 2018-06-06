Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Ofis Yolu Caddesi'nde düzenlenen Ereğli ilçe mitinginde yaptığı konuşmada, "Ben sizi bugün çok farklı görüyorum. Ama bugün bana bir şaka yaptığınızı da anlıyorum. Bu muhteşem kalabalığı görünce, demek ki Zonguldak'a gelmediler, belli. 'Akşam nasıl olsa gelecek' dediniz. Geldik mi? Birlikte miyiz? Beraber miyiz?" diye konuştu.

"İDAM" TEZAHÜRATINA "KANI YERDE BIRAKMAYIZ" YANITI

Recep Tayyip Erdoğan 'idam' seslerinin yükselmesi üzerine ‘Şu anda tabi yargı devam ediyor. Bu yargı süreci içerisinde biz bir hukuk devleti mensubu olarak daha önce de söyledim. Yargı böyle bir konuda parlamentonun verdiği karar bu olursa bana geldiğinde ben bunu onarım dedim. Çünkü biz değerler silsilesi içerisinde kanı yerde bırakmayız.

"ŞİMDİ SIRA KANDİL'DE, SIRA SİNCAR'DA"

İşte bak Afrin’de 4500 teröristi etkisiz hale getirdik mi? Ne oldu kaçtılar mı? Şimdi sıra Kandil’de, Sincar’da. Benim ülkemi taciz eden, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine üzerine gideriz. Gideceğiz. Artık o CHP’nin Türkiye’si yok. Artık AK Parti iş başında olduğu bir Türkiye var.