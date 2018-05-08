Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamaları: Cumhurbaşkanı adayları artık büyük ölçüde bell olmuş durumda. Milletvekilleri adaylarımızın değerlendirmeleri komisyonlarımızda başladı. "CHP KONGRELERİNDE SEÇİLEMEYEN İSMİ CUMHURBAŞKANI ADAYI GÖSTERDİLER"



Elbette her parti kendi adayını belirleme hakkına sahiptir. Kimi partiler grup kararı veya imza ile genel başkanlarını cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. Tek parti hariç. Ana muhalefet partisinin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmak istemedi. Bir başka ismi aday olarak öne sürdü. Bu isim uzun zamandır lafını ettikleri çatı aday falan da değil. CHP kongrelerinde aday olan ama seçilemeyen bir ismi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiler. Demek ki CHP başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı'ndan daha önemli. Takdim şekli, mimikleri bu konuya bakışını açık şekilde ortaya koyuyor. CHP kendi adayları için başarı hikayesinden ekonomiye kadar pek çok vasıf saymıştır. İsim açıklandığında bu aday ile vasıflar arasında ilişki kurabilen çıkmadı.

"ORTADA BİR ASLI VAR, BİR DE KUKLASI VAR"



Başka partilerin Cumhurbaşkanı adaylarına imza için seçim kurullarında görev çıkartmışlar. Seçmen pazarlamak demokrasinin kuralları içinde yoktur. Bu işin sonu CHP'nin toptan satışına kadar gider. Bu meseleyi daha fazla uzatmak istemiyorum. Nasıl olsa CHP bütün bunların hesabını milletimize tek tek verecektir. Seçim kampanyasında CHP'nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağız. Ortada bir aslı var bir de kuklası var. "ÇILDIRTMASALAR DA ŞAŞIRTTILAR"



Bizi çıldırtacaklarını söyleyerek yola çıkmışlardı, haklarını vermek lazım, çıldırtmasalar da şaşırttılar. Bu karikatür tipin ve adayının maceralarını izlemeye devam edeceğiz. Milletimize olan hizmet aşkımızla 16 yılda Cumhuriyet döneminde tamamında yapılanların 10 katı hizmetlere imza attı. Önümüzde yeni bir dönem var. Başarı çıtamızı hem hizmet ve proje hem de siyasi kriterler konusunda iyice yukarıya çıkarttık. Biri gözüne Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, öteki devletin uçaklarını, beriki yeni yönetim sistemini kestirmiş, yok edeceğiz diyorlar. Biri Çankaya'da yatacakmış, diğeri Külliye'yi gençlere tahsis edecekmiş.

'SİZE VAAT EDENLERE ŞUNLARI SORUN...



Milletimize çağrdıda bulunuyorum. Size vaatlerle gelenlere şunu sorun. AK Parti, Türkiye'de 585 bin yeni öğretmen görevlendirdi siz onları da işten atacak mısınız. 111 yeni üniversite açıldı siz onları da kapatacak mısınız? 1245 yeni hastane yapıldı, siz onları da kaldırıp atacak mısınız? 5 Bine yakın ambulansı hizmete sokuldu siz onalrı da hurdaya mı çıkaracaksınız? 817 bin konut yapıldı onları da mı yıkacaksınız? AK Parti yüksek hızlı tren atları yaptı, siz yeniden kara trene mi döneceksiniz? 29 yeni havalimanı inşaa etti siz bunları tekrar kapatacak mısını? Doğalgaz 78 ile çıktı, yıl sonuna kadar 81 olacak, siz bu doğalgaz borularını söküp atacak mısınız? 252 baraj yaptı bunları yıkıp yeniden suları denizlere mi akıtacaksınız? 500 milyon hektar alanları ağaçlandırdı, bunları sökecek misiniz? Marmaray'ı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osmangazi Köprüsü'nü daha nice eserler kazandırdı, siz bunları dinamitleyip yok mu edeceksiniz? AK Parti terör örgütlerinin başlarını inlerinde eziyor, siz yeniden ülkeyi bunlara mı teslim edeceksiniz?