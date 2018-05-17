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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kraliçe Elizabeth' sorusuna Abdullah Gül'lü yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2018 08:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere temasları sırasında Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşmesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kraliçe Elizabeth' sorusuna Abdullah Gül'lü yanıt

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere temaslarını Londra’dan ayrılmadan önce beraberindeki gazetecilere değerlendirdi. Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Charles ile görüşmelerinin çok verimli ve dostane geçtiğini, yatırımcılara Türkiye’nin yatırım dostu bir ülke olduğunu anlattıklarını vurguladı.

Demirören Medya İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Milliyet'teki bugünkü yazısında Erdoğan’ın “Kraliçe 2. Elizabeth ile yaptığınız görüşmeye dair izleminizi alabilir miyiz?” sorusuna verdiği yanıtı aktardı.

Erdoğan’ın soruya 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü işaret ederek yanıt vermesi dikkat çekti. Erdoğan şunları söyledi:

“Kraliçe 92 yaşında olmakla birlikte dehşet derecede bir hafızası var. Hafızası o yaşa göre son derece iyi. Abdullah Bey’in Cumhurbaşkanı, benim Başbakan olduğum dönemde, biliyorsunuz Türkiye’yi ziyaret etmişti. O ziyaretini, o vesileyle yaptığımız görüşmeyi tüm ayrıntılarıyla hatırlıyor. Ayrıca yaptığım bu ziyaretteki temaslarım hakkında da tafsilatlı biçimde bilgi sahibi olduğunu gördüm. Konulara çok iyi hakim olduğunu, her şeyi dingin biçimde anlattığını müşahede ettim.”

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Abdullah Gül Kraliçe 2. Elizabeth

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