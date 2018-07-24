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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını durduran ABD'deki tasarı) Sayın Trump, Brüksel'deki görüşmemizde, bize yazılı olarak yaptığı açıklamasını da gösterdi, böyle bir şey söz konusu değil. Biz, bu noktada herhangi bir olumsuz endişe t

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2018 13:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını durduran ABD'deki tasarı) Sayın Trump, Brüksel'deki görüşmemizde, bize yazılı olarak yaptığı açıklamasını da gösterdi, böyle bir şey söz konusu değil. Biz, bu noktada herhangi bir olumsuz endişe taşımıyoruz"


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Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı cumhurbaşkanı F-35 Recep Tayyip Erdoğan Trump

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