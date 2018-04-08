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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Guta'da maalesef çocuklar şehit edildi. Hani Batı sesin çıkmıyor ama biz Afrin'de teröristleri öldürünce sesin çıkıyor."

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 19:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Guta'da maalesef çocuklar şehit edildi. Hani Batı sesin çıkmıyor ama biz Afrin'de teröristleri öldürünce sesin çıkıyor."

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