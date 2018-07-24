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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2018 12:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda bedelli askerlik ve profesyonel askerlikle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın bedelli askerlikle ilgili açıklamaları:

Bedelli askerlik ile ilgili kanunun da bu hafta Meclis'ten geçirerek o konuda da sözümüzü tutmuş olacağız. Seçim sonrası bu konu ile ilgili yetkili bakanlıkla çalışmalarımızı yaparız, adımı da atarız dedik ve bu adımı attık. İnşallah hafta sonu itibariyle bunu da yapmış olacağız.

PROFESYONEL ASKERLİK

Sürekli bedelli askerlik kanunu çıkarmak zorunda kalıyoruz. Bu durum askerlik meselesini daha köklü olarak ele almamızı gerekli kılıyor. Türkiye'yi bir daha bedelli kanunlarına ihtiyaç duyulmayacak bir askerlik sistemine kavuşturmuş olacağız.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Çalışanlarımızdan yıllarca kesilen ve katma değere dönüştürülemeyen konut edindirme yardımı ödemelerini kim gerçekleştirdi? Biz gerçekleştirdik. Konut edindirme yardımı için 8 milyonu aşkın kişiye 3.5 milyar lira ödeme yaptık. Neredeydi bu CHP, nerede diğerleri? Onlar memuru, işçiyi sömürdüler. Biz geldik ve bu devletin memuruna, işçisine olan borcu biz ödedik. Bunları halkımıza anlatmamız lazım.

“SURİYE’Yİ ADIM ADIM GÜVENLİ HALE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”

Bizim için önemli olan kimin ne dediği değil, ülkemizin ve milletimizin neye ihtiyacı olduğudur. Bu anlayışla çalışmalarımızı yürüttük. Güvenlik güçlerimizin bir süredir sınırlarımız içinde ve dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar doğru yolda ilerlediğimizin en büyük ispatıdır. Terör örgütlerinin yeni merkezi haline dönüştürülen Suriye’yi adım adım güvenli hale dönüştürüyoruz.

Amerika ile vardığımız mutabakat çerçevesinde Münbiç’te yeni bir dönemi açıyoruz. Diğer bölgeler için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. hudutlarımız için tek bir terörist kalmayana, Suriyeli kardeşlerimiz evlerine dönene kadar operasyonlarımız devam edecektir. Devletimiz ve milletimiz için beka meselesi olarak gördüğümüz bu konuda hiç kimse bize engel olamaz. Gerçek dostlarımız bu mücadelemizde yanımızda olanlardır. Teröristlerin yanlarında yer alanları da asla unutmayacağımızı belirtmek isterim.

“TAM ANLAMIYLA BİR İNSANLIK SUÇUDUR”

Kendi ülkemiz ve sınırlarımızla birlikte bölgemizin güvenliği de bizi yakından ilgilendiriyor. Bu coğrafyada çekilen her acının sızısını yüreğimizde hissediyoruz. Zulme uğrayan her kardeşimizle bizde tarifsiz sıkıntılar yaşıyoruz. Bölgemizdeki en mazlum coğrafya Filistin’dir. İsrail’in Filistin ve Gazze başta olmak üzere gerçekleştirdiği saldırılar tam anlamıyla bir insanlık suçudur. Kendi topraklarını savunmaktan başka hiçbir suçu olmayan sivil Filistinlilerin üstüne tankıyla topuyla keskin nişancısıyla giden İsrail, terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdi.

“İSRAİL’İN UYGULADIĞI İNSANLIK DIŞI VAHŞET VARDIR”

Asıl vahim olanı ise dünyanın İsrail tarafından katledilen yüzlerce Filistinliyi görmezden gelmiş olmasıdır. buna karşılık olaylarda hayatını kaybeden tek bir İsrail askeri için neredeyse herkes harekete geçmiştir. Dikkat ederseniz ortada bir savaş yoktur. İsrail’in uyguladığı insanlık dışı vahşet vardır. İsrail, kadın çocuk yaşlı demeden önüne geleni vurarak, öldürerek hele hele kadınları yerlerde sürükleyerek insanların evlerini başlarına yıkarak Filistinlileri yaşadıkları yerlerden ayrılmaya zorluyor.

Geçtiğimiz günlerde kabul edilen ‘yahudi ulus devlet kanunu’ bu ülkenin gerçek niyetini ortaya koymuştur. Filistin halkı ile Kudüs’ü ziyaret eden Müslümanlara ve Hristiyanlara yönelik haksız uygulamalar bu kanun ile meşrulaştırılmaktadır. İsrail bu kanunla yaptığı hırsızlığa kılıf üretmiştir. Hiç kimsenin varlığını hukukunu tanımayan bir devlet vardır. bu düzenleme İsrail’in en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır.

“HİTLER’İN İSRAİL’İN BAZI YÖNETİCİLERİNDE RUHU YENİDEN HORTLAMIŞTIR”

İsrail’in bu düzenlemeden sonra Siyonizm, faşizm ve ırkçılık ile bunların sonuçları konusunda söyleyecek hiçbir sözü kalmamıştır. Dünyayı büyük bir felakete sürükleyen Hitler’in İsrail’in bazı yöneticilerinde ruhu yeniden hortlamıştır. İsrail cumhurbaşkanının dediği gibi bu dünya Yahudilerine bir anavatan sunmaktan ziyade, tüm Yahudileri tehlikeye atan bir adımdır. Bu durumda İsrail’in attığı bu adımla kalmayacağını, yine kendi dini referansları gereği bölgeyi ve tüm dünyayı kana acıya boğacağını varsaymamız gerekiyor. Bugün susanlar, yarın dökülecek kanların müsebbipleri olacaktır. Türkiye olarak, İsrail’e karşı çıkmayı, Filistin’e sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Dünyadaki tüm devletler, STK’ları, medya mensuplarını İsrail’e karşı harekete geçmeye davet ediyoruz.

“İNŞALLAH ÇOK YAKINDA EKONOMİK OLARAK DA ÇOK BÜYÜK KAZANIMLAR ELDE EDECEĞİZ”

Bugün Türkiye her alanda bölgesinin ve dünyanın itibarlı ülkesi haline gelmişse bunda en büyük pay milletimize olan inancımızdır. Bundan çeyrek asır önce Türkiye’yi yerle yeksan etmeye yetecek nice tuzağı, oyunu işte bu sayede bozduk. Hem milletimize ve kendimize inandık, güvendik. Duruşumuzdan asla taviz vermedik. Hem de ülkemizi büyüttük, zenginleştirdik. Son 5 yılda maruz kaldığımız her saldırıyla birlikte ekonomik bir hançerin sırtımıza saplanmaya çalışılmasının sebebi budur. Biz ülkemizin ekonomik özgürlüğünü de korumanın mücadelesini verdik. Elbette krizlerin faturasını ödedik ve ödüyoruz. Tüm milletimiz emin olsun ki, kazandıklarımız karşısında bu faturanın hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. İnşallah çok yakında ekonomik olarak da çok büyük kazanımlar elde edeceğiz. İşte sizler de görüyorsunuz. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye’nin büyümesini, gelişmesini engelleyemiyorlar. Milli gelir ile 17’inci, satın alma paritesine göre 13’üncü durumdayız. Şöyle sağlam bir hamleyle bu sıraları hızla ileri taşımamızın önünde hiçbir mani yoktur.

“TURİZM GELİRLERİNDE İNŞALLAH REKOR KIRACAĞIZ”

İstihdamda 28,5 milyon kişiyle tarihi bir zirvede bulunuyoruz. Turizmde gerçekten çok hareketli ve bereketli bir sezon yaşıyoruz. Hemen gelen turist sayısına bir bakalım, turizm gelirlerinde inşallah rekor kıracağız. Merkez bankası rezervlerimiz baya düşmüştü. Şu an itibariyle 102 milyar dolara çıkarak yeniden toparlanma başlamış vaziyette. IMF’ye olan borcumuzu biliyorsunuz sıfırladık. Bir karanlık dönemi sona erdirdik.

“TÜRKİYE’YE YATIRIM YAPANLAR, YARIN EN ÇOK KARLI ÇIKACAK OLANLAR OLACAKTIR”

Türkiye hedeflerine yakışmayan bu finans fotoğrafından çıkacaktır. Buradan uluslararası yatırımcıları ülkemizdeki yatırımcıları tüm finans çevrelerini Türkiye’nin geleceğine güvenmeye davet ediyorum. Bu ülke kendisine itimat edip yatırım yapan hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmamıştır. Türkiye’ye yatırım yapanlar, yarın en çok karlı çıkacak olanlar olacaktır. Cumhurbaşkanlığı bünyemizde özel ofisler kuruyoruz. Bu yıldan başlayarak ekonomimizdeki hedeflere koşar adımla yürüyeceğimize yürekten inanıyorum.

“KONGRENİN ARDINDAN MAHALLİ SEÇİMLERE DÖNÜK ÇALIŞMAMIZI HEMEN BAŞLATACAĞIZ”

Türkiye yönetim sistemi değişikliğini 16 Nisan 2017 halk oylaması ve 24 Haziran 2018 seçimleriyle tamamlamıştır. Bundan sonra önümüzde kısa vadeli tek bir seçim takvimimiz var. Bu da 2019 Mart’ındaki mahalli idareler seçimidir. AK Parti olarak 18 ağustos’ta olağan büyük kongremizi yapıyoruz. kongrenin ardından mahalli seçimlere dönük çalışmamızı hemen başlatacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan bedelli askerlik

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
2014 yılında çıkarılan bedelli askerlik kanununda temel eğitim şartı yok iken 2018 yılında da çıkarılan bedelli askerlik kanunu’nda da eğitim şartının olmaması gerekmektedir...
Birazdan "Bedelli Askerlikte yaş 25+ bedel 15 + 21 gün eğitim + 10gb internet + 10000 sms" diye açıklama yapacaklar sanırım. İş iyice o noktaya geldi çünkü.
biz enayiymişiz yapmışız
Devlet mi bıraktınız?Bedelli çıkartmak zorun da kalıyormuş.kal ma.Elinizi tutan mı var?
nabza göre şerbet işi çok iyi biliyorlar.4 yıl öncesi ve 4 yıl sonrası bir enkaz ülesi hiç bir şey değişmedi konuşma ve ifadeler değişti
tamam bedelli çıkaracaz dediniz çıkarıyorsunuz. fakat temel askerlik eğitimli bedelli askerlik çıkaracağınızı söylemediniz.! toplumun sizden beklentisi temel eğitimli bedelli askerlik çıkarmak değil..!!!!
Bedelli istedik 21 gün değil. Bokunu çıkarmayın.
VALLA 1 AY GİYMEYE BİLE ÇEKİNİYORLAR :D
21 Gün olayı Kaldırılmalı.!!
REİSSS kaldır şu 21günü işimize bakalım
bu vatana 24 ay askellik yaptım bu vatana helal olsun ama bu yönetim anlayışına haram olsun asker coksa askerligi kısat para ver yapma ne demek ya yapanlar enayi parası olan adamda olmayan ne peki ak partililer
reis şu 21 günü kaldır işsiz kalmak istemiyorum sözleşmem yanacak...
Nasıl ki 2011 ve 2014 yılında gerek duyulmadıysa şimdi ne gerek var acaba ?
o zaman yas 30 yada 27 olsaydi bunu niye sorgulamiyosun
eğitim şart baş komutan tebrikler karar doğru ama birazda hükümeti suçlu buluyorum kısa süreli temel eğitim için binlerce eleştiri alacağınıza askerlik süresini birazdaha kisarak hareket edilseydi her kesime hitaben daha mutlu tablolar olusabilirdi şimdi öyle bi seviyeye gelindiki 1 günü dahi çok gorecek zihniyet var
Savaşta temel askerliğini yapmış insanlara ihtiyacımız var.Kimse bunu söylemiyor.
bir an önce paraları yatırsınlar.. ekonomi canlanacak :)
aldın oyunu oldun başkan dahane bırak artık chp şunu yaptı yapmadı demeyye yeter artık 20 senedir bu ülkeyi yönetiyosunuz adınız gibi adaletli olun dicem ama olmuyosunuzu birazda millet icin calışın artık
sevgili mynet, bu ulkenin bedelliden başkada sorunlari var hani.
Avrupa’da yaşayan gurbetçi bir aylık maaşı ile bedelli yaparken Türkiye yaşayan zavallılar 15.000 tl kredi çekip 20.000 geri ödemeli ödeyecek bunun içinde en az 20 aylarını 25 aylarını heba edecekler
söz ıle alkalı degıl para laxım para
halkın toplumun milletin sesini duyun artık milleti rahatlatmanız gerekirken mağduriyeti daha da arttırmanın peşindesiniz amacınız ne insanları bıktırmaya mı çalışıyosunuz
21 günlük maddi kayıpla beraber bize gelecek bedelli 20 den faiziyle 25 her koşulda zarardayız 21 gün eğitim nedir yahu ne saçmalıyorlar Sayın cumhurbaşkanımız bu işe bi el atsın artık
tamamen gündem değiştirmeye yönelik hareketler ekonomi çökmüş dış politika iflas etmiş hukuk olmuş guguk alavere dalavere almış yürümüş tartışılan mevzuya. bak
evet bedelli çıkartacağınıza askerlik suresini kısaltın yani kısaca biz bu işin ticaretini yapıyoruz desene memur işçi sayende ihya oldu öylemi siz gelmeden asgari ücret 11 çeyrek altın alıyordu şimdi 5 e düştü eskiden yağma talan yolsuzluk kişilere mahsustu şimdi holding oldunuz israile madalyalarını geri versek gemi ticaretini kessek olmazmı ne çocuklar zararmı eder el aksa namazı ne oldu
sayın başkanım. eski başbakanımız Binali yıldırım askerlikle ilgili kalıcı çözüm bulacağız dedi. sizde şimdi aynısını söylüyorsunuz. İnşallah dediğiniz gibi olur.
kimse yasi sorgulamaz parayi sorgulamaz 21 gun fazla gelir bu insanlara
kandili ne zaman alıyoruz? arada kaynadı gitti hocanın yuzunden
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