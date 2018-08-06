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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz program! Denetlemelerde bulunuyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2018 14:00 | Son Güncelleme

Dün, yapımı süren Çamlıca Camii'nde denetlemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün de Küçük Çamlıca'daki radyo ve tv kulesi inşasında denetlemeler yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz program! Denetlemelerde bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulunuyor. Erdoğan, dün de Büyük Çamlıca'da yapımı devam eden Çamlıca Camii'ni ziyaret ederek alanda denetlemelerde bulunmuştu.

PROGRAMINDA YOKTU

Ziyaretler Erdoğan'ın günlük programında yer almıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Tepesi çamlıca radyo tv kulesi

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