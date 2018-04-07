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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın neresine gidersen git, Batı'ya git, Amerika'ya git, sanatçılar zaman zaman askerleriyle, ordusuyla beraber olurlar, onları moralize ederler, onlara moral verirler. Bizimki çılgın, hayatında böyle bir şey yaşamamış."

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 15:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyanın neresine gidersen git, Batı'ya git, Amerika'ya git, sanatçılar zaman zaman askerleriyle, ordusuyla beraber olurlar, onları moralize ederler, onlara moral verirler. Bizimki çılgın, hayatında böyle bir şey yaşamamış."

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