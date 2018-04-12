Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya restleşmesi hakkında ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Kayaş Tren Garı'nda düzenlenecek Başkentray Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan, ABD-Rusya restleşmesiyle ilgili olarak bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapacağını açıkladı.

Kanal İstanbul'la ilgili olarak Boğaz'daki gemi kazasını hatırlatarak bir çağrıda bulunan Erdoğan, "Dev Kanal İstanbul'un ihalesini yapmamız olmazsa olmaz hale geldi. Boğaz'daki kaza bunun ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Bu ihalenin süratle yapılması lazım." dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Seferler ilk etapta 15 dakikada bir olacak, gerekirse 5 dakikaya inecek. Ankara'nın bir ucundan diğerini ifade eden Kayaş'tan Sincan'a 49 dakikada gidilebilmesini sağlayacak altyapı, yüksek hızlı trenin Eryaman-Gar mesafesini de kısaltıyor. Şu Kayaş'ın tepelerine kurulmuş dermeçatma gecekonduların dili olsa da eski Ankara'yı bir anlatsa. Samsun yolunun görüntü hafızası olsa da bize o eski günleri bir gösterse.

Nereden geldiğimizi unuttuğumuzda nereye gideceğimizi de bilemeyiz. Türkiye'de son 15 yılda yapılanların manasını da anlatamayız. Bunun için tüm vatandaşlarımızdan, özellikle de gençlerimizden şunu rica ediyorum. Malazgirt'ten bu yana tarihimizi çok iyi bilin.