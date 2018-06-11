Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'kıraathane' yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kıraathane tartışmasıyla ilgili olarak Niğde mitinginde Muharrem İnce'ye görüntülü olarak yanıt verdi. Erdoğan, Zeytinburnu'ndaki bir kıraathanenin görüntüsünü mitingde vatandaşlara izlettirdi.
Erdoğan'ın açıklamaları:
Bu Zeytinburnu'ndaki bir kıraathane. 24 saat açık. Gençlerimiz derslerini çalışıyorlar. Burada iskambil, okey oynayan var mı? Bay Muharrem bu işi sen iyi bilirsin. Kıraathane, Arapça'dan gelen okuma evi.
Başkanım diyor, evde rahat değilim ama burada arkadaşlarımla hepimiz ders çalışıyoruz diyor. Bunlar dünyayı tanımıyor. Kızım, yurt dışında okurken kendisini aradığım zaman kızımı üniversitenin kütüphanesinde bulurdum. Sonradan sordum, kütüphanelerde aynen bunlar var. Kek, internet filan zaten var, çayı, kahvesi var. Biz niye yapmayalım ya? Türkiye'nin dört bir yanında biz bunu yapacağız.
Kumarhane değil, kıraathane Bay Kemal, Bay Muharrem. Öyle bir şey açmış olsak havada dört takla atarsınız. Bay Muharrem meydan meydan kekten bahsediyor. Arzu edersen sana da ikram ederiz.
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