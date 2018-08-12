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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da önemli uyarı: Aksi takdirde...

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2018 20:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da yaptığı konuşmasında döviz alma konusunda bankaları ve sanayicileri uyardı. Erdoğan, gerekmesi halinde B ve C planlarını devreye sokabileceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da önemli uyarı: Aksi takdirde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon Valiliği tarafından organize edilen akşam yemeği'ne katıldı. Burada konuşma yapan Erdoğan sanayicilere uyarıda bulundu. Erdoğan, ''Bankalara saldırarak döviz alma yoluna gitmeyin. Bu milleti diri tutmak, ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değildir. Sanayicinin de görevidir, tüccarın da görevidir'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Biz ulusal bir çerçeve içinde kalmış değiliz, uluslararası bir ışıltı söz konusu. Milletin desteği arkamızda olduğu sürece kimse bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamaz. Sabreden kimse zafere ulaşır, sabrettik sonunda zafere ulaştık. Sevr'i hayata geçirmek için vatanımızı işgal etmek isteyenler Tuz Gölü'nde salamura olmaktan paçayı son anda kurtardılar. Son bir asırdır birçok defa bu millete kefen biçenlerin tamamı eninde sonunda büyük bir hezimet yaşadı. 10 bin kilometrede öteden bize emir vermeye çalışıyorlar. Bu milleti hiç tanımıyorlar.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, döviz kurlarında hareketliliğe ilişkin ise, ''Kur silahı üzerinden ekonomimizi sarsabileceklerini sanıyorlar. Türkiye'nin notunu imdirecekmiş. İndirsen ne yazar. Bu millet mandacılığı yüz yıl öncesi elinin tersiyle itmiş bir millet. Türkiye'yi tehdit etmek hiçbir kredi derecelendirme kuruluşunun haddi değildir. Milletimiz gönlünü ferah tutsun'' şeklinde konuştu.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
dik dur egilme bu millet seninle bir chp li olarak sonuna kadar arkandayız reis
boş beleş atıp tut
Sizin bi planınız olsaydı bu hale gelmezdi döviz zaten planınız yurt içinde zorbalık olur sadece
a planı neydi?
doların satışını 1.5 kat fazla yapın kimse almaz
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