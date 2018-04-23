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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya çocuklarını ağırladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 18:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri için 40 farklı ülkeden gelen çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırladı.Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen TRT 23 Nisan Gala Programı, Millet Kongre ve Kültür Merkezi önünde kurulan ve dünya çocuklarının bir arada bulunduğu alana Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın gelmesiyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri için 40 farklı ülkeden gelen çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırladı.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen TRT 23 Nisan Gala Programı, Millet Kongre ve Kültür Merkezi önünde kurulan ve dünya çocuklarının bir arada bulunduğu alana Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın gelmesiyle başladı. Çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan Erdoğan, yine çocukların arasından eşi Emine Erdoğan ile birlikte yürüdükten sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılan ülkelerin bayraklarının mavi renkli dünya haritasının üzerinde bulunduğu alana geldi. Erdoğan burada çocukları selamladıktan sonra programın yapılacağı Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ne geldi.
Salonda çocukların coşkusu ile karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bol bol özçekim yaptı. Salonda engelli çocukların bulunduğu alana özellikle giden Erdoğan, çocuklarla burada kısa bir sohbet etti. Sinema ve dizi oyuncusu İsmail Hacıoğlu ve Ayla filminde birlikte rol aldığı Koreli küçük oyuncu Kim Seol ile birlikte sunduğu program Afganistan’dan gelen çocukların sergilediği halk dansları gösterisi ile başladı. 40 ülkenin çocukları da halk dansları gösterilerini salondaki misafirleri sundu.

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