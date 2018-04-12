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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya restleşmesi hakkında ilk yorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 12:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-Rusya restleşmesi hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Dün Trump ile görüştüğünü dile getiren Erdoğan, bugün de Putin ile bir görüşme yapacağını duyurdu. Erdoğan, "Hiç endişe etmeyin, sağda solda konuşulana bakmayın. Bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler" dedi. Ayrıca, İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasını hatırlatarak Kanal İstanbul konusunda da bir çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Kayaş Tren Garı'nda düzenlenecek Başkentray Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ABD-Rusya restleşmesiyle ilgili olarak bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapacağını açıkladı.

Kanal İstanbul'la ilgili olarak Boğaz'daki gemi kazasını hatırlatarak bir çağrıda bulunan Erdoğan, "Dev Kanal İstanbul'un ihalesini yapmamız olmazsa olmaz hale geldi. Boğaz'daki kaza bunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Bu ihalenin süratle yapılması lazım." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Seferler ilk etapta 15 dakikada bir olacak, gerekirse 5 dakikaya inecek. Ankara'nın bir ucundan diğerini ifade eden Kayaş'tan Sincan'a 49 dakikada gidilebilmesini sağlayacak altyapı, yüksek hızlı trenin Eryaman-Gar mesafesini de kısaltıyor. Şu Kayaş'ın tepelerine kurulmuş dermeçatma gecekonduların dili olsa da eski Ankara'yı bir anlatsa. Samsun yolunun görüntü hafızası olsa da bize o eski günleri bir gösterse.

Nereden geldiğimizi unuttuğumuzda nereye gideceğimizi de bilemeyiz. Türkiye'de son 15 yılda yapılanların manasını da anlatamayız. Bunun için tüm vatandaşlarımızdan, özellikle de gençlerimizden şunu rica ediyorum. Malazgirt'ten bu yana tarihimizi çok iyi bilin.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI

Afrin'de 4123 terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ta 337 teröristi etkisiz hale getirdik. Durmak yok, yola devam.

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

Reyhanlı'da bir ziyaret yaptık. Bizimle beraber olan, sporcularımıza, sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Onlar dediler ki, biz askerimizin, Mehmetçiğimizin yanındayız ama bay Kemal bunu hazmedemedi. Bay Kemal vatan millet meselesi olduğunda neyi hazmetti ki. 15 Temmuz akşamı Atatürk Havalimanı'na indiği zaman hemen geldiler, oradan tanklar filan kenara çekildiler, aldılar bunu bir arabaya. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Sorulunca "bana haber verseydiler ben de havaalanında beklerdim" dedi.

MİT'İN YURT DIŞI OPERASYONLARI

Şimdi onlar kaçtı, Pensilvanya'ya, Avrupa'ya. Şimdi de toplamaya başlatık. Kosova'dan 6 tanesini aldık, Gabon'dan 3 tanesini aldık. Toplamda 80 tane bu kaçağı aldık. Birileri sürekli olarak ülkemizde yaşayan Suriyeliler üzerinden milletimizi tahrik etmeye çalışıyor. Bugün Suriyeli dediğimiz, Gürcü dediğimiz, Kırımlı dediğimiz insanlar bu ülkenin vatandaşıydı.

Devletimizin sınırları olabilir ama biz gönüllerimize sınır koyamayız. Bu sebeple nerede bir kardeşimiz varsa, ihtiyaç duyduğu her an onun yanında olmak boynumuzun borcudur. Muhacir sıfatıyla bize gelen bu insanlara ensar olamaktan şeref duyuyoruz. Rabbim bizleri muhacir durumuna düşürmesin.

Biz Suriye topraklarını güvenli hale getirene kadar kendilerini misafir etmeyi sürdüreceğiz. Tüm Suriyelilerin evlerine, yuvalarına kavuşmalarını sağlayacağız. Bu kardeşlerimizin gerekli şartlar oluştuğunda vatanlarına dönmelerinden şüphem yoktur. Suriye'deki gelişmeler, tüm dünya çapınca bir güvenlik krizine yol açmıştır. Askeri güçlerine güvenen kimi ülkelerin Suriye'yi bir bilek güreşi sahasına çevirmelerinden rahatsızlık duyuyoruz.

"BUGÜN PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Duma'da kimyasal saldırı ile katledilen masum çocuklar için harekete geçeceğini umduğumuz maşeri vicdan bu krizi sona erderecek. Dün akşam sayın Trump'la görüştüm, bugün sayın Putin'le görüşmem var. Ne Amerika, ne Rusya ile kurduğumuz startejik ilişkilerden ne de İran'la ilişkilerimizden vazgeçmek gibi bir düşüncemiz yoktur. Bu durum her iki tarafın da başka taraflardaki yanlışlarını ifade etmemize engel değildir. Katil Esed rejimini destekleyenler yanlış yapıyorlar.

DÖVİZ KURU AÇIKLAMASI

Finans sektörü içinde olanlar, Suriye'deki gelişmeleri bahane ederek buradan ülkemizde ekonomik terör estirmeye çalışırsanız yanlış yaparsınız. Bunun bedelini ödersiniz. Döviz kurlarındaki artışın makul, mantıklı hiçbir izahı yoktur.

KANAL İSTANBUL ÇAĞRISI

Dev Kanal İstanbul'un ihalesini yapmamız olmazsa olmaz hale geldi. Boğaz'daki kaza bunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Bu ihalenin süratle yapılması lazım.

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Acaba 15 Temmuz’da siz nereye kaçıyordunuz sayın reis? Uçaktan inemediniz. Nereye gidiyordu o uçak?
Ekonomiden bahseden?
Eyyyy Abd duyamadık
Birileri geri vitesmi ne????
ne diyo turmp putine de firca at
Siz ekonomiden haber verin.Babanızın malı gibi cumhuriyet turkiyesin de yapılan herseyi sattınız ama maşallah sarayınıza para yetişmiyor.millet kan aglıyor.Makarna sayısını artırmazsanız isyan çıkar.
KONUŞ REİS! DÜNYANIN EN BÜYÜK ÜLKESİ OLDUK SAYENDE.. VER AYARI HEM PUTİNE HEM SARI ÇIYANA SENİNLEYİZ REİS !! VER MEHTERİ VEEEER
Suriyelilere sahip çıkıyorsun sanki AB den ödenek geliyor diye katlanıyoruz demiyorda
Tabi canım seni döviz kuru ne ilgilendirir... Nasıl olsa benzine 6 lira mazota 5.5 lirayı biz ödüyoruz. İthal mallara dünyanın parasını da biz ödüyoruz. reis sonuna kadar haklı oylar reise
Hade Reis bu durumada bi el at da onlarıda birbirine tam düşür. ateşi sende üfle.
Şudur kesin: Bana güvenip kavga etmeyin eyyyy ... Ben karışmağğğm haberiniz olaaaa.
kendisi korkudan yere inemedi. milleti tanklarin onune surdu. onlarca polisin ozel kuvvetin arkasina sigindi. binali yildirim tunelde saklanip evine gitti. bunlari da de
sakın yorum yapma her yorumunda ekonominin dibine iniyoruz.
Allah bi ABD ye bir de bize vermiş bir bela arabuluculuk buna kaldıysa vay dünyanın haline adam ülkesindekileri birbirine düşman etti geçtim arabuluculuğu
REİS, çek şunların kulaklarını..... kendilerine gelsinler...... biraz boş bırakıyorsun, bunlar kavga ediyor.....yaaaaaaaaaa düşünmeye başladım..... bence bunlar REİS imizi kesin kıskanıyorlar.... Reis'im yüz verme bunlara....zaten gelişiyoruz güçleniyoruz, 2023 deki dolar kuruna dün ulaştık... bu kadar hızlı kalkınıyoruz ondan kıskanıyorlar....
mümbiç noldu yalan oldu çevirdi kıbleyi sincara e 80 bin terörist suriye de kaldı hani beka sorunu yok mu artık?
bob başkanı olaya el koymuş. yahu bu hangi rüya aleminde yaşıyor acaba ...
ulker cikilatali gofret sevmeyen varmi
DENGE POLİTİKASI DEVAM EDER ÇÜNKÜ VURMAK ÇOK TEHLİKELİ SONUCLAR DOĞURUR KİMSE VURMAYA CESARET EDEMEZ
senı kım dınlıyokı ancak türkıyedekı üç beş kuruşa talım ettırdıgıun zavallılar dınler
e hizmettir. rusya olmasa suriye düşse elli kere sıra türkiyeye gelirdi. amaç büyük israil.sen hangi bayrağa hizmet ediyorsun bi güven ver artik. .
ASLINDA OLAN NE ? ORTADA BİR MASA VAR MASANIN ÜZERİNDE BÜYÜK BİR PASTA ETRAFINDADA RUSYA AMERİKA FRANSA İNGİLTERE vb ama TÜRKİYE HARİCİNDE DİĞERLERİ ARALARINDA GÎZLİCE ANLAŞARAK TÜRKİYEYİ KORKUTUP MASADAN KALDIRMAK BEN YOKUM DEDİRTMEK VE PASTADAN PAY VERMEMEK İSTİYORLAR BUNUN ÎÇİNDE SAVAŞ BLÖFÜ OYUNU TİYATROSU OYNUYORLAR KİMSENİN KİMSEYİ VURACAGI FALAN YOK HEPSİ ALGI OPERASYONU TÜRKİYEYE PASTADAN PAY VERMEMEK MASADAN KORKUTUP KAÇIRMAK ASLINDA OLAN BUDUR
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