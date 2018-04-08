Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 6. Olağan İl Kongresi öncesinde vatandaşlara seslendi.

Erdoğan, "Paralel devlet isteyenler Pensilvanya'ya, hatta biz yolculuk paralarını veririz. Ne dedim 'inlerine gireceğiz' dedim, girdik mi? Bitti. Diri duracağız. Önce Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık. 'Afrin' dedik ve şimdi diğerleri, İdlib, Münbiç 'ne olur bize de gelin' diyorlar" diye dkonuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 bin konut, niye istedik ki mazlum kardeşlerimizin başını sokacağı bir yer olsun. Şimdi Erciş'e de doğalgaz gidiyor. Niye istiyorum ki benim hanım kardeşlerim insanca yaşamanın erdemine ulaşsın. Düğmeye bassın bütün dairesi ısınsın. Bu PKK'lıların böyle bir hizmeti oldu mu size? Van'ın belediye başkanı su getirmedi su" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 6. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizden önce böyle bir salon var mıydı? Depremde zarar gören stadyumu da yapacağız. Bugün Gençlik ve Spor Bakanım ile onu da konuştum. Terör örgütünün zulmünden kurtulmuş şehrin nasıl gelişlebileceğinin en güzel örneği hepimizin gözü önündedir. Geçen yıl truzimde Van adeta patlama yaşadı. Van'da yeni bir döneme adım atıyoruz. Van'da çalmadık kapı bırakmayacağız. Van'a Iran'dan son 14 günde gelen turist sayısı 169 bin" dedi.