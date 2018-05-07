Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeytindağı Barış Ödülleri töreninde flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamlarından öne çıkan satır başları şöyle;
Filistin ve Kudüs meselesi, sadece bir milletin, bir coğrafyanın, bir şehrin davası değildir. Maruz kaldıkları zulümler, katliamlar, haksızlıklar sebebiyle Filistinlililer, dünyadaki tüm mazlumların sembolüdür.
İnsanlığın geleceğini, Filistin ve Kudüs meselesinde verdiği imtihanda elde edeceği netice belirleyecektir, bunda hiç şüphe yok. Şayet bu imtihandan alnımızın akıyla çıkabilirsek, insanlık olarak geleceğimize güvenle ve umutla bakabiliriz. Tam tersi olursa o zaman hakların, özgürlüklerin, ahlaki ve vicdanı tüm ölçülerin ortada olmadığı veya ortadan kalktığı, zulmün hakim olduğu karanlık bir gelecek bizi bekliyor olabilir.
'BİZ BUNLARI İYİ TANIDIK'
Filistin ile birlikte Suriye'de yaşananlar, bize acı bir gerçeği gösterdi. Biz bunları iyi tanıdık, iyi tanıyoruz, iyi biliyoruz hatta ve hatta ikili görüşmelerde onların bize söylediklerini unutmamız mümkün değil. Bunlarda ne insani ne vicdani asla öyle bir karakter, öyle bir cibilliyet yok.
İnsanlığın tamamına hizmet edecek bir uluslararası güvenlik mimarisi kurulana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz.
'ÇARPIKLIĞA İTİRAZIMIZI, 'DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR' DİYEREK DİLE GETİRİYORUZ'
Uluslararası toplumun, özellikle de görevi barışı ve güveni temin etmek olan uluslararası kuruluşların riyakarlığı, artık gizlenemez, saklanamaz, daha önemlisi tahammül edilemez bir boyuta ulaşmıştır. İşte bu çarpıklığa karşı itirazımızı biz 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek dile getiriyoruz.
Kudüs Platformu, kadınlarımızın öncülüğünde kurulmuştur. Bir meseleye kadınlar sahip çıkmışsa başarı yolunun yarısı katedilmiş demektir. Filistin davası kadınlarımızın omuz vermesiyle yükselecek ve zafere ulaşacaktır.
Dünyadaki tüm ülkelerin güvenliğini sadece 5 ülkenin çıkarına ve hatta keyfine bırakan bir sistemin sürdürülebilirliği yoktur. Artık Birleşmiş Milletler'in reforme edilmesi olmazsa olmazdır
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