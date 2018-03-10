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Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 pilotlarını havada böyle selamladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2018 18:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’den Antalya’ya geçerken havada F-16 savaş uçaklarının pilotlarını böyle selamladı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya 6.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’den Antalya’ya geçerken havada F-16 savaş uçaklarının pilotlarını böyle selamladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere kente geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Mersin’den Antalya’ya geçerken havada F-16 savaş uçakları eşlik etti. Erdoğan, pilotları böyle selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 pilotlarını havada böyle selamladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 pilotlarını havada böyle selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 pilotlarını havada böyle selamladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 pilotlarını havada böyle selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 pilotlarını havada böyle selamladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 pilotlarını havada böyle selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 pilotlarını havada böyle selamladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 pilotlarını havada böyle selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 pilotlarını havada böyle selamladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 pilotlarını havada böyle selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 pilotlarını havada böyle selamladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 pilotlarını havada böyle selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 pilotlarını havada böyle selamladı
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