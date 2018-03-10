Cumhurbaşkanı Erdoğan, F-16 pilotlarını havada böyle selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin’den Antalya’ya geçerken havada F-16 savaş uçaklarının pilotlarını böyle selamladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya 6. Olağan İl Kongresine katılmak üzere kente geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Mersin’den Antalya’ya geçerken havada F-16 savaş uçakları eşlik etti. Erdoğan, pilotları böyle selamladı.