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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ey Kemal senin gidecek yerin yok”

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 20:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) ‘terörist’ diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “Ey Kemal senin gidecek yerin yok.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) ‘terörist’ diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “Ey Kemal senin gidecek yerin yok. Senin gidecek yerini benim milletim inşallah ilk seçimlerde tayin edecek” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli AK Parti 6. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Kongrenin açılışında konuşan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi. Kılıçdaroğlu’nun akıbetine milletin ilk seçimlerde tayin edeceğini aktaran Erdoğan, “Bu hafta ÖSO’dan bir grubu ağırladım külliyede. Onlarla dertleştim ve onlardaki o inancı, o imanı görünce bir taraftan da halime üzüldüm. Komutanlardan bir tanesi, arkadaşı takdim etti ve ‘başkanım biliyor musunuz bunun şu anda midesi yok’ dedi. Meğerse aldığı kurşunlar sebebi ile mideyi almışlar ve tabii fanilasını açtı gerçekten her taraf dikiş. Omzunda, kalçadan her taraftan kurşunlanmış ve PKK onun ölüsüne ödül koymuş. Ama o bu ameliyatlardan sonra durmamış tekrara cepheye gitmiş. Bu ÖSO’ya bu Kemal denilen kişi terör örgütü diyor. Bu senin PKK değil, YPG değil. Bunlar benim Mehmed’im ile birlikte şuanda Afrin’de düşmana karşı, terör örgütlerine karşı savaşanlar. Hamdolsun omzunda Türk bayrağı taşıyor ÖSO. Ey Kemal senin gidecek yerin yok. Senin gidecek yerini benim milletim inşallah ilk seçimlerde tayin edecek. Biz milletimizin emanetine halel getirmedikçe onlar daha pervazsızlaştılar. Biz bütün kalleşlikleri, saldırıların, provokasyonların evelallah görünürdeki aktörü farklı olsa da hedef daima aynı. Piyonlar değişse de senaryo hiçbir zaman değişmedi. Asıl hedef AK Partiydi. Şahsımın nezdinde milli iradeydi, alaşağı edilmek istenen milletin oyları ile seçilmiş Cumhurbaşkanı değil, bizzat milletin kendisiydi. Doğu ve güneydoğuda kazılan çukurlar bizim bin yıllık kardeşliğimizdi. 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü alçaklar TBMM nezdinde bağımsızlığımızı, demokrasimizi hedef aldılar. Ama batı bunarlı yaşamadı. Batı bunları sessizliğe vurdu. Özel Harekat Daire Başkanlığı’nı bombalarken 45 vatan evladı şehit oldu, onların umurunda mıydı?” diye konuştu.

“Türkiye 2019’da bu hastalıklı ana muhalefet zihniyetinden kurtulacak”
“Biz 7 Ağustos ta istedik ki ‘Yenikapı’da bir duruluş, yeni bir diriliş hareketi yapalım.’ Bahçeli’ye, beyefendiye de bir davet çıkardık. Bahçeli’den ‘evet’ cevabını aldık. Ama bundan önce ‘hayır’ cevabı geldi” diyen Erdoğan, “Son ana kadar ‘hayır’ diyordu. Kim ne diyip, baskı yaptıysa ‘evet’ cevabı geldi. Sonra ne yaptı o dayanışma birlik ruhunu inkar etti. Neden? Ya bunun bu ülkede bir olma, beraber, kardeş olma gibi bir derdi yok. İnşallah biz şimdi ‘Cumhur’ ittifakı ile bunların topuna bir cevap vereceğiz. Ana muhalefetin başındaki zatın terbiyesizlik çıtasını sürekli yukarı çekmesinin sebebi kaçınılmaz akıbetini görmüş olmasıdır. Şimdi onu görüyor, Türkiye’nin geleceğinde ne bu zata nede onun temsil ettiği zihniyete yer yok. Bu ülke ve bu millet için taş üstüne taş koymamış en küçük hayırlı bir hizmete imza atmamış geleceğimiz için herhangi bir proje geliştirmemiş mevcut ana muhalefet zihniyeti artık son demlerini yaşıyor. Bunlar kasetle geldiler, herhalde bundan sonra CD ile giderler. Türkiye 2019’da bu hastalıklı ana muhalefet zihniyetinden kurtulacak ve kendisine her konuda olduğu gibi bu hususta da yeni bir yol açacaktır. Eskiler ne derler? Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Çok partili hayata geçtiğimizden beri Gazi Mustafa Kemal’i istismar etmekten başka bu ülkenin hiçbir işinde anlının teri, kalbinin sevgisi olmayanlar için harman vakti yaklaşmıştır” şeklinde konuştu.

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