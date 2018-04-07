HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 15:24 | Son Güncelleme

Aydın AK Parti İl Kongresi öncesi vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme bomba gibi düşen Irak operasyonuyla ilgili 'Şuan itibariyle 3 bin 991 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta da yüzlercesini etkisiz hale getiriyoruz' ifadelerini kullandı.

Partisinin İl Kongresi için Aydın'a gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin gerçekleşeceği spor salonunun önünde açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’e bağlı Sidekan nahiyesinde bulunan dağ zirvelerine asker konuşlandırdığı iddialarıyla ilgili konuşan Erdoğan, operasyonu doğrulayarak ' Kuzey Irak'ta da yüzlercesini etkisiz hale getiriyoruz' dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Biz bu yola çıktığımızdan bugüne beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Bundan sonra da sadece ve sadece Allahın önünde eğildik. Fırat Kalkanı'nı gerçekleştirdik mi? Orada efeler, Mehmetler gereğini yaptı mı? 2000 KM alanı kontrole aldık mı? Afrin'de de aynısını yaptık mı? Birileri afra tafra yaptılar ama biz kendi kararımızı kendimiz verdik. Mehmetçiklerimiz, ÖSO ile oraya girdi ve o teröristleri orada derdest etti. Teröristler de kuyruklarını bacaklarının arasına alıp kaçtılar. Şu an itibari ile 3991 teröristi etkisiz hale getirdik. Belki 4 bin olmuştur. Bizim şehitlerimizin bedeli ağırdır. Şehitlerimizin intikamını aldık, alıyoruz, alacağız. Irak'ın kuzeyinde ve sınır içinde de yüzlercesini etkisiz hale getiriyoruz. Kendi ürettiğimiz silahlarımızla yapıyoruz. Eskiden ABD'nin kapısına giderdik, 'bugün git yarın gel' derlerdi. Sonra da ' kongre izin vermedi' derlerdi. İyi ki öyle demişler. Kötü komşu bizi imkan sahibi yaptı. Şimdi zırhlı taşıyıc8ı, tüfek, top, insansız hava araçları yapıyoruz. Modern sanayiler neyi başardıysa biz de onu yapacağız. Bizim neyimiz eksik? Pırlanta gibi gençlerimiz var."

TSK IRAK SINIRINDAN 20 KM İÇERİ GİRDİ İDDİASI!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’e bağlı Sidekan nahiyesinde bulunan dağ zirvelerine asker konuşlandırdığı iddia edildi. Erbil merkezli Rûdaw gazetesi, TSK’nın Sidekan’daki dağ zirvelerine sekiz helikopterle asker indirdiğini yazdı. Rudaw, haberinde "Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçaklarının Erbil’in Bradost bölgesinin Robya, Pungistan, Pir İbrahim, Kewerte ve Robi yamaçlarını bomladığı bildirildi" ifadesini kullandı.

Türkiye, Irak'a asker indirdi iddiası! Rudaw duyurdu: TSK bombalıyorTürkiye, Irak'a asker indirdi iddiası! Rudaw duyurdu: TSK bombalıyor

KILIÇDAROĞLU'NUN SANATÇI SÖZLERİNE SERT YANIT

Hatay'da kongrem var. Sanatçılarla buluşuyoruz Reyhan'lıya geçiyoruz. Aman yarabbim bu ziyaret bay Kemal'i çıldırttı. Hakaret üstüne hakaret yağdırdı. Bay Kemal ofisi söyle de bari sanatçılarımız senden izin alsınlar. Sanatçılarla Hatay ziyaretimize hakaret yağdıran Bay Kemal, sen acaba ne zaman Mehmetçiğimizle birlikte oldun? Mehmetçikle bütünleşmeye gelen sanatçılara hakaret yetkisini nereden aldın, edep yahu. Tabii sen teröristlerle beraber oldun, sen ondan anlarsın. Çılgın yahu, böyle bir şey yaşamamış…Bay Kemal sen er meydanına gelemezsin. Er meydanına er olanlar gelir. Yaylalar’ı biz askerde eğitimde söylerdik. Ama uçakta duydum ki Tatlıses güzel şeyler eklemiş. Tatlıses Afrin’den aldı Menbiç’ten döndü ama bay Kemal bunu eleştiriyor"

Hülya Koçyiğit'ten ünlülerin Hatay ziyaretini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıtHülya Koçyiğit'ten ünlülerin Hatay ziyaretini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı harekâtına katılan Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlü isimlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert tepki göstererek, "Afrin'de 52 şehidimiz var. Yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir güruh, davul-zurna-klarnet... Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç, bir de Yaylalar şiirini söyle" demişti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan Aydın Afrin

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

İlginizi Çekebilir

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a şeker fabrikası çağrısı: Bunu yap vallahi gelip tebrik edeceğim

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a şeker fabrikası çağrısı: Bunu yap vallahi gelip tebrik edeceğim

Bozdağ'dan Yunanistan'a tepki: Haksız ve provokatif açıklamalar

Bozdağ'dan Yunanistan'a tepki: Haksız ve provokatif açıklamalar

Bahçeli talimat verdi! MHP'li başkanlar adım adım takip edilecek

Bahçeli talimat verdi! MHP'li başkanlar adım adım takip edilecek

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

Aylin Nazlıaka için karar verildi

Aylin Nazlıaka için karar verildi

Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama

Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.