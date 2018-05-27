Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Isparta'da konuştu. Erdoğan “Üniversiteyi Isparta’da kim kurdu? Biz kurduk” dedi. Ancak Isparta’da bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi 1992 yılında Süleyman Demirel döneminde yapılmıştı.
Erdoğan'ın bu konuşmasına dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, “Erdoğan az önce ‘Isparta’ya üniversiteyi biz getirdik' dedi. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinin kuruluş tarihi 1992. Halk bu ucuz numaralara kanmaz!” paylaşımıyla tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki
Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var
Adana'da 2 kişinin öldüğü baltalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar var
ABD'nin gözdağına Çin’den sert tepki!
Melania Trump kayıp mı? 15 gündür kimse görmüyor! ABD'yi sallayan iddia
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler! Doktor korkunç gerçeği anladı
Okuyucu Yorumları 2 yorum