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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 213 oldu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2018 18:53 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 213 olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Antalya 6.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 213 olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Antalya 6. Olağan İl Kongresi’nin yapılacağı Antalya Spor Salonu’na önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Ardından salona giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatan savunmasında şehit olanlara rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, Türkiye’nin halen İslam’ın kalesi olmasının gözlerini kırpmadan şehit olan cengaverlere borçlu olduklarını söyledi.
Konuşmasında Afrin’le ilgili son rakamları paylaşan Erdoğan, "Salona girerken sordum 3 bin 213 oldu, ordumuz muzafferen yürüyor. Keyif için zevk için mi toprakları işgal etmek için mi; hayır hayır hayır sadece ülkemize musallat olan teröristleri yok etmek için bunlar son nefeslerine kadar kovalayacağız, bizim milletimizin huzurunu kaçıramayacaklar. PKK, YPG, PYD, DAEŞ hepsini kovalayacağız. Şu anda 3,5 milyon mülteci bizim ülkemizde, bizim böyle bir mecburiyetimiz mi var bizde vicdan var bizim dinimiz İslam bunu emrettiği için, biz de kapımızı açtık, biz ensar kültürünü biliriz biz muhacir kültürünü biliriz muhacir varsa ensar vardır bizim kültürümüzde. Şimdi de bunun gereğini yerine getiriyoruz. Paygamberimiz bunu yaşamadı mı yaşadı biz de yaşıyoruz ve yaşatacağız er meydanında bileğimizi bükemeyenler bizi madden ve manen esir alamayanlar köklerimize saldırmaya devam ediyor. 40 yıl boyunca sinsi yılan gibi milletimizin boynunda beslenen dini, hayır, hizmet, himmet gibi kavramları kullanarak istismar eden devlete ve topluma sızan FETÖ bu saldırının en son örneğidir" dedi.

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