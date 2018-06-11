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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'kıraathane' yanıtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 15:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasındaki kıraathane tartışması sürüyor. Erdoğan, Niğde mitinginde vatandaşlara kıraathanelerle ilgili bir görüntüyü izletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kıraathane tartışmasıyla ilgili olarak Niğde mitinginde Muharrem İnce'ye görüntülü olarak yanıt verdi. Erdoğan, Zeytinburnu'ndaki bir kıraathanenin görüntüsünü mitingde vatandaşlara izlettirdi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bu Zeytinburnu'ndaki bir kıraathane. 24 saat açık. Gençlerimiz derslerini çalışıyorlar. Burada iskambil, okey oynayan var mı? Bay Muharrem bu işi sen iyi bilirsin. Kıraathane, Arapça'dan gelen okuma evi.

Başkanım diyor, evde rahat değilim ama burada arkadaşlarımla hepimiz ders çalışıyoruz diyor. Bunlar dünyayı tanımıyor. Kızım, yurt dışında okurken kendisini aradığım zaman kızımı üniversitenin kütüphanesinde bulurdum. Sonradan sordum, kütüphanelerde aynen bunlar var. Kek, internet filan zaten var, çayı, kahvesi var. Biz niye yapmayalım ya? Türkiye'nin dört bir yanında biz bunu yapacağız.

Kumarhane değil, kıraathane Bay Kemal, Bay Muharrem. Öyle bir şey açmış olsak havada dört takla atarsınız. Bay Muharrem meydan meydan kekten bahsediyor. Arzu edersen sana da ikram ederiz.

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Recep Tayyip Erdoğan CHP

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
senin kıraathaneden kastettiğin, bir zamanlar, sadece padişaha itaat eden, hiçbirşey üretmeyen, sadece yeme içmeyle gününü geçirip yaşadığına razı olan, hiçbir şeye sesini çıkarmayan, güya din ilmi yapan ve kontrolsüzlük sonucu uyuz ve biatçı insanların yatağı haline gelen tekke ve zaviye kültürünü geri getirmek.
rte nın kendısının de kabul ettpı carı açık mazot fıyatını $ fıyatını artık bu kıraathaneler de duşurursun keşke 16 yıldır yapmış olsaydın da carı acık duşmuş olsaydı ışsızlık duşmuş olsaydı:)
İnce'yede ince bir ayar lazımdı :D
burası kırathane degil, zeytinburnu belediyesinin kütüphanesi. imide merkezefendi şehir kütüphanesi.
battıkça batıyorsun reis , damadın olacak enerjı Bakan ı dün Bor dan cam üretmeyi BORCAM zannediyor :))
ne anlarlar.bunlar kıraathane deyince kumar anlar.
anlamaz reis bunlar.
çok saçma
Boş konuşmayın gidicisiniz.
Bilime,sanata,edebiyata saygısı olmayan, bir heykelden rahatsız olup bunu yerinden kaldırttan adamsın. Sana oy verenlerin genel kafa yapısında eksiklik olduğunu sende çok iyi bildiğin için bu eksikliği süsleyecek saçma vaadlerde bulunuyorsun. Saray soytarılığının sonu yaklaştı.. Gideceksin... Kaçacaksın... Dinle imanla insanları kandırıp yandaşlarını ihya edip sonrada müslümanlıktan dem vuran örümcek zihniyetinle tarihin çöplüğüne yol alacaksın.
kütüphaneler bu ülkede zaten her ilde ilçede mevcut üniversitelerin hepsinde kütüphaneler var gidip çalışmak isteyen çalışıyor onuda ben yaptım diyecek sanki müthiş bisey
MUHARREM DİYOR BAY KEMAL DİYOR".SENDEN C.B OLMAZ KÜLTÜRSÜZ SOKAK AĞZI
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