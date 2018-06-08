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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ ile mücadelede) 15 Temmuz gecesinin sıcaklığı neyse, aynı sıcaklık içerisinde bu mücadelemizi sürdürüyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 00:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(FETÖ ile mücadelede) 15 Temmuz gecesinin sıcaklığı neyse, aynı sıcaklık içerisinde bu mücadelemizi sürdürüyoruz."


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