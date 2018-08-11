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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.08.2018 01:15 | Son Güncelleme

GÜNEYSU'DA HEMŞEHRİLERİNİ TEK TEK DİNLEDİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane programlarının ardından helikopterle Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

GÜNEYSU'DA HEMŞEHRİLERİNİ TEK TEK DİNLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane programlarının ardından helikopterle Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Futbol sahasına inen helikopterden makam aracına geçen Erdoğan, ilçe merkezinde kendisini bekleyen vatandaşların yanında aracını durdurdu. Erdoğan, makam aracının yanına gelen Ballıdere Köyü Muhtarı Oğuzhan Karali'yi dinledi. Erdoğan, Rize Valisi Erdoğan Bektaş ve Güneysu Kaymakamı Davut Düzgün'ü yanına çağırarak hastası olan muhtarla ilgilenmelerini istedi. Erdoğan, bariyerlerin arkasından kendisine 'Tayyip dede' diye seslenen küçük bir kız çocuğunu yanına çağırdı. Erdoğan'ın yanına gelince ağlamaya başlayan küçük kıza 'Niye ağlıyorsun bakayım' dedi ve teselli ettikten sonra oyuncak bebek hediye etti. Erdoğan, küçük kızı yanına çağırdığı babasına teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine ulaşmak isteyenleri engelleyen korumalarına da müdahale etti, yanına çağırdığı bir korumasını uyardı. Erdoğan, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenlerin isteklerini de geri çevirmedi. Kendisine ulaşanlarla tek tek görüşen Erdoğan, yaklaşık 25 dakika makam aracından vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan, geceyi geçirmek üzere Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.

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