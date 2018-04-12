Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya restleşmesi hakkında ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Kayaş Tren Garı'nda düzenlenecek Başkentray Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ABD-Rusya restleşmesiyle ilgili olarak bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapacağını açıkladı.
Kanal İstanbul'la ilgili olarak Boğaz'daki gemi kazasını hatırlatarak bir çağrıda bulunan Erdoğan, "Dev Kanal İstanbul'un ihalesini yapmamız olmazsa olmaz hale geldi. Boğaz'daki kaza bunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Bu ihalenin süratle yapılması lazım." dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları:
Seferler ilk etapta 15 dakikada bir olacak, gerekirse 5 dakikaya inecek. Ankara'nın bir ucundan diğerini ifade eden Kayaş'tan Sincan'a 49 dakikada gidilebilmesini sağlayacak altyapı, yüksek hızlı trenin Eryaman-Gar mesafesini de kısaltıyor. Şu Kayaş'ın tepelerine kurulmuş dermeçatma gecekonduların dili olsa da eski Ankara'yı bir anlatsa. Samsun yolunun görüntü hafızası olsa da bize o eski günleri bir gösterse.
Nereden geldiğimizi unuttuğumuzda nereye gideceğimizi de bilemeyiz. Türkiye'de son 15 yılda yapılanların manasını da anlatamayız. Bunun için tüm vatandaşlarımızdan, özellikle de gençlerimizden şunu rica ediyorum. Malazgirt'ten bu yana tarihimizi çok iyi bilin.
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI
Afrin'de 4123 terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ta 337 teröristi etkisiz hale getirdik. Durmak yok, yola devam.
KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ
Reyhanlı'da bir ziyaret yaptık. Bizimle beraber olan, sporcularımıza, sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Onlar dediler ki, biz askerimizin, Mehmetçiğimizin yanındayız ama bay Kemal bunu hazmedemedi. Bay Kemal vatan millet meselesi olduğunda neyi hazmetti ki. 15 Temmuz akşamı Atatürk Havalimanı'na indiği zaman hemen geldiler, oradan tanklar filan kenara çekildiler, aldılar bunu bir arabaya. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Sorulunca "bana haber verseydiler ben de havaalanında beklerdim" dedi.
MİT'İN YURT DIŞI OPERASYONLARI
Şimdi onlar kaçtı, Pensilvanya'ya, Avrupa'ya. Şimdi de toplamaya başlatık. Kosova'dan 6 tanesini aldık, Gabon'dan 3 tanesini aldık. Toplamda 80 tane bu kaçağı aldık. Birileri sürekli olarak ülkemizde yaşayan Suriyeliler üzerinden milletimizi tahrik etmeye çalışıyor. Bugün Suriyeli dediğimiz, Gürcü dediğimiz, Kırımlı dediğimiz insanlar bu ülkenin vatandaşıydı.
Devletimizin sınırları olabilir ama biz gönüllerimize sınır koyamayız. Bu sebeple nerede bir kardeşimiz varsa, ihtiyaç duyduğu her an onun yanında olmak boynumuzun borcudur. Muhacir sıfatıyla bize gelen bu insanlara ensar olamaktan şeref duyuyoruz. Rabbim bizleri muhacir durumuna düşürmesin.
Biz Suriye topraklarını güvenli hale getirene kadar kendilerini misafir etmeyi sürdüreceğiz. Tüm Suriyelilerin evlerine, yuvalarına kavuşmalarını sağlayacağız. Bu kardeşlerimizin gerekli şartlar oluştuğunda vatanlarına dönmelerinden şüphem yoktur. Suriye'deki gelişmeler, tüm dünya çapınca bir güvenlik krizine yol açmıştır. Askeri güçlerine güvenen kimi ülkelerin Suriye'yi bir bilek güreşi sahasına çevirmelerinden rahatsızlık duyuyoruz.
"BUGÜN PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM"
Duma'da kimyasal saldırı ile katledilen masum çocuklar için harekete geçeceğini umduğumuz maşeri vicdan bu krizi sona erderecek. Dün akşam sayın Trump'la görüştüm, bugün sayın Putin'le görüşmem var. Ne Amerika, ne Rusya ile kurduğumuz startejik ilişkilerden ne de İran'la ilişkilerimizden vazgeçmek gibi bir düşüncemiz yoktur. Bu durum her iki tarafın da başka taraflardaki yanlışlarını ifade etmemize engel değildir. Katil Esed rejimini destekleyenler yanlış yapıyorlar.
DÖVİZ KURU AÇIKLAMASI
Finans sektörü içinde olanlar, Suriye'deki gelişmeleri bahane ederek buradan ülkemizde ekonomik terör estirmeye çalışırsanız yanlış yaparsınız. Bunun bedelini ödersiniz. Döviz kurlarındaki artışın makul, mantıklı hiçbir izahı yoktur.
KANAL İSTANBUL ÇAĞRISI
Dev Kanal İstanbul'un ihalesini yapmamız olmazsa olmaz hale geldi. Boğaz'daki kaza bunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Bu ihalenin süratle yapılması lazım.
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