Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Partisinin İl Kongresi için Aydın'a gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin gerçekleşeceği spor salonunun önünde açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’e bağlı Sidekan nahiyesinde bulunan dağ zirvelerine asker konuşlandırdığı iddialarıyla ilgili konuşan Erdoğan, operasyonu doğrulayarak ' Kuzey Irak'ta da yüzlercesini etkisiz hale getiriyoruz' dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Biz bu yola çıktığımızdan bugüne beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Bundan sonra da sadece ve sadece Allahın önünde eğildik. Fırat Kalkanı'nı gerçekleştirdik mi? Orada efeler, Mehmetler gereğini yaptı mı? 2000 KM alanı kontrole aldık mı? Afrin'de de aynısını yaptık mı? Birileri afra tafra yaptılar ama biz kendi kararımızı kendimiz verdik. Mehmetçiklerimiz, ÖSO ile oraya girdi ve o teröristleri orada derdest etti. Teröristler de kuyruklarını bacaklarının arasına alıp kaçtılar. Şu an itibari ile 3991 teröristi etkisiz hale getirdik. Belki 4 bin olmuştur. Bizim şehitlerimizin bedeli ağırdır. Şehitlerimizin intikamını aldık, alıyoruz, alacağız. Irak'ın kuzeyinde ve sınır içinde de yüzlercesini etkisiz hale getiriyoruz. Kendi ürettiğimiz silahlarımızla yapıyoruz. Eskiden ABD'nin kapısına giderdik, 'bugün git yarın gel' derlerdi. Sonra da ' kongre izin vermedi' derlerdi. İyi ki öyle demişler. Kötü komşu bizi imkan sahibi yaptı. Şimdi zırhlı taşıyıc8ı, tüfek, top, insansız hava araçları yapıyoruz. Modern sanayiler neyi başardıysa biz de onu yapacağız. Bizim neyimiz eksik? Pırlanta gibi gençlerimiz var."