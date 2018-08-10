Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi tetikçilerine teslim olmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bayburt bambaşka. Şahsıma gösterdiğiniz bu sevgi, güven için, verdiğiniz destek için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Ordu'da yaşanan selden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi bu tür felaketlerden muhafaza eylesin.

DÖVİZ ÇAĞRISI



Dolar molar bizim yollarımızı kesmez. Yastığının altında, doları, eurosu, altını olan varsa bunu gitsin TL ile bankalarımızda bozdursun. Bu bir milli, yerli mücadeledir. Bu bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere benim milletimin cevabı olacaktır. Yerli paramızla inşallah bunlara cevabı verelim.

İçimize sokulmuş ihanet çetelerinin kafalarını kopartmaktan çekinmedik, çekinmeyiz.

Birgün, iki gün sıkıntımız olabilir bunların hepsi aşılır. Ülkemize diz çöktürmek için yapmadıklarını bugüne kadar bırakmadılar.

Tanktan, uçaktan, toptan korkmayan bu millet bu tarz tehditlerden mi korkacak? Tüm olumsuz ihtimaline karşı hazırlıklarımız var. Döviz kuruna bakıp, faizlere bakıp el avuşturanlar, faiz lobilerine sesleniyorum, boşuna heveslenmeyin. Bu milletin sırtından kazanamayacaksınız.

İran'dan Rusya'ya, Çin'den AB ülkelerine kadar farklı alternatifler konusunda önemli mesafeler katetmiş durumdayız. Asıl olan bizim yüreğimizdeki iman.

Darbecilere teslim olmadığımız gibi ekonomi tetikçilerine de teslim olmayacak, varımızla, yoğumuzla mücadele edeceğiz. Bu haramzadelere vereceğimiz en büyük cevap daha çok çalışarak istihdamı artırmak.

Hiç kimsenin gözü kur tablosunda, faiz tablosunda olmasın.

