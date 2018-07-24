Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda bedelli askerlik ve profesyonel askerlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın bedelli askerlikle ilgili açıklamaları: Bedelli askerlik ile ilgili kanunun da bu hafta Meclis'ten geçirerek o konuda da sözümüzü tutmuş olacağız. Seçim sonrası bu konu ile ilgili yetkili bakanlıkla çalışmalarımızı yaparız, adımı da atarız dedik ve bu adımı attık. İnşallah hafta sonu itibariyle bunu da yapmış olacağız. PROFESYONEL ASKERLİK



Sürekli bedelli askerlik kanunu çıkarmak zorunda kalıyoruz. Bu durum askerlik meselesini daha köklü olarak ele almamızı gerekli kılıyor. Türkiye'yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: Çalışanlarımızdan yıllarca kesilen ve katma değere dönüştürülemeyen konut edindirme yardımı ödemelerini kim gerçekleştirdi? Biz gerçekleştirdik. Konut edindirme yardımı için 8 milyonu aşkın kişiye 3.5 milyar lira ödeme yaptık. Neredeydi bu CHP, nerede diğerleri? Onlar memuru, işçiyi sömürdüler. Biz geldik ve bu devletin memuruna, işçisine olan borcu biz ödedik. Bunları halkımıza anlatmamız lazım.

“SURİYE’Yİ ADIM ADIM GÜVENLİ HALE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”



Bizim için önemli olan kimin ne dediği değil, ülkemizin ve milletimizin neye ihtiyacı olduğudur. Bu anlayışla çalışmalarımızı yürüttük. Güvenlik güçlerimizin bir süredir sınırlarımız içinde ve dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar doğru yolda ilerlediğimizin en büyük ispatıdır. Terör örgütlerinin yeni merkezi haline dönüştürülen Suriye’yi adım adım güvenli hale dönüştürüyoruz. Amerika ile vardığımız mutabakat çerçevesinde Münbiç’te yeni bir dönemi açıyoruz. Diğer bölgeler için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. hudutlarımız için tek bir terörist kalmayana, Suriyeli kardeşlerimiz evlerine dönene kadar operasyonlarımız devam edecektir. Devletimiz ve milletimiz için beka meselesi olarak gördüğümüz bu konuda hiç kimse bize engel olamaz. Gerçek dostlarımız bu mücadelemizde yanımızda olanlardır. Teröristlerin yanlarında yer alanları da asla unutmayacağımızı belirtmek isterim. “TAM ANLAMIYLA BİR İNSANLIK SUÇUDUR”



Kendi ülkemiz ve sınırlarımızla birlikte bölgemizin güvenliği de bizi yakından ilgilendiriyor. Bu coğrafyada çekilen her acının sızısını yüreğimizde hissediyoruz. Zulme uğrayan her kardeşimizle bizde tarifsiz sıkıntılar yaşıyoruz. Bölgemizdeki en mazlum coğrafya Filistin’dir. İsrail’in Filistin ve Gazze başta olmak üzere gerçekleştirdiği saldırılar tam anlamıyla bir insanlık suçudur. Kendi topraklarını savunmaktan başka hiçbir suçu olmayan sivil Filistinlilerin üstüne tankıyla topuyla keskin nişancısıyla giden İsrail, terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi.

“İSRAİL’İN UYGULADIĞI İNSANLIK DIŞI VAHŞET VARDIR”



Asıl vahim olanı ise dünyanın İsrail tarafından katledilen yüzlerce Filistinliyi görmezden gelmiş olmasıdır. buna karşılık olaylarda hayatını kaybeden tek bir İsrail askeri için neredeyse herkes harekete geçmiştir. Dikkat ederseniz ortada bir savaş yoktur. İsrail’in uyguladığı insanlık dışı vahşet vardır. İsrail, kadın çocuk yaşlı demeden önüne geleni vurarak, öldürerek hele hele kadınları yerlerde sürükleyerek insanların evlerini başlarına yıkarak Filistinlileri yaşadıkları yerlerden ayrılmaya zorluyor. Geçtiğimiz günlerde kabul edilen ‘yahudi ulus devlet kanunu’ bu ülkenin gerçek niyetini ortaya koymuştur. Filistin halkı ile Kudüs’ü ziyaret eden Müslümanlara ve Hristiyanlara yönelik haksız uygulamalar bu kanun ile meşrulaştırılmaktadır. İsrail bu kanunla yaptığı hırsızlığa kılıf üretmiştir. Hiç kimsenin varlığını hukukunu tanımayan bir devlet vardır. bu düzenleme İsrail’in en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır.

“HİTLER’İN İSRAİL’İN BAZI YÖNETİCİLERİNDE RUHU YENİDEN HORTLAMIŞTIR”



İsrail’in bu düzenlemeden sonra Siyonizm, faşizm ve ırkçılık ile bunların sonuçları konusunda söyleyecek hiçbir sözü kalmamıştır. Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Hitler’in İsrail’in bazı yöneticilerinde ruhu yeniden hortlamıştır. İsrail cumhurbaşkanının dediği gibi bu dünya Yahudilerine bir anavatan sunmaktan ziyade, tüm Yahudileri tehlikeye atan bir adımdır. Bu durumda İsrail’in attığı bu adımla kalmayacağını, yine kendi dini referansları gereği bölgeyi ve tüm dünyayı kana acıya boğacağını varsaymamız gerekiyor. Bugün susanlar, yarın dökülecek kanların müsebbipleri olacaktır. Türkiye olarak, İsrail’e karşı çıkmayı, Filistin’e sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Dünyadaki tüm devletler, STK’ları, medya mensuplarını İsrail’e karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. “İNŞALLAH ÇOK YAKINDA EKONOMİK OLARAK DA ÇOK BÜYÜK KAZANIMLAR ELDE EDECEĞİZ”



Bugün Türkiye her alanda bölgesinin ve dünyanın itibarlı ülkesi haline gelmişse bunda en büyük pay milletimize olan inancımızdır. Bundan çeyrek asır önce Türkiye’yi yerle yeksan etmeye yetecek nice tuzağı, oyunu işte bu sayede bozduk. Hem milletimize ve kendimize inandık, güvendik. Duruşumuzdan asla taviz vermedik. Hem de ülkemizi büyüttük, zenginleştirdik. Son 5 yılda maruz kaldığımız her saldırıyla birlikte ekonomik bir hançerin sırtımıza saplanmaya çalışılmasının sebebi budur. Biz ülkemizin ekonomik özgürlüğünü de korumanın mücadelesini verdik. Elbette krizlerin faturasını ödedik ve ödüyoruz. Tüm milletimiz emin olsun ki, kazandıklarımız karşısında bu faturanın hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. İnşallah çok yakında ekonomik olarak da çok büyük kazanımlar elde edeceğiz. İşte sizler de görüyorsunuz. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini engelleyemiyorlar. Milli gelir ile 17’inci, satın alma paritesine göre 13’üncü durumdayız. Şöyle sağlam bir hamleyle bu sıraları hızla ileri taşımamızın önünde hiçbir mani yoktur.

“TURİZM GELİRLERİNDE İNŞALLAH REKOR KIRACAĞIZ”



İstihdamda 28,5 milyon kişiyle tarihi bir zirvede bulunuyoruz. Turizmde gerçekten çok hareketli ve bereketli bir sezon yaşıyoruz. Hemen gelen turist sayısına bir bakalım, turizm gelirlerinde inşallah rekor kıracağız. Merkez bankası rezervlerimiz baya düşmüştü. Şu an itibariyle 102 milyar dolara çıkarak yeniden toparlanma başlamış vaziyette. IMF’ye olan borcumuzu biliyorsunuz sıfırladık. Bir karanlık dönemi sona erdirdik. “TÜRKİYE’YE YATIRIM YAPANLAR, YARIN EN ÇOK KARLI ÇIKACAK OLANLAR OLACAKTIR”



Türkiye hedeflerine yakışmayan bu finans fotoğrafından çıkacaktır. Buradan uluslararası yatırımcıları ülkemizdeki yatırımcıları tüm finans çevrelerini Türkiye’nin geleceğine güvenmeye davet ediyorum. Bu ülke kendisine itimat edip yatırım yapan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmamıştır. Türkiye’ye yatırım yapanlar, yarın en çok karlı çıkacak olanlar olacaktır. Cumhurbaşkanlığı bünyemizde özel ofisler kuruyoruz. Bu yıldan başlayarak ekonomimizdeki hedeflere koşar adımla yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.