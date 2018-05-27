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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 21:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Isparta'da partisinin düzenlediği mitingde konuştu. Erdoğan, konuşması sırasında Isparta'da bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi'ni kendilerinin kurduğunu iddia etti. Bu iddia üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Isparta'da konuştu. Erdoğan “Üniversiteyi Isparta’da kim kurdu? Biz kurduk” dedi. Ancak Isparta’da bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi 1992 yılında Süleyman Demirel döneminde yapılmıştı.

Erdoğan'ın bu konuşmasına dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, “Erdoğan az önce ‘Isparta’ya üniversiteyi biz getirdik' dedi. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinin kuruluş tarihi 1992. Halk bu ucuz numaralara kanmaz!” paylaşımıyla tepki gösterdi.

chp tepki


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BU KOCA REİSİ EMEKLİ EDECEĞİZ ARTIK, NE DEDİĞİNİ DE BİLMEZ OLDU.
yazik halimize
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