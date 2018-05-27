Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Isparta'da konuştu. Erdoğan “Üniversiteyi Isparta’da kim kurdu? Biz kurduk” dedi. Ancak Isparta’da bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi 1992 yılında Süleyman Demirel döneminde yapılmıştı.

Erdoğan'ın bu konuşmasına dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, “Erdoğan az önce ‘Isparta’ya üniversiteyi biz getirdik' dedi. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinin kuruluş tarihi 1992. Halk bu ucuz numaralara kanmaz!” paylaşımıyla tepki gösterdi.



