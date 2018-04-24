HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti açıklaması: Garip bir senaryo var

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 11:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada dün Meclis'te yaşanan tartışmalara ilişkin çok sert ifadeler kullandı. Erdoğan, İYİ Parti'yle ilgili olarak da "Garip bir senaryo var" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Erdoğan, dün Meclis'teki 23 Nisan oturumunda yaşanan gerilimle ilgili olarak Özgür Özel'i işaret ederek, "Dün baktın ki nasılsa Cumhurbaşkanı balkonda oturuyor, oradan bol bol sallıyorsun. Bir de edepsizce el kol hareketi yapıyorsun. Sen bu el kol hareketini AK Parti Genel Başkanı'na yapabilirsin ama bu ülkenin Cumhurbaşkanına yapamazsın. Bir defa haddini bileceksin" dedi.

Erdoğan, İYİ Parti'yle ilgili olarak ise, "Şu anda çok garip bir senaryo var. Bakalım hafta sonuna kadar bu senaryo nasıl oynanacak" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Meclis'te özellikle bu hafta çalışmalarınızda başarılı bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Adıyaman Samsat ilçesinde bu gece 3.34'te 5.1 şiddetinde deprem oldu. Çok şükür can kaybı yok, 13 yaralımız var. Maddi hasarlarda giderilir. Şu anda Recep bey ve Ahmet bey Adıyaman'a hareket ediyorlar.

Dün Meclis Genel Kurulu'nda şahit olduğumuz görüntüleri asla tasvip etmediğimi bir kez daha ifade etmek isterim. Kendi hastalıklı siyasetlerini, milli bayramı zehirlemek için kullananları buradan şiddetle kınıyorum. Dün yalan yanlış her türlü ifadeleri orada kullananlara ben buradan gerçeği hatırlatmak istiyorum.

15 Temmuz gecesi ana muhalefetin başındaki zat Atatürk Havalimanı'nda. Tanklar yolu açıyor ve bay Kemal oradan Bakırköy'e kaçıyor.

"EDEPSİZCE EL KOL HAREKETİ YAPIYORSUN"

Dün baktın ki nasılsa Cumhurbaşkanı balkonda oturuyor, oradan bol bol sallıyorsun. Bir de edepsizce el kol hareketi yapıyorsun. Sen bu el kol hareketini AK Parti Genel Başkanı'na yapabilirsin ama bu ülkenin Cumhurbaşkanına yapamazsın. Bir defa haddini bileceksin.

AK PARTİ'NİN SEÇİM BEYANNAMESİ

(İYİ Parti'ye ilişkin) Şu anda çok garip bir senaryo var. Bakalım hafta sonuna kadar bu senaryo nasıl oynanacak. Bir taraftan manifestomuzu hazırlıyoruz. Bir taraftan seçim beyannamemizi hazırlıyoruz ve yoldayız. İlkini ayın 6'sın açıklayacağız. Bu bizim manifestomuz olacak. Ardından da aday tanıtım toplantımızda da seçim beyannamemizi tüm milletimize açıklama imkanını bulacağız.

ERKEN SEÇİM KARARI NASIL ALINDI?

Ben grup konuşmamızda hemen ardından arkadaki odamızda arkadaşlarımızla bir istişare yaptık. MGK ve Bakanlar Kurulu'nun ardından da istişarelerimiz sürdü. Geçen çarşamba günü sayın Bahçeli ile kararlaştırılmış bir görüşme planımız vardı. Gerçekleştirerek erken seçimi değerlendirme imkanı bulduk. Arkadaşlarımızla istişarelerimiz devam etti. Milletimiz ne istiyor ona baktık. Bu tablo bize geri dönülemez şekilde Türkiye'nin erken seçim iklimine gittiğine işaret ediyordu. 1.5 yıl daha bu koltukta oturmamız mümkündü. Bu 1.5 yıllık Cumhurbaşkanlığı ve hükümet dönemimizden fedakarlık yaparak erken seçim tartışmasından Türkiye'yi kurtarma kararı aldık. Hem ülkemizin zaman kaybetmemesi gerektiğini hem de yaz tatilini düşünerek seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasının doğru olacağını kesinleştirdik.

"ZATEN SEÇİME KATILMA HAKKI ELDE ETMİŞTİ"

24 Haziran'ı ilan etmemizin ardından hemen erken seçim kararını aldık. YSK da seçim takvimini oluşturuyor. Seçimlere, YSK tarafından gereken şartları taşıdığı belirlenen 10 siyasi parti katılıyor. Garip bir durumla da karşılaştık. O da az önce ifade ettiğim, ana muhalefet partisinden istifa eden 15 milletvekili bir başka partiye geçerek partinin Meclis'te grup kurabilmesini sağladılar. Açıklamalar kendi iradeleri dışında parti talimatı olarak bu işi yaptıklarını gösteriyor. YSK'nın 264 numaralı kararını incelediğimizde taşıma milletvekili ile grup kurulan partinin zaten seçime katılma hakkı elde etmiş olduğunu görüyoruz. Bu parti zaten seçime girme yeterliliğine sahiptir. Operasyonun gayesini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.

'GÜNEŞ MOTEL' BENZETMESİ

AK Parti ile MHP'nin ittifakı şeffaf bir şekilde, 81 milyonun gözü önünde yapılmıştır. Karşımızdakiler karanlıkta birbirlerine göz kırparak iş tutuyorlar. Tek gayesi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olan bir ittifak kurulmaya çalışılıyor. Her defasında milletimiz kendisine hizmet etmeye talip olanlara itibar etmiştir. En büyük hakem olan milletimiz tüm bunları değerlendiriyor. Güneş Motel olayının içinde olanların milletim nasıl cezalandırdıysa bunlara vereceği cevap da odur.

"İLK MİTİNGİMİZİ İZMİR'DE YAPACAĞIZ"

Biz zaten seçim maratonunu başlattık. Biz zaten arazideyiz ya. Büyükşehirlerden sadece İzmir ve İstanbul kaldı. Bunlar da yapacağız. Biz partiyiz parti. Biz öyle masa başı kurulmuş bir parti değiliz. İlk mitingimizi İzmir'de yaparak Bismillah diyeceğiz. Özbekistan ve Güney Kore'ye çok önceden planlanmış bir ziyaretimiz olacak. Yine mayıs ayı içinde Avrupa'daki ilk kapalı spor salonu toplantımızı da inşallah yine bir Avrupa ülkesinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden hangi ülke olduğunu açıklamak istemiyorum. Yeni dönemi ülkemizde istikrar ve güvenin teminatı olarak görüyoruz.

YENİ DÖNEMİN ADINI 4 KELİME İLE DUYURDU

Yeni dönem daha fazla demokrasi daha güçlü hukuk, daha fazla refah, daha fazla özgürlük dönemi olacaktır. Yürütmenin daha etkin, yasamanın daha itibarlı, yargının daha bağımsız hale geldiği dönem olacaktır.

Coğrafyamızdaki kardeşlerimizle sıkı ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağız. Dünya 5'ten büyüktür tezimizi hayata geçirme konusunda çok daha ileri adımlar atmaktayız.

Milli ve yerli parayla birlikte bu kur oyununu bozacağız. Altını belirleyici hale getirmenin adımlarını atacağız.

Bu yıl sonu itibarıyla 3. Havalimanı'nı İstanbul'da açıyoruz. Kanal İstanbul'un ihalesini gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde Boğaz'dan 3 katlı tünelin geçişinin adımlarını da atacağız. Çanakkale'deki muhteşem köprünün ayaklarının temellerini attık. O da şu anda yürüyor.

Kulislerde dolaşan ittifak senaryoları!Kulislerde dolaşan ittifak senaryoları!
Abdullah Gül aday olacak mı?Abdullah Gül aday olacak mı?
AK Parti'de bu isimler aday olmayacak!AK Parti'de bu isimler aday olmayacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

İlginizi Çekebilir

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun sözleri büyük tartışma yarattı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

Okuyucu Yorumları 71 yorum
korkunun ecele faydası yok.Sen zaten yeni sistem de meclisi yok sayıyorsun.Yok saydığın yer de ne işin vardı.
İYİ partiyi seçime sokmayacaklardı.15 miletvekili İYİ Partiye geçip akp planını bozdu.Akp hala şaşkın kızgın öfkeli.Olay bu.
Sonunun geldiğini görmüş olmalı ki , çaresizlik içinde kime nasıl çatacağını şaşırıyor.. Sakin ol.. Recep bey..
@muratfitil Şer odağı bu akp amerikaya en çok giden hükümet.
@r.etkar Bu BOP eş başkanı FETO APO BARZANI SALİH MUSLIM PAPA HAÇLILAR ile fotografları var bu yahudi madalyasını boynunda tasiyanlar TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgeminim soyu belirsiz
MİLLİ BAY DERKEN?????????.NE ZAMANDAN BERİ MİLLİ BAYRAMI İÇTENLİKLE KUTLUYORSUN
FETÖ VE kalıntıları yurtdışında fare gibi gebereceksiniz
@fikretdemir MERAL AKŞENERİN BİR KONUŞMASINI DİNLE KULAKTAN DOLMA BİLGİLERLE BURDAN AHKAM KESME KADIN DİYORKİ MADEM İYİ PARTİ FETÖNÜN PROJE PARTİSİ BU DEVLETİN İÇ İŞLERİ BAKANI ADALET BAKANI CUMHUR BAŞKANI UYUYORMU BEN DOKUNULMAZLIĞI BİLE OLMAYAN YURT DIŞINA KAÇTI DEMESİNLER DİYE PASAPORT BİLE ALMAYAN BİR KADINIM NEDEN TUTUP ENSEMDEN SENİ FETÖDEN SENİ GÖZ ALTINA ALIYORUZ DEMİYOSUNUZ DİYOR PEKİ SENİN AK PARTİNDE BUNU SÖYLEYECEK BİRTEK MİLLET VEKİLİ BAŞBAKAN CUMHUR BAŞKANI VARMI
@fikretdemir hasn FETO ürünü PAPA çocuğu anana sor akplilerin alayının babası feto
@fikretdemir Ortak olduğunuzu nezaman unuttun...
sanki milli bayram bıraktında utanmıyorsunuz birde çocukları okullarına hapsedip sokaklara izin vermiyenler azıcık olsun utanın ar var izzzet var hangi milli bayram okullarından dışarı çıkamıyor çocuklar
hangi ulkeden bahsidyorsun sen ya birakin artik su bos bos konusmayi ne kadar tenekesiniz siz ya saksi bile sizden daha faydali bu ulkeye
Milli bayramdan sanane ki
SAYIN CUMHURBAŞKANIM "ELİTAŞ" NE DEMİŞTİ? "KUSURA BAKMASINDA BAŞKA BİR SEÇİME GİRSİNLER." BENCE KARŞI SÖYLEMLERİNİZ CİDDİ OY KAYBINIZA NEDEN OLUYOR.
yine bay kemal suçlu çıktı
15 Temmuz'da başbakan tünelde miymiş? Merak edilip, sorulan bu. Yani Başbakan Binali Yıldırım’ın 15 Temmuz gecesi Ilgaz Tüneli’nde saklandığı.. Merak ettim ben de.
yolcudur abbas bağlasanda durmaz bay bay
@zafersamci 15 seçim aynı hikayeyi söylediniz.Milletimiz İzmirden dökülmeyenleri yine hüsrana uğratacak...Çooook beklersiniz....
yav sen milli bayramdan ne anlarsın sen git rabia bayramını kutla....
önce Bahçeli ile seçim için yaptığınız oyunları anlatın siz
sizin senaryoya uymadımı?
İşine gelince AKEPE gelen başkanı, işine gelince Cumhurbaşkanı... Oh ne güzel hayat...
gidiceksin yıkılıcaksın erdoğan bu dega demokrasi ile gıdıceksın halk gucu ıle..
k.k. neden 15 tane milletvekilini iyi partiye verdi kara kasini kara gozunu begendigi icin mi??? amac şudur: erdogan kazanamasindaa biz baskan olmasakta olur yeterki erdogan kazanamasin..ama biz bunlari goruyoruz sizin kirli oyunlariniza kanmayacagiz inanmayacagiz ve son 9 secimde oldugu gibi bu secimde de seni BASKAN yapacagiz sn. CUMHURREIS
El kol hareketleri parti başkanına karşı yapılmıştır. Sen hem Cumhurbaşkanıyım hem parti başkanıyım dersen kusura bakma bu gibi şeylere katlanacaksın. Sen işine gelince söylediğin sözleri Cumhurbaşkanı olarak söylüyorum dersen yanlış yapmış olursun.
Bi yok olup gitseniz ne iyi olur.
Sn Cumhurbaşkanım Allah aşkına sizin tüm yaptıklarınız doğru Sizin dışınızdakiler yanlış Bu yüzden şimdilerde Fetoyla uğraşıyoruz heryerden temizlemeye çalışıyoruz Ekonomininde içine ettiniz seçim olmasa arada yılbaşında kur 6.00 tl olacaktı bal gibi biliyorsunuz Özetle Siz ne millisiniz nede yerlisiniz Gerçek Atatürkçü olmadan milli olmanız olanaksız
İşine gelince AKEPE Genel başkanı, işine gelince Cumhurbaşkanı... Oh ne güzel hayat...
Yusuf yusuff
@8477 koca yusufffffff yiğit yusuffff.
kendisi kumpas cı olduğu için herkesi kumpascı görüyor.. ..
SN ERDOĞAN DÜN YSK BAŞKANINI FIRÇALADIN MI MERAK EDİYORUM YSK AÇIKLAMASINI CUMARTESİ YAPSAYDI BU 15 OLAYI OLMAZDI DEMİŞTİNİZ BENCEDE OLMAZDI HATTA HİÇ OLMAZDI TA Kİ SİZ SEÇİMLERİ NORMAL ZAMANINDA YAPMAK YERİNE YANGINDAN MAL KAÇIRIR GİBİ 24 HAZİRANA SEÇİM KARARI ALMASAYDINIZ HİÇ OLMAZDI,ŞİMDİ HER DALAVEREYİ İTTİFAKI SİZ YAPACAKSINIZ KİMSE BİR ŞEY DİYEMEYECEK AMA BAŞKA PARTİLERİN BU TÜR İTTİFAKINA ŞEREFSİZLİK VS DİYECEKSİNİZ, KABUL EDİN KENDİ KAZDIĞINIZ KUYUYA KENDİNİZ DÜŞTÜNÜZ:)
O da AKP Genel Başkanına söylüyor zaten,cumhurbaşkanına değil.
Sn.cumhurbaskanim kim ne yaparsa yapsin siz yolunuza bakin.onemli olan ulkemizdir.
senden korkan senin gibi olsun..
Düş0nebiliyomusun? Hükümet tarafından bir kişi çıkıp boşu boşuna milletvekilleri iyi partiye geçti. zaten seçime girmeleri içğn bir engel yoktu. yasa gereği girebileceklerdi demiyor. sadece sahtkarlıkla suçluyorlar. çünkü seçime sokmayacaklardı. halbuki en büyük sahtekarlık halkın isteğini yerine getirmemek. parti girer seçime halk verirse oyunu iktidar olur. vermesse tarih olur. kimse halkın tercihine temlik koyamaz koymamalı.koyanda belasını bulmalı.
15 temmuzda meral hanım, kılıçdaroğlu, karamollaoğlu nerdeymis bi onu anlatın
saadet zinciri kurup cumhura lâf saymak ancak saadet halkasında olanlara mahsustur 60 tan beri aynisiniz
telaşeden kutlu doğum haftasını da unttunuz ayıp ayıp
yolun sonu göründü.güle güle
Tayyip kabataş yalanindan sonra gözümde ederin kalmadı.iyi parti girmesin diye etik dışı bir erken seçim kararı al ama chp zekice bir hamleyle sizi yerle bir etti diye öfkeyle saldırı. Olmaz
erken secım kararını gecen carsamba almıs abdestlı yalancı secım tarıhını acıklamadan önce merkez bankasındakı butun dolar stoklarını pıyasaya surdun dolar fırlamasın dıye bu akp mallarıda ınanıyor sana
Adama hitap gücü kuvvetli diyorlar ama aslında Türkçe'si zayıf. Kelimelerin telaffuzunu bozarak konuşuyor.
KLAVYE DELİKANLILARI HER SEÇİM ÖNCESİ YİNE CIKTI. 25 HAZİRAN SABAHI GELDİĞİNİZ YERE CANIM. 14 SEÇİMDİR YAPAMIYORSUNUZ SİZ CHPNİN BAŞINI DEĞİŞTİRMEDİĞİNİZ SÜRECE YAPAMAYACAKSINIZ. BOŞUNA HEVESLENMEYİN İLK TUR TAYYİP SEÇİLİR MV SAYISIDA 305 MEÇLİSTE HAVLAMAYA DEVAM EDİN SİZ
keMAL sıkıyorsa erken seçime git diyordu şimdi sen sıkıyorsa adayliğinı koy keMAL meral mhp yitirdiği gibi senide bitirecek
Samimiyet nerede sayın cumhurbaşkanı
az kaldı güle güle güle güle herşey allahın izniyle iyi iyi olacak
Çok korkuyor
ulkede ne yerliii ne milii hic birsey birakmadiniz be hala derdiniz chp.. Bu millet adam gibi milliyetci olsa sorgulasa; yasami, tarimi, adaleti,ekonomiyi,gecimi,siz baraj altinda kalirsiniz ama oyle degil fanatizm var siyasettede neymis yeni turkiye osmanli dirilis bilmem ne sevdasiyla kandiriyorlar insanlari karanliga dogru kosuyoruz vallahi billahi
Mhp ile bir garip senaryo uyguladınız erken seçim için ihanet dediniz döndünüz seçim dediniz muhalefeti engelleyen seçime sokmamayı düşünen bu hal ve hareketlerden biz secmen olarak rahatsız olduk bilesiniz
hem cumhurbaşkanı hem parti başkanı. bu ne lahana ne yumurta zırva ötesi bişey.
Diğer Haberler
Muharrem İnce'nin sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu güldürdü

Muharrem İnce'nin sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu güldürdü

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Osmanlı' tepkisi

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Osmanlı' tepkisi

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı

CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı

Bomba iddia: 3 parti anlaştı! Abdullah Gül aday olacak

Bomba iddia: 3 parti anlaştı! Abdullah Gül aday olacak

Ekşi Sözlük'te 'CHP'nin adayı kim olsun?' anketi! 12 isim öne çıktı

Ekşi Sözlük'te 'CHP'nin adayı kim olsun?' anketi! 12 isim öne çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.