HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2018 16:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyaca ünlü bilim adamı ve Nobel Kimya Ödülü Sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nin ardından partisinin İzmir'deki programlarına katılmak üzere Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan, KKTC'den İstanbul aktarmalı ABD'ye gitmek üzere burada bekleyen Sancar'la Devlet Konukevi'nde görüştü.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

20180428_2_30068414_33161536_Web


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için çarpıcı sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için çarpıcı sözler
Erbakan ödülü verilecek isimden şoke eden yanıtErbakan ödülü verilecek isimden şoke eden yanıt
Erdoğan ile görüşen BBP liderinden ittifak açıklamasıErdoğan ile görüşen BBP liderinden ittifak açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan aziz sancar Atatürk Havalimanı

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması

Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Selahattin Demirtaş sloganları atıldı! Pervin Buldan'dan dikkat çeken açıklama

Selahattin Demirtaş sloganları atıldı! Pervin Buldan'dan dikkat çeken açıklama

Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın

Erdoğan'dan Abdullah Gül'e: Seçime girsin boyunun ölçüsünü alsın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.