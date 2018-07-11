Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak yorumu

Azerbaycan ve KKTC ziyareti dönüşü uçakta soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın görevi başarıyla sürdüreceğine inandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetiminin başına Berat Albayrak'ın getirilmesini de değerlendirdi.
"Berat Albayrak Bey'in finans sektörü ile hem pratikte hem de teoride geçmişi var" diye konuşan Erdoğan, "Böyle bir geçmişi olmuş bir arkadaşımız olması sebebiyle bu işi çok daha seri derleyip, toparlayacağına ve başarıyla yürüteceğine inanıyorum. Bu adımla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlete finans temininde çok daha güçlü bir kaynak oluşturacak" ifadelerini kullandı.
Mehmet Şimşek'in kabinede yer almamasına dönük yabancı basında çıkan olumsuz eleştiriler için "Onların yaklaşımlarını umursamıyorum" diyen Erdoğan, faiz ve kurla ilgili önemli mesajlar verdi:
"Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da, bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var. Ben eminim, sadece devlet bankalarımız değil, özel bankalarımız da gerektiğinde taşın altına eline koyacaktır."
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