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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2018 17:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Şu anda Mehmetçik'imiz Afrin'e yürüyor, Afrin'e girdi giriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Biz bu millete sevdalıyız. Çok şükür milletimiz de bize sevdalı. Çıkarken bir şey söylemiştik. Uzun ince bir yoldayız diye. Bizim bir aşkımız var oraya ulaşacağız.

Bir yolculukta hazırlığın içindeyiz. Mart 2019 Kasım 2019... Türkiye bir dönüşüm yaşıyor.

ONLAR KAÇACAK BİZ KOVALAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongre öncesi halka hitabında yaptığı açıklamalarda, şunları söyledi:

Gelirken rakamları aldım. Afrin'de mehmedimiz var, silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız var. Afrin kuşatma altında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 200'ü aştı.

Kardeşlerim hamdolsun şuan Afrin kuşatma altında ve etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 200'ü aştı. Biz buralara 18 milyon kilometre karelerden geldik. Küçüldük küçüldük. Artık biz bu 780 bin kilometre karede kimseye ameliyat yaptırmayız. Şimdi işte inlerine girdik. Kaçan kaçana. Onlar kaçacak biz kovalayacağız.

BİZ İŞGALCİ DEĞİLİZ

Biz toprak işgal etmiyoruz. Biz teröristler ülkemize bela olmasınlar diye kovaladık. Kovalıyoruz. Nereye giderlerse gitsinler. Cerablus'ta yaptık. 140 bin mülteci evlerine döndü. Şimdi Afrin'de de şuan itibarıyla 900 kilometre kareye yaklaşıyoruz. Buranın da toplamı 2 bin kilometre kare. İnşaAllah burayı da kontrol altına aldığımızda Afrinli kardeşlerimiz de topraklarına dönecekler. Biz işgalci, sömürgeci olmadık tarih boyunca. Bize yanlış yapanların tarihi sömürgecilikle doludur. Onlar katliamcıdır. Önce onlar bunun hesabını versinler.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
din tuccarı. din akp zamanında gördügü zararı, chp nin 94 yıllarında mogultay zamında görmedi.bakanlıkları verdi cemaatlere. . sesini çıkarmadı. diyanetede sus dedi. ahir zaman hocaları biri altından girdi dinin biri üstünden tayyipte meydanlardan girdi. sadece kafa karıştırdılar. şuurlu müslüman uyandı. dini çıkarı için kullanlara dersini verecektir. huzur islamda. saadet milli görüşte
vatanın birligi için bilalede tufek verecenmi. masal okuma bana. billalle gidecenmi afrine sözmü.
Aklı başında basiretli bir müslüman asla akpye oy vermez.Vatanını milletini seven bir türk de asla akpye oy vermez.Çünkü müslüman bilir ki akpnin hain fetocularla işbirliğini ve dine yapılan zulmü.Ve türk bilir ki akpnin sattığı kamu mallarını sattığı toprakları arazileri ve başta Türk kelimesini ayaklar altına aldığını..Aklıbaşında olmayan veya basiretsizler var ona da çare yok ,Kuran da bile onların ÇOĞU inanmazlar akletmezler anlamazlar vb. buyuruyor.
3 milyon suriyeli ülkeme girmiş,gencleri ülkemde volta atıyor her türlü şerefsizlikleri yapıyor,benim mehmedimde orda şehit oluyor.ALLAH belasını versin böyle siyasetin
ee biliyoruz zaten afrine gittiğini :) İnanılmaz arkadaşlar yutubda video çekerek tahmin yapan çocuğu gördünüz mü adı Molvin Paydin. Bütün tahminlerini tutturuyor mk muhteşem bir çocuk yutubda Molvin Paydin yazıp tahminlerini izleyip görebilirsiniz hala şaşkınım
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