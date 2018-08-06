HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz program! Denetlemelerde bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2018 14:00 | Son Güncelleme

Dün, yapımı süren Çamlıca Camii'nde denetlemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Küçük Çamlıca'daki radyo ve tv kulesi inşasında denetlemeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz program! Denetlemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulundu. Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıkarak Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesine geçti. Erdoğan kulede yaklaşık 1 saat incelemede bulundu.

Erdoğan, dün de Büyük Çamlıca'da yapımı devam eden Çamlıca Camii'ni ziyaret ederek alanda denetlemelerde bulunmuştu.

PROGRAMINDA YOKTU

Ziyaretler Erdoğan'ın günlük programında yer almıyordu.

08a59ffd2dddaec102c496533dc58960

PARTNERABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyorABD endişeli, sayıları her geçen gün artıyor
CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi! CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi!
İYİ Parti’de 3 kurucu üye istifa ettiİYİ Parti’de 3 kurucu üye istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Tepesi çamlıca radyo tv kulesi

En Çok Okunan Haberler

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin fuhuş operasyonundan nasıl yakalandığı ortaya çıktı

'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin fuhuş operasyonundan nasıl yakalandığı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi!

CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi!

Eski CHP'li yöneticiden olay iddia: Kurultay için imza verdik, listede görünmüyor

Eski CHP'li yöneticiden olay iddia: Kurultay için imza verdik, listede görünmüyor

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

CHP'de kurultay bilmecesi! Muharrem İnce'den son dakika açıklaması: Bir kez daha uyarıyorum

CHP'de kurultay bilmecesi! Muharrem İnce'den son dakika açıklaması: Bir kez daha uyarıyorum

BBP'den son dakika idam açıklaması: Ekim ayında Meclis'e sunacağız

BBP'den son dakika idam açıklaması: Ekim ayında Meclis'e sunacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.