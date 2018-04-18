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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 14:16 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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