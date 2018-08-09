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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti  

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.08.2018 16:52 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.  (FOTOĞRAF) 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı kabul etti  

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.

(FOTOĞRAF)

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