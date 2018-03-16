Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da

Turgay İPEK- Hümeyra PARDELİ- Murat AYDIN/ERZURUM, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6'ncı il olağan kongresine katılmak üzere Erzurum'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 12.10'da Erzurum'a geldi. Havalimanından karayoluyla kent merkezine hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Erzurum Teknik Üniversite Kavşağı'nda Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesi üyeleri karşıladı. Erzurum'un yöresel kıyafeti 'ehram' giyen 4 çocuk annesi Kadriye Dal (60) Osmanlı- Rus Savaşı kahramanlarından Nene Hatun karakteri ile Erdoğan'ı karşılarken, Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı birinci sınıf öğrencisi Hasibe Karadeniz (19) ise yüzüne yaptığı makyajla dayak yiyen kadın rolünü canlandırdı. Dernek üyeleri, kadın yönelik şiddete dikkat çekmek ve çocuk istismarını protesto etmek amacıyla böyle bir karşılama yaptıklarını belirtti. Aracından inmeden kendisini karşılamaya gelen kadınlara el sallayan Recep Tayyip Erdoğan, buradan cuma namazını kılmak için Ulu Cami'ye geçti.

Erdoğan, namaz sonrası dün Afrin'de şehit olan Piyade Teğmen Muhammet Kır'ın cenazesine katıldı.

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