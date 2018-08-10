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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez, hiç endişe etmeyin."

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2018 14:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez, hiç endişe etmeyin."


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