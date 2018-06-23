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Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenyurt'ta konuşuyor-1

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 13:55 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Muharrem diyor ki 'okulların bahçesinde yatın, sandalyede oturun.

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK-İSTANBUL,(DHA)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Muharrem diyor ki 'okulların bahçesinde yatın, sandalyede oturun. Ben de diyor YSK önünde yatacağım'. Hayırdır ya. Demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı. Öyle anlaşılıyor " dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Mitingi'nde konuştu. Erdoğan, "Bay Muharrem diyor ki 'okulların bahçesinde yatın, sandalyede oturun. Ben de diyor YSK önünde yatacağım'. Hayırdır ya. Demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı. Öyle anlaşılıyor. Ne yapacakmış? Ysk'nin önüne gidip tehdit sallıyor. Bay Muharrem biz hukuk devletindeyiz. Bu devlet gukuk devleti değil. Şunu da bil siz o CHP zihniyetinin açık oy kapalı tasnifi bu ülkede siz yaptınız. Kime oy veriyor buna baktınız. CHP'ye oy verip vermediğine baktınız. Tasnifini kendiniz yaptınız. Ak parti iktidarından 16 yıldır böyle bir şey oldu mu? Ama siz yaptınız yaparsınız. Biz şu an itibariyle bütün güvenli olarak her türlü tedbiri aldık. Sandık güvenliği her sandıkta her partinin temsilcisi var mı? Daha ne konuşuyorsun. Her partide olmayan hiçbir siyasi parti yok. Kaldı ki 100 metre mesafeydi kaldırdık onu sandık görevlisi hemen oradaki güvenlik ekibine haber verdiği anda güvenlikçi gelir müdahale eder. Biz bunu başardık. Tüm Türkiye'ye şu anda ekranları başındaki milletime sesleniyorum. Oradaki güvenlik ekiplerine söylediğiniz anda buna müdahale eder. Milletime AK Parti'ye gönül verenlere sesleniyorum sakın ha rehavete kapılmak yok. Bütün arkadaşlarınızı, akrabalarınızı alın sandığa götürün. Buradaki rehavet Allah muhafaza bizi zora sokar. Sakın.. Çok daha farklı olan reform niteliğindeki Türkiye inşallah bu sistemle uçuşa geçecek. Muassır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkacak. Bu farklı sistemle inşallah diğerlerinin akıllarına bile gelmeyeni gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

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