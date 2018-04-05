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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir saldırısı ile ilgili bilgi aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 18:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ndeki silahlı saldırı hakkında YÖK Başkanı Prof.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ndeki silahlı saldırı hakkında YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’tan bilgi aldı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK Başkanı Saraç’ı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde bir öğretim görevlisinin silahlı saldırısı sonucunda 4 akademisyenin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak YÖK Başkanı Saraç’tan bilgi aldığı kaydedildi. Dehşet verici saldırıdan ve can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, hayatlarını kaybeden akademisyenlere Allah’tan rahmet dilediği öğrenildi.

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