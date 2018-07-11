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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak yorumu

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2018 20:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın görevi başarıyla sürdüreceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak yorumu

Azerbaycan ve KKTC ziyareti dönüşü uçakta soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın görevi başarıyla sürdüreceğine inandığını belirtti.

"ALBAYRAK'IN FİNANS SEKTÖRÜYLE HEM PRATİKTE HEM TEORİDE GEÇMİŞİ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi yönetiminin başına Berat Albayrak'ın getirilmesini de değerlendirdi.

"Berat Albayrak Bey'in finans sektörü ile hem pratikte hem de teoride geçmişi var" diye konuşan Erdoğan, "Böyle bir geçmişi olmuş bir arkadaşımız olması sebebiyle bu işi çok daha seri derleyip, toparlayacağına ve başarıyla yürüteceğine inanıyorum. Bu adımla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlete finans temininde çok daha güçlü bir kaynak oluşturacak" ifadelerini kullandı.

"BANKALAR ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK"

Mehmet Şimşek'in kabinede yer almamasına dönük yabancı basında çıkan olumsuz eleştiriler için "Onların yaklaşımlarını umursamıyorum" diyen Erdoğan, faiz ve kurla ilgili önemli mesajlar verdi:

"Birileri bu işi tırmandırmaya çalışsa da, bunun düştüğünü göreceksiniz. Bu kadar emin konuşuyorum. Hazine ve Maliye Bakanımız elbette ne gerekiyorsa yapacaktır. Burada birçok enstrümanlarımız var. Ben eminim, sadece devlet bankalarımız değil, özel bankalarımız da gerektiğinde taşın altına eline koyacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Berat Albayrak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak

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Okuyucu Yorumları 102 yorum
DÖVİZ PATLADI HADİ BAKALIM YAPACAĞINI YAPSIN
en iyisini yapsa size gene yaranamaz!
@tuncaykaya60 En iyisini yapsa ne yaramaz salak salak konuşun sadece. Yapsın görelim iyi bi kaç gelişme nankör müyüz biz bekliyoruz bi umut ama ortaki durumda açık açık ortada işte sende şunu kabul et
Tehditle ekonomi yönetmeye çalışıyoruz Mehmet Şimşek gibi birisi neyin uğruna harcandı büyük soru işareti ali Babacan da iki doğru sözünün kurbanı oldu
Türkiye de başka adam yok diyorsun yani,yiyin beyler yiyin aile boyu yiyin,oğlunu da okçuluk bakanı yapsaydın bari.
Maliye ve Hazinenin başında yıllardır idare eden işini bilen bürokrat ve tecrübeli başkanlar var onlar gereğini yapar, beratta imza atar olur biter iskelet kadro gereğini yapar değil berat ilkokul çocuğunu koysan yönetir.
berat albayrak bey tabi ...
Reis uygun görmüşse gerisi teferruat
iyi başladı damat. dolar 5 tlye dayandı. inşallah 15 tl olur. tııııınnnnn
dolar ve enflasyon düşünce biz yaptık.. yükselince bir oyun..!!! oh ne ala.. mileti bu bahaneye inandırmışlar ya..hep ondan o koltukta oturuyorlar... madem ekonomini dış güç yönetiyor ve sen çaresizsin.. neden o koltukta oturuyorsun o zaman bırak git...
Uzaylı dış güçler türkiyeyi dolar kurunu yükselterek bölmeye çalışıyor.Dolar 4.84
Dolar 4.85 euro 5.65 koyduk mu?
Damat Berat Paşa dönemi başlamış oldu... Ekonomi batık...
berat albayrak neyi başarmışki..tüm hazine ve ekonomiyi ona verdin...ülkede adamı kalmadı...!! başaramasa bahane hazır...DIŞ GÜÇLERİN OYUNU...
Allah aşkına konuşmayın siz konuştukca dolar çıkıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar da uçtu zaten şimdi Maliye ve Hazine uçucak.
Dunyayi Turkiyeden ibaret saniyoruz, sacmalayip sonra da dis gucler yapti diye kendimizi avutuyoruz bence
YANILDIM DER DAMADIMI BURAYA BAKAN YAPMICAKTIM BENİ YANILTILAR DER YANLIŞ YAPTIM DER OLUR BİTER BAŞKAN NE DERSE O OLUR HESAPTA SORAMAZ TABİKİ DAMAT
hayretle izliyorum
bencede kesinlikle mesela ekonomi bakanı olması bile yetti doların haline bakılısa
damatinya filo kurma süresi onda yetim haklarini yemeyye devam senin damatindan bir cacik olmaz
Başkanlık olumlu başladı. Dolar,enflasyon yükseliyor. Borsa düşüyor. Dış güçler nasılmış görün çarı açıkta yükelecek o zaman bizi yakalyında görelim
gelişi ile dövizi uçurdu helal olsun:)
HEP AYNI TERANELER HİÇ BİR ŞEY DEĞİŞMEYECEK AKSİNE GİDEREK ENFLASYONLAR DEVALÜASYONLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ SON İKİ AYDA TÜRK LİRASININ DEĞERİ % 20 DÜŞTÜ ENFLASYON %30 LARDA ÜSTÜNE ÜSTLÜK VEKİL SAYISI DÜŞÜRÜLECEĞİNE 600 ÇIKARILAN MİLLET VEKİLİ SAYISI MAKAM ARABALARI SEKRETERLERİ DANIŞMANLARI EKONOMİYE AYRICA EK YÜK BU MİLLETİN DAHA FAZLA DAYANACAK GÜCÜ KALMADI KISACASI SİYASETTEKİ LÜKS HAYAT MAHF ETTİ EDECEK ÜLKEYİ.
piyasa kabul etmedi ,ne başarısı, sıçıp batırır yapacağı odur
müdahale gelmezse 12 temmuzda 5 tl kaçışı yok gibi görünüyor
Başkanlık olumlu başladı. Dolar,enflasyon yükseliyor. Borsa düşüyor. Dış güçler nasılmış görün çarı açıkta yükelecek o zaman bizi yakalyında görelim
ÜLKE KAYIN PETER VE DAMAT BEYE EMANET...! ÜLKEMİZİN GELDİĞİ İÇLER ACISI DURUMU İBRET VE HAYRETLE İZLEMEYE DEVAM EDİYORUZ.:((((
Bırak naval okumayı kapalı çarşı esnafından birini maliye bakanı yapsan bundan daha yönetir,memleket dünkü bebelere mi emanet vay halimize
azıcıkta ekonomiyle oynim mi kayınbabacım demiştir kesin
neyi düzeltecekler acaba?
Kur fiyatlarını aşağıya çekmeden nasıl faizler düşürülecek.. Ayrıca bankalar resmi tefeci milleti zor duruma sokmaktan başka bir el uzatmazlar. Bence ülkenin para birimi değişsin bizde kurtulalım. Maaşlar dövizle verilsin.
DOLDUR BOŞALT EKONMİYLE BU KADAR OLUR BOŞ BİDONLARIN HİÇ SES YOK
YÜCE TÜRK MİLLETİ ADIMADIM TAKİPTE NEREYE GİTTİGİNİ BİLMEK SONUCUNU GÖRMEK İÇİN BİZLER YİNDE NE CUMHURİYETTEN VAZ GEÇTİK NEDE ATATÜRKTEN DÜŞÜNCENİZ NE OLURSA OLSUN SİZ YOLUNUZDA BİZDE YOLUMUZDAYIZ ALLAHIN İZLİYLE İŞLLH. DEVAM EDECEGİZ YILMADAN USANMADAN NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE NE SİLİNECEK NEDE SİLEBİLECEKSİNİZ İSTER BAŞKAN İSTERSE KRAL OLSANIZDA
hiç bir zaman kabul görmeyecek,ne burada ne dışarda,tam bir rezalet,
dolar bir günde 35 kuruş artmış orda su hallere bak , yani ülke ekonomisini bu kadar kötü hale ggetiririken hiç düşunmediniz mi bu işin yarını var , maffolduk , vallahi gelecek kaygım var moku yedik is bulamicam
Dün söyledim bugün de söylüyorum.Akp, A.B.D güdümlü Türkiye yi bitirme projesidir..!!
damatı suyun başına oturttu
Taşın altına elinizi değil bizi koydunuz ve koymaya da devam edeceksiniz. Ben bu masalları yemiyorum. Yiyene afiyet olsun.
Bakanların birkaçını daha şirketlerden yapın. Ve ülkenin ismini de "Türkiye Cumhuriyeti Şirketi" falan koyun. Vatandaşlara da, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik belgesi yerine, "Türkiye Cumhuriyeti Müşterisi" kartı dağıtın. Türkiye de dahil Dünyanın büyük bir kısmındaki insanlar; bu üçkağıtçı, soyguncu kurnaz kapitalistlerin müşterisi oldu. Neyse, herkese hayırlı masallar, tıraşlar. :))
osmanlı padişahları bile devletin hazinesini damadına teslim etmedi..
AHLAKİ OLMAYAN BAKANLIK ATAMASI
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