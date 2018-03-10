Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

Biz bu millete sevdalıyız. Çok şükür milletimiz de bize sevdalı. Çıkarken bir şey söylemiştik. Uzun ince bir yoldayız diye. Bizim bir aşkımız var oraya ulaşacağız.

Bir yolculukta hazırlığın içindeyiz. Mart 2019 Kasım 2019... Türkiye bir dönüşüm yaşıyor.

ONLAR KAÇACAK BİZ KOVALAYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongre öncesi halka hitabında yaptığı açıklamalarda, şunları söyledi:

Gelirken rakamları aldım. Afrin'de mehmedimiz var, silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız var. Afrin kuşatma altında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 200'ü aştı.

Kardeşlerim hamdolsun şuan Afrin kuşatma altında ve etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 200'ü aştı. Biz buralara 18 milyon kilometre karelerden geldik. Küçüldük küçüldük. Artık biz bu 780 bin kilometre karede kimseye ameliyat yaptırmayız. Şimdi işte inlerine girdik. Kaçan kaçana. Onlar kaçacak biz kovalayacağız.

BİZ İŞGALCİ DEĞİLİZ

Biz toprak işgal etmiyoruz. Biz teröristler ülkemize bela olmasınlar diye kovaladık. Kovalıyoruz. Nereye giderlerse gitsinler. Cerablus'ta yaptık. 140 bin mülteci evlerine döndü. Şimdi Afrin'de de şuan itibarıyla 900 kilometre kareye yaklaşıyoruz. Buranın da toplamı 2 bin kilometre kare. İnşaAllah burayı da kontrol altına aldığımızda Afrinli kardeşlerimiz de topraklarına dönecekler. Biz işgalci, sömürgeci olmadık tarih boyunca. Bize yanlış yapanların tarihi sömürgecilikle doludur. Onlar katliamcıdır. Önce onlar bunun hesabını versinler.