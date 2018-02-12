Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son zamanlarda İstanbul için kritik mesajlar verdiğini köşesinde yazan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın "15 milyon nüfusuyla İstanbul, Türkiye’nin beşte biri ediyor. İstanbul’u almamız lazım. İstanbul bütün dengeleri değiştirir. İstanbul’u kaybedersek Türkiye’yi kaybederiz" dediğini hatırlatarak yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan’ı Türk siyasetine kazandıran İstanbul oldu. AK Parti, İstanbul’dan doğdu. Ancak İstanbul bir süredir sinyal veriyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan yüzde 51.79 oy oranı ile birinci turda seçilirken, İstanbul’dan yüzde 49.83 oy aldı. 16 Nisan referandumunda, evet oylarının Türkiye ortalaması yüzde 50.4 iken, bu oran İstanbul’da 48.65’te kaldı. Erdoğan bunu gördüğü için İstanbul’a neşter attı. Yeni il yönetimine bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanlarının her hafta sonu İstanbul’u kapı kapı gezmesi için program yapması talimatını verdi. Yerel seçimlere 13 ay var ama Erdoğan, İstanbul seçimlerini kazanmak için işi sıkı tutuyor."

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