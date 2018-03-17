Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere Mardin’den Diyarbakır’a geldi.

Ankara’dan özel uçakla Mardin’e giden ve AK Parti Mardin 6. Olağan İl Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin ziyaretinin ardından helikopterle Diyarbakır’a hareket etti. Erdoğan’ı Diyarbakır’da Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve il protokolü karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Diyarbakır 6. Olağan İl Kongresi’ne, ardından Sur ilçesinde açılışa katılması bekleniyor.