Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye FETÖ cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Amerikalılar beni aradı, Türkiye FETÖ'yü ABD'den usulüne göre istememiş' açıklamasında bulunmuştu.

İnce'nin iddiasına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

''Sana bunu ABD'den kim söylemiş. MİT'e veya Adalet Bakanlığı'na, hangi yetkili bunu aramış da bunlar gazete küpürüdür, böyle birşey yok demiş, açıklasın.

Pek girmek istemiyordum ama bu konuda sayın Muharrem bey Adalet Bakanlığı'na veya Milli İstihbarat'a bu işin ispatını yapması lazım. Ben onu davet ediyorum dürüst isen bunu Mili İstihbarat'a ya da Adalet Bakanlığı'na bunu belgesiyle vermesi lazım.

