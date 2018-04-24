Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti açıklaması: Garip bir senaryo var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Erdoğan, dün Meclis'teki 23 Nisan oturumunda yaşanan gerilimle ilgili olarak Özgür Özel'i işaret ederek, "Dün baktın ki nasılsa Cumhurbaşkanı balkonda oturuyor, oradan bol bol sallıyorsun. Bir de edepsizce el kol hareketi yapıyorsun. Sen bu el kol hareketini AK Parti Genel Başkanı'na yapabilirsin ama bu ülkenin Cumhurbaşkanına yapamazsın. Bir defa haddini bileceksin" dedi. Erdoğan, İYİ Parti'yle ilgili olarak ise, "Şu anda çok garip bir senaryo var. Bakalım hafta sonuna kadar bu senaryo nasıl oynanacak" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamaları: Meclis'te özellikle bu hafta çalışmalarınızda başarılı bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Adıyaman Samsat ilçesinde bu gece 3.34'te 5.1 şiddetinde deprem oldu. Çok şükür can kaybı yok, 13 yaralımız var. Maddi hasarlarda giderilir. Şu anda Recep bey ve Ahmet bey Adıyaman'a hareket ediyorlar. Dün Meclis Genel Kurulu'nda şahit olduğumuz görüntüleri asla tasvip etmediğimi bir kez daha ifade etmek isterim. Kendi hastalıklı siyasetlerini, milli bayramı zehirlemek için kullananları buradan şiddetle kınıyorum. Dün yalan yanlış her türlü ifadeleri orada kullananlara ben buradan gerçeği hatırlatmak istiyorum.

15 Temmuz gecesi ana muhalefetin başındaki zat Atatürk Havalimanı'nda. Tanklar yolu açıyor ve bay Kemal oradan Bakırköy'e kaçıyor. "EDEPSİZCE EL KOL HAREKETİ YAPIYORSUN"



Dün baktın ki nasılsa Cumhurbaşkanı balkonda oturuyor, oradan bol bol sallıyorsun. Bir de edepsizce el kol hareketi yapıyorsun. Sen bu el kol hareketini AK Parti Genel Başkanı'na yapabilirsin ama bu ülkenin Cumhurbaşkanına yapamazsın. Bir defa haddini bileceksin. AK PARTİ'NİN SEÇİM BEYANNAMESİ



(İYİ Parti'ye ilişkin) Şu anda çok garip bir senaryo var. Bakalım hafta sonuna kadar bu senaryo nasıl oynanacak. Bir taraftan manifestomuzu hazırlıyoruz. Bir taraftan seçim beyannamemizi hazırlıyoruz ve yoldayız. İlkini ayın 6'sın açıklayacağız. Bu bizim manifestomuz olacak. Ardından da aday tanıtım toplantımızda da seçim beyannamemizi tüm milletimize açıklama imkanını bulacağız. ERKEN SEÇİM KARARI NASIL ALINDI?



Ben grup konuşmamızda hemen ardından arkadaki odamızda arkadaşlarımızla bir istişare yaptık. MGK ve Bakanlar Kurulu'nun ardından da istişarelerimiz sürdü. Geçen çarşamba günü sayın Bahçeli ile kararlaştırılmış bir görüşme planımız vardı. Gerçekleştirerek erken seçimi değerlendirme imkanı bulduk. Arkadaşlarımızla istişarelerimiz devam etti. Milletimiz ne istiyor ona baktık. Bu tablo bize geri dönülemez şekilde Türkiye'nin erken seçim iklimine gittiğine işaret ediyordu. 1.5 yıl daha bu koltukta oturmamız mümkündü. Bu 1.5 yıllık Cumhurbaşkanlığı ve hükümet dönemimizden fedakarlık yaparak erken seçim tartışmasından Türkiye'yi kurtarma kararı aldık. Hem ülkemizin zaman kaybetmemesi gerektiğini hem de yaz tatilini düşünerek seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasının doğru olacağını kesinleştirdik.

"ZATEN SEÇİME KATILMA HAKKI ELDE ETMİŞTİ"



24 Haziran'ı ilan etmemizin ardından hemen erken seçim kararını aldık. YSK da seçim takvimini oluşturuyor. Seçimlere, YSK tarafından gereken şartları taşıdığı belirlenen 10 siyasi parti katılıyor. Garip bir durumla da karşılaştık. O da az önce ifade ettiğim, ana muhalefet partisinden istifa eden 15 milletvekili bir başka partiye geçerek partinin Meclis'te grup kurabilmesini sağladılar. Açıklamalar kendi iradeleri dışında parti talimatı olarak bu işi yaptıklarını gösteriyor. YSK'nın 264 numaralı kararını incelediğimizde taşıma milletvekili ile grup kurulan partinin zaten seçime katılma hakkı elde etmiş olduğunu görüyoruz. Bu parti zaten seçime girme yeterliliğine sahiptir. Operasyonun gayesini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. 'GÜNEŞ MOTEL' BENZETMESİ



AK Parti ile MHP'nin ittifakı şeffaf bir şekilde, 81 milyonun gözü önünde yapılmıştır. Karşımızdakiler karanlıkta birbirlerine göz kırparak iş tutuyorlar. Tek gayesi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olan bir ittifak kurulmaya çalışılıyor. Her defasında milletimiz kendisine hizmet etmeye talip olanlara itibar etmiştir. En büyük hakem olan milletimiz tüm bunları değerlendiriyor. Güneş Motel olayının içinde olanların milletim nasıl cezalandırdıysa bunlara vereceği cevap da odur.