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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2018 12:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika ziyareti öncesi Ankara'da açıklama yaptı. Erdoğan, yeni başkanlıklar, kurul ve ofislere atamalarla ilgili olarak 'Her an her şey olabilir, bunu bilmeniz lazım. Atanmış olan da her an görevden alınabilir' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da gerçekleşecek 10. BRICS Zirvesi'ne katılımı öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yeni oluşturulan devlet kademelerine yapılan atamalar için, 'Her an her şey olabilir, bunu bilmeniz lazım. Atanmış olan da her an görevden alınabilir' dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Ülkemiz 8.2 tutarındaki kalkınma yardımı ile 2017 yılında birinci sırada yer almıştır. Bu gücünü bugün itibarıyla ortaya koymaya devam etmektedir. Zirveyi önemli bir fırsat olarak görüyorum.

Zambiya'ya da bir ziyaret gerçekleştireceğim. Bu Cumhurbaşkanlığı seviyesindeki ilk ziyarettir.

SORU-CEVAP

(Putin ile görüşmesi ve Suriye için 3'lü liderler zirvesi) Suriye'deki gelişmeler gerek Tel Rıfat gerek Münbiç olsun, bunlar istenilen istikamette henüz gelişmiyor. Tek yer Afrin'dir. Cerablus, El Bab'dır. Buralar belli bir yere oturdu. Görüşmemizde bunları a'dan z'ye tekrar ele alacağız. Dera konusu var, bu konuyu tekrar gündemimize alacağız. İdlib konusunu tekrar ele alacağız. Buralarda her an her şey olabiliyor. Bunları görüşmek suretiyle teminat altına almak istiyoruz.

"BİZLERİ AYRICA ÜZMEKTEDİR"

(ABD'nin İran'a yaptırımları) Yaptırımlarla ilgili her şeyden önce, şunu bilmemiz lazım. Bizim, ABD nasıl bir stratejik ortağımız ise, model ortağımız ise, bizim dünyada diğer ortaklarımızla olan ilişkilerimizde de onlarla ilişkiyi kesmek bizim ülkeler arasındaki bağımsızlık anlayışımıza ters düşer. Hem komşumuz olacak, bunun yanında stratejik ortaklığımız olacak. Öyle ürünler alıyoruz ki, bu ürünleri almadığımız zaman benim ülkemi kış boyu kim ısıtacak? Biz bunları sayın Obama döneminde de ABD'ye açık ve net söyledik. Şu anda da aynı şeyi söylüyoruz. Bunları farklı yerlerden ulaşmak suretiyle bizlere iletmek, bizleri ayrıca üzmektedir. Şu ana kadar sayın Başkan bu konularda iyi bir duruş sergilemiştir. Ben bunun bundan sonra da devam edeceğine inanıyorum.

"ATANMIŞ OLAN DA HER AN GÖREVDEN ALINABİLİR"

(Kurul ve ofis atamaları) Biraz merak etmenizde fayda var. Giderken çalışacağız, dönüşte çalışacağız. Ofisler, kimleri nereye atayalım, bununla ilgili de birçok arkadaşlarımızın ismi üzerinde bir görüş birliğine vardığımız gibi, kendileri ile görüşmek suretiyle de şu arkadaşımız şuraya diyebileceğimiz isimler olacaktır. 10-15 gün içinde bu yapılanmayı tamamlarız. Bir de bu işin bu sistemde nihai noktası yoktur. Her an her şey olabilir, bunu bilmeniz lazım. Atanmış olan da her an görevden alınabilir.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Damadina butun ekonomi ve hazineyi bagladi Kuzenini sabah milli egitim bakan yardimcisi yapti, Sonra dolar niye durmuyor... Sizce niye durmuyor,niye guvenmiyorlar bizim ulkemize
Patron ne derse o oluyor şirket yönetiminde
akp a.ş hizmette sınır yok.. istediğini istediği yere koyabilir. patron çıldırdı
milli eğitim bakanı yolcu galiba...ülkenin haline bak..ister atar.ister geri alır...istediği herşeyi yapabilir.
nasıl olsa herşey benim elimde istediğimi yaparım diyor yani.
Eyt ve staj mağdurları içinde bir çalışma yapın.
zambiya ziyareti önemli ,bu ziyaretten sonra dolar çakılır.
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