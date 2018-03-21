HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu’nu aradı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 11:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekili ve İslam İşbirliği Teşkilatı eski Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu’nu telefonla aradı.Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece görüştüğü İhsanoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Milletvekili ve İslam İşbirliği Teşkilatı eski Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu’nu telefonla aradı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece görüştüğü İhsanoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti. MHP İstanbul Milletvekili İhsanoğlu, geçtiğimiz günlerde Bakü’de kalp krizi geçirmesinin akabinde tedavi görmüştü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Çiftlik Bank'ın 'Tosun'u Uruguay'da manşetlerde: Ferrari 458 Spider'ı görüntülendi

Çiftlik Bank'ın 'Tosun'u Uruguay'da manşetlerde: Ferrari 458 Spider'ı görüntülendi

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı

Şamil Tayyar'ın FETÖ iddiası AK Parti'yi karıştırdı

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan AK Parti'ye olay benzetme

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan AK Parti'ye olay benzetme

Meral Akşener'den olay Çiftlik Bank çıkışı: AK Parti ne vadediyorsa onu vadetmiş!

Meral Akşener'den olay Çiftlik Bank çıkışı: AK Parti ne vadediyorsa onu vadetmiş!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.