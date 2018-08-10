Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz (3)

ERDOĞAN, PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün Bayburt’ta bulunduğu sırada gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Türkiye-Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin olumlu bir seyir izlemesinden, savunma sanayi ve enerji alanlarındaki işbirliğinin sürmesinden memnuniyetlerini dile getiren iki lider, Suriye ve Astana sürecine ilişkin son gelişmeleri ele aldı.

