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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

POLİTİKA HABERLERİ | 12.02.2018 07:51 | Son Güncelleme

Abdulkadir Selvi, bugünkü 'Erdoğan, İstanbul için hangi talimatı verdi' başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 seçimleri öncesi İstanbul için yaptığı düzenlemeler hakkında detayları aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'yi yeniden dizayn ettiğini ifade eden Selvi, Erdoğan'n kendi muhalefetini kendisinin yaptığını belirterek değişim sürecini başlattığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son zamanlarda İstanbul için kritik mesajlar verdiğini köşesinde yazan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın "15 milyon nüfusuyla İstanbul, Türkiye’nin beşte biri ediyor. İstanbul’u almamız lazım. İstanbul bütün dengeleri değiştirir. İstanbul’u kaybedersek Türkiye’yi kaybederiz" dediğini hatırlatarak yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan’ı Türk siyasetine kazandıran İstanbul oldu. AK Parti, İstanbul’dan doğdu. Ancak İstanbul bir süredir sinyal veriyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan yüzde 51.79 oy oranı ile birinci turda seçilirken, İstanbul’dan yüzde 49.83 oy aldı. 16 Nisan referandumunda, evet oylarının Türkiye ortalaması yüzde 50.4 iken, bu oran İstanbul’da 48.65’te kaldı. Erdoğan bunu gördüğü için İstanbul’a neşter attı. Yeni il yönetimine bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanlarının her hafta sonu İstanbul’u kapı kapı gezmesi için program yapması talimatını verdi. Yerel seçimlere 13 ay var ama Erdoğan, İstanbul seçimlerini kazanmak için işi sıkı tutuyor."

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
AKEPENİN YÜZDE 20 OYU MHP DEN GELİYORDU. MEHEPE DE ZATEN BİTTİ .AKEPE YÜZDE 29 A DÜŞTÜ. ŞİMDİ VATANSEVERLER ZAMANI. OYLAR AKŞENERE.
ABD-AB-İSRAİL hep birlik olmuşlar iktidarınızı kahraman etme gayretine soyunmuşlar ama başaramayacaklar hatta cephe bile açsalar onlarla savaşmak sağ zihniyetin fıtratında yazmaz sermaye desteği olmadan iktidar mümkün değildir Seçimlerde İYİ PARTİ olmasaydı belki yine aynı sonuç çıkardı fakat bu sefer İYİ pARTİ %15'ten fazla alacak ve bununda en az % 10'u AK PARTİ oyu olacak GEÇMİŞ OLSUN.
Derdiniz vatan değil saray sarayı kaybetmemek için papaz elbisesi dahi giyeriz dediniz giydiniz feto apo barzani papa haçlılar ile dost olup TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayıp arapmason karışımı rabiş işareti yaparak ortadoguyu karistirdiniz değişim şart olmuştur
muhtemelen daha uzun yıllar ak parti seçim kazanacak.ilerde bir merkez sağ kurulursa(anap gibi) dengeler değişir.
Oy yok değişim şart.
lise ve üniversite mezunları oy atsa akp barajı zor geçer
İstanbulda yaşayanları memnun edeceğim diye Anadolunun anasını ağlatırsan , geçmediği köprüye , otoyola ücret ödetirsen, biryerlerini yırtsanda işin tabiki zor olacak.
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