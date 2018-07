Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da gerçekleşecek 10. BRICS Zirvesi'ne katılımı öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yeni oluşturulan devlet kademelerine yapılan atamalar için, 'Her an her şey olabilir, bunu bilmeniz lazım. Atanmış olan da her an görevden alınabilir' dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Ülkemiz 8.2 tutarındaki kalkınma yardımı ile 2017 yılında birinci sırada yer almıştır. Bu gücünü bugün itibarıyla ortaya koymaya devam etmektedir. Zirveyi önemli bir fırsat olarak görüyorum.

Zambiya'ya da bir ziyaret gerçekleştireceğim. Bu Cumhurbaşkanlığı seviyesindeki ilk ziyarettir.

SORU-CEVAP



(Putin ile görüşmesi ve Suriye için 3'lü liderler zirvesi) Suriye'deki gelişmeler gerek Tel Rıfat gerek Münbiç olsun, bunlar istenilen istikamette henüz gelişmiyor. Tek yer Afrin'dir. Cerablus, El Bab'dır. Buralar belli bir yere oturdu. Görüşmemizde bunları a'dan z'ye tekrar ele alacağız. Dera konusu var, bu konuyu tekrar gündemimize alacağız. İdlib konusunu tekrar ele alacağız. Buralarda her an her şey olabiliyor. Bunları görüşmek suretiyle teminat altına almak istiyoruz.