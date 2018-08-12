Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'da önemli uyarı: Aksi takdirde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon Valiliği tarafından organize edilen akşam yemeği'ne katıldı. Burada konuşma yapan Erdoğan sanayicilere uyarıda bulundu. Erdoğan, ''Bankalara saldırarak döviz alma yoluna gitmeyin. Bu milleti diri tutmak, ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değildir. Sanayicinin de görevidir, tüccarın da görevidir'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Biz ulusal bir çerçeve içinde kalmış değiliz, uluslararası bir ışıltı söz konusu. Milletin desteği arkamızda olduğu sürece kimse bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamaz. Sabreden kimse zafere ulaşır, sabrettik sonunda zafere ulaştık. Sevr'i hayata geçirmek için vatanımızı işgal etmek isteyenler Tuz Gölü'nde salamura olmaktan paçayı son anda kurtardılar. Son bir asırdır birçok defa bu millete kefen biçenlerin tamamı eninde sonunda büyük bir hezimet yaşadı. 10 bin kilometrede öteden bize emir vermeye çalışıyorlar. Bu milleti hiç tanımıyorlar.'' ifadelerini kullandı.
Erdoğan, döviz kurlarında hareketliliğe ilişkin ise, ''Kur silahı üzerinden ekonomimizi sarsabileceklerini sanıyorlar. Türkiye'nin notunu imdirecekmiş. İndirsen ne yazar. Bu millet mandacılığı yüz yıl öncesi elinin tersiyle itmiş bir millet. Türkiye'yi tehdit etmek hiçbir kredi derecelendirme kuruluşunun haddi değildir. Milletimiz gönlünü ferah tutsun'' şeklinde konuştu.
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