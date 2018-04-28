Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nin ardından partisinin İzmir'deki programlarına katılmak üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan, KKTC'den İstanbul aktarmalı ABD'ye gitmek üzere burada bekleyen Sancar'la Devlet Konukevi'nde görüştü.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.



