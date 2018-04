Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ey Batı, ne dersen de, biz doğru bildiğimiz yolda yürüyoruz, yürüyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Doğu Guta’da çocuklar şehit ediliyor. Ey Batı neredesin? O yavrucukları görmüyor musun? Ama biz Afrin’de teröristleri öldürünce sesin çıkıyor. Ey Batı, ne dersen de, biz doğru bildiğimiz yolda yürüyoruz, yürüyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Van Ferit Melen Havalimanına geldi. Burada kentin amirleri tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu’na geçti. Yol boyunca vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, daha sonra partisinin Van İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresinin yapılacağı salon önünde bekleyen kalabalığa hitap etti. Ardından salona geçen Erdoğan, kalabalığa hitap etti. Erdoğan, “Gecikmeli geldik, hakkınızı helal edin. 6. Olağan Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Van, 16 Nisan halk oylamasında maalesef Türkiye’nin ortalamasının çok altında kaldık. Van’dan beklentimiz çok fazlaydı. Ama görüyorum ki bugün Van bir başka. Depremin ardından Van’a 30 bin konut inşa ederek yeniden ayağa kaldırdığımızın en yakın şahitleri sizlersiniz. Doğalgazı Edremit’e kadar getirdik. Hans’ın doğalgaz kullanma hakkı var da benim Edremit’teki kardeşimin hakkı değil mi? Demek ki hiçbir ayrım yapmaksızın bu hassasiyeti gösteren biziz. Sırada şimdi Erciş var. Fakiye Teyran’ın, Seyit Fehim Arvasi’nin mirasına en iyi sahip çıktığımızı siz biliyorsunuz. Bölücü örgüt ve uzantıları çeşitli isimlerle Van’ın adeta kanını emerken, biz her zaman Van’ın, kardeşlerimizin yanında olduk. Terör örgütleri çocuklarımızı sokaklarda bozuk para gibi harcarken, biz aydınlık bir gelecek kurmak için çalıştık. Nur Tatar Spor Salonu da bunun ispatı değil mi? Böyle bir salon var mıydı? Bu salonun ihtişamına bakın. Van’a inşallah stadyumu da yapacağız. Bugün Gençlik ve Spor Bakanıyla konuştum, Van’a yakışan bir stadyum yapacağız” diye konuştu.

“Son 15 günde gelen turist sayısı 169 bin”

Geçen yıl Van turizminde adeta patlama yaşadığını dile getiren Erdoğan, “Parası olanlara gelin Van’da otellerin sayısını arttıralım. İran Cumhurbaşkanı Ankara’daydı. Dedi ki Van’a turist gönderiyoruz. Son 15 günde gelen turist sayısı 169 bin. Demek biz altyapımızı yaparsak, İran’dan Van’a, Ağrı’ya, Iğdır’a gelecek çok insan var. 16 Nisan’da ortaya çıkan sonuç, kendimizi Vanlı kardeşlerimize çok iyi anlatamadığımızı gösterdi. Artık hep birlikte daha çok çalışacağız, çalmadık kapı bırakmayacağız. Ana kademeye, kadın kollarına, gençlik kollarına sesleniyorum. 2019’a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Buradaki coşkuyu 2019 Mart ayındaki belediye, 2019 Kasım ayındaki Milletvekilli Ve Cumhurbaşkanı Seçimlerine kadar sürdürmenizi istiyorum. AK Parti, 81 vilayetteki 80 milyon vatandaşımızın partisidir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın sanatçılarla sınır ziyareti

Salondakilerin ‘Yaylalar’ şarkısını seslendirmesinin ardından sözlerini sürdüren Erdoğan’ın konuşması “İşte ordu, işte komutan” sloganlarıyla kesildi. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şimdi biz son Hatay’daki kongremizden sonra biliyorsunuz sınıra gittik, Reyhanlı’ya ve orada İbrahim Tatlıses coştu. Yaylalar biliyorsunuz askerin türküsü, ama o yaylalarda bırakmadı, ‘Afrin’i dolaş gel’ dedi. Orada da bırakmadı, ‘Mümbiç’i dolaş da gel’ dedi. Kardeşlerim evvel Allah biz önce Fırat Kalkanı ile bir adım attık. Fırat Kalkanı’ndan sonra Afrin ile ilgili adımımızı attık mı? Ne dedik, durmak yok. Mazlumların ahını dindirene kadar devam. Bugüne kadar ulaşamadığımız vatandaşımızın kabahatini onlarda değil kendimizde arıyoruz.”

Afrin’de 4 bin 17 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin’de yürütülen operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı hakkında da bilgiler veren Erdoğan, “Afrin’de şu an gelinen nokta, bugün son rakamları aldım. 4 bin 17 teröristi etkisiz hale getirdik. Ayrıca Kuzey Irak’ta 323 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde de 154 teröristi etkisiz hale getirdik. Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te inlerine gireceğiz dedik, girdik. Neresi olursa olsun durmak yok yola devam. Çünkü benim Vanlı kardeşime rahat, huzur vermeyen bu teröristleri evvel Allah er veya geç bitireceğiz. Şu anda burada hep beraber öyle bir mesaj verelim ki Van Gölü’nün öbür kıyısından, Hoy’dan Nahçıvan’dan duyulsun, Kandil’dekilerin, Sincar’dakilerin yürekleri titresin. Van’dan öyle bir mesaj verelim ki Afrin’deki, El-Bab’daki kahramanlarımıza moral olsun. Ne diyoruz; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” şeklinde konuştu.

“Çevremizde oynanan oyunları görüyorsunuz” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Böldükleri toplumları nasıl perişan ettiklerini takip ediyorsunuz. Üzerimizde oynanan tüm oyunlara rağmen bu tuzağa düşmedik, düşmeyeceğiz inşallah. Vatan toprağının tek bir çakıl taşını bile kimseye vermeyeceğiz. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden başka devletimiz yok. Ne FETÖ’nün paralel devletine ne de terör örgütünün özerklik devletine yer yok. Suriye’de, Irak’ta, Mısır’da yaşananları görüp hala Türkiye’yi eleştirenler, demokrasiden nasibini almamış olanlardır. Doğu Guta’da çocuklar şehit ediliyor. Ey Batı neredesin? O yavrucukları görmüyor musun? Ama biz Afrin’de teröristleri öldürünce sesin çıkıyor. Ey Batı, ne dersen de, biz doğru bildiğiyiz yolda yürüyoruz, yürüyeceğiz. Terörle demokrasinin, özgürlüğün, zenginliğin bir arada olmayacağını göstermek için daha ne yaşanması gerekir. Mücadelemizin stratejisini ona göre belirliyoruz. Türkiye’ye karşı düşmanlıklarını gizlemeyenler var. Sözün bittiği yere gelmişiz demektir. Ey 81 vilayette yaşayan kardeşlerim, emperyalistler ve terör örgütleri kol kola girmişse bize düşen bir olmaktır, diri olmaktır, kardeş olmaktır, hep birlikte Türkiye olmaktır. Bizim bu mücadeleyi zaferle taçlandırmaktan başka çaremiz yoktur.’’

Hiçbir beşeri gücün önünde eğilmediklerini, sadece Allah’ın huzurunda secdede eğildiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

“Terör örgütlerini ve onları maşa gibi kullananların kurdukları tuzakları başlarına yıkmadan bize huzur yok. Ülkemizin geçmişte demokrasi, ekonomi, özgürlük anlamında sıkıntı çektiği bir gerçekti. 15 yıl önce teslim aldığımız Türkiye’yi biliyorsunuz. Partimizi kurduktan sonra buradaki dostlarımıza bizden ne istiyorsunuz dedik, ‘OHAL’i kaldırın, başka bir şey istemiyoruz’ dediler. O dönemdeki OHAL ile bugünkünün alakası yok. Hak ve özgürlükler konusunda herhangi bir kısıtlama yok. O günkü OHAL, vatandaşımızın günlük yaşamını çok etkiliyordu. Hükümeti kurduktan sonra hemen OHAL’i kaldırdık. Ardından tarihi reformları bir bir hayata geçirdik. Devlet Güvenlik Mahkemelerini kaldırdık. Ülkemizde hala kimin ne sorunu varsa, kimin ne sorunu ortaya çıkacaksa mücadele etmek bizim görevimizdir. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Demokrasi ve özgürlük yolculuğumuz bir birinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Türkiye’nin şimdi verdiği mücadele öyle bir mücadeledir ki bütün bölgelerimiz ortaktır. Kazanırsak hep birlikte kazanırız, kaybedersek hep birlikte. Onun için mesele vatansa, gerisi teferruattır.”

“Hepsinin ipleri aynı güçlerin elindedir”

“PKK, FETÖ ve tüm terör örgütünün safı bu mücadelede Türkiye’nin düşmanlarının yanındadır” diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“FETÖ’nün yurt içi ve dışındaki inlerine aynı sebeple giriyoruz, hepsinin ipleri aynı güçlerin elindedir. PKK yıllarca Kürt kardeşlerimizi istismar ederek kendisine zemin hazırladı. DEAŞ dinimize yıllarca vurulamayan darbeyi vurdu. Bunlar tamamen din dışı bir örgüt. Hem kendimiz hem bölgemizde kurulan asrın tezgahını bozmak üzere harekete geçtik. Afrin, El-Bab operasyonlarını birileri küçükseyebilir, biz arka plana iki büyük darbe vurduk. Terör örgütlerinin maskesi düşünce arkasında kimlerin çıktığını hep birlikte görüyoruz. Çeyrek asırdır terör bahanesiyle dünyanın altını üstüne getirenlerin, terör örgütünün kurucuları olduğunu dünyaya ifşa ettik. Kısacası oyunu tersine çevirdik. İnşallah ülkemiz ve bölgemiz için yeni bir dönem başlatıyoruz. Bugün geleceğimize dünden daha ümitli bakıyoruz.”

15 yılda Türkiye’yi 3,5 kat büyüttüklerini ve Van’ın da bu gelişmeden payını aldığını dile getiren Erdoğan, terör örgütlerinin kölesi olan belediye başkanlarını da görevden alarak yerlerine atanan vali ve kaymakamlardan da övgüyle bahsetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, bazı partiler gibi kavga etmediklerini belirterek, “Bizler bir birimizle kavga etmeyiz. Bizim bir derdimiz var. Bizim millet, ümmet derdimiz var. Bütün enerjimizi kötülere karşı kullanırız. Bir konunun altının çizmek istiyorum, son bir yıl içerisinde satılmış, ezanları susturmak istediler. Ülkemizin belirli yerlerinde çukurlar kazdılar. Allah’a hamd olsun o katiller sürüsünü yok ettik. Güneydoğuda 70 bin vatandaşımızın evini yaktılar, yıktılar. Devlet olarak gittik, yaralarını sarıyoruz. Binlerce ev yaptık, hepsini teslim ettik. Bu devletin iki evli var; birincisi kudret elidir, ikincisi de şefkat elidir. Allah’a hamd olsun tüm mağdurların sığındığı bir ülke olarak bütün kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz. Bize düşen bir olmak, beraber olmaktır. Etrafımızda oynanan oyunları hep birlikte görüyoruz. Çocuk kandırır gibi ‘biz buraya demokrasi getirmek için geldik’ diyorlar. DEAŞ diye bir örgüt yok. Sakalları uzatıp DEAŞ, kesiyorlar PYD oluyorlar. Gittikleri hangi ülkeye demokrasi getirdiler söylesinler. Gittikleri her yere gözyaşı götürdüler. İçimizde de birçok gencin eline silah verip dağa gönderdiler. Bunların temsilcisi olduklarını söyleyenler; yüksek maaş alıp lüks lokantalarda yemek yerken, garibanların çocuklarını dağa gönderiyorlar” dedi.

Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan’ın da katıldığı AK Parti Van İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresinde tek aday olarak seçime giden mevcut başkan Kayhan Türkmenoğlu, yeniden başkan seçildi.